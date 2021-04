Todas las preguntas y respuestas sobre la 'doble mutante', la nueva variante india

En las últimas horas, las imágenes que retratan los estragos que el coronavirus está causando en la India han vuelto a sembrar el pánico en medio mundo: cremaciones en masa, ciudadanos talando árboles sin descanso ante la falta de madera y gente muriéndose a las puertas de los hospitales.

Como telón de fondo, la irrupción de una nueva variante local a la que ya se ha bautizado como "doble mutante", un nombre que no hace sino acrecentar el temor ante un nuevo giro de los acontecimientos, que se produce justo cuando Occidente creía estar a punto de ganar la batalla al virus gracias a la llegada de más vacunas.

Ante la alarma generada, Libertad Digital trata de dar respuesta a los principales interrogantes que se plantean, basándose en datos oficiales y en la opinión de los expertos que desde hace más de un año se dedican a secuenciar todas las variantes del SARS-CoV-2. Entre ellos, Tomás Camacho, responsable del laboratorio central de los 19 hospitales que el grupo Vithas Lab tiene repartidos por toda España.

¿Por qué se llama "doble mutante"?

La variante B.1.617 presenta unas 15 mutaciones. Dos de ellas —conocidas como E484Q y L452R— se concentran en la llamada espícula del virus, que es la que permite la entrada en las células humanas. De ahí la denominación de "doble mutante". No es la primera vez que se detectan estas mutaciones, pero sí es la primera vez que se detectan juntas.

¿Es la que más mutaciones tiene?

No. "Esto es un nombre que ha salido y que a la gente le encanta, pero la variante sudafricana, por ejemplo, tiene tres mutaciones características. Podríamos llamarla triple mutante, pero no es una terminología científica", explica a LD el doctor Camacho. Por ahora, el experto llama a la calma: "El virus está constantemente mutando y la variante india obviamente es un motivo de preocupación, pero como cualquier otra. Es absolutamente normal que haya tantas variantes, no hay que obsesionarse".

¿Cuándo y dónde se ha detectado?

Aunque pueda dar la impresión de que es algo reciente, lo cierto es que las autoridades sanitarias de la India registraron por primera vez esta variante el 5 de octubre de 2020. Cuatro meses más tarde, varios países notificaron el hallazgo la misma en su territorio. A finales de febrero, Reino Unido identificó un caso y Estados Unidos señaló uno más.

En las últimas semanas, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suiza y República Checa también han dado parte de la presencia de esta variante dentro de sus fronteras. Según Fernando Simón, a España no habría llegado todavía. "No se ha detectado hasta la fecha, que yo tenga conocimiento, ningún caso de la variante india", aseguró el lunes.

¿Es la causante de esta terrible situación?

Todavía no es posible responder con certeza a esta pregunta. El 24 de marzo, el Ministerio de Sanidad del país informó de la presencia de esta variante en hasta un 20% de los casos de coronavirus analizados en el estado occidental de Maharashtra, uno de los más golpeados por la última ola. Desde entonces, el porcentaje se ha elevado al 60% en esta región. Sin embargo, no hay datos representativos del conjunto del país.

"Es posible que exista una relación causa-efecto, pero hasta ahora solo se han publicado alrededor de 1.000 secuencias desde la India de alrededor de 4 millones de casos en esta ola" advierte al Science Media Centre británico Jeffrey Barret, responsable del análisis genómico de la covid-19 en el Instituto Wellcome Sanger.

En el país que más secuenciación genómica hace del mundo, los expertos tienen serias dudas al respecto. "No está claro si la variante B.1.617 es la principal impulsora de la actual ola en la India", asegura Sharon Peacock, directora del consorcio genómico sobre covid-19 del Reino Unido (COG-UK) y profesora de salud pública y microbiología de la Universidad de Cambridge. En declaraciones al mismo medio, la experta reconoce que todavía no es posible determinar si el aumento de los contagios en la India "está asociado con la variante, con el comportamiento ciudadano (y las medidas de prevención) o si ambos están contribuyendo".

En este sentido, el doctor Camacho advierte, por ejemplo, de los festivales que se celebran en el país sin ningún tipo de restricción e insiste en la importancia de analizar las devastadoras imágenes y los datos que recibimos sin olvidarnos de la delicada situación que atraviesa el país. "Su sistema sanitario está quebrado. Es decir, la gente no tiene acceso a oxígeno, por ejemplo. Si la gente no puede ser atendida en un hospital y no puede acceder a lo básico… Cada cosa tiene su contexto".

¿Son los datos de la India los peores del mundo?

No, al menos si nos atenemos a las cifras oficiales. En los últimos días, la India ha notificado más de 300.000 casos diarios y cerca de 3.000 muertes. En total, el país habría registrado más de 17.600.000 casos y cerca de 200.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. A pesar de que estas cifras puedan parecer altísimas, no hay que olvidar que estamos hablando de un país con 1.300 millones de habitantes.

De hecho, la Universidad John Hopkinks lo sitúa en el puesto 102 entre los países con más muertes por 100.000 habitantes (14,48), muy por debajo de España (165,13), que se sitúa en el puesto 21. Y todo ello a pesar de que estamos hablando de un país en el que ni siquiera un 2% de la población ha sido vacunada a fecha de hoy.

¿La nueva variante es más contagiosa?

Todavía no se ha podido demostrar. Es más, teniendo en cuenta que los primeros contagios se detectaron en octubre de 2020, cabe concluir que ha tardado varios meses en expandirse, lo que, según Jeffrey Barret podría indicar que, al menos por ahora, es menos contagiosa que la británica, por ejemplo.

¿Es más letal?

Nuevamente, faltan datos para poder realizar una afirmación en un sentido u otro, pero el responsable de los laboratorios centrales de Vithas Lab en España recuerda que "al virus no le interesa matar, porque si el paciente fallece, el virus también muere. Por eso, los virus suelen tender a ser más benignos".

¿Puede neutralizar el efecto de las vacunas?

Según el doctor Camacho, una de las dos mutaciones la haría, en principio, más resistente a las vacunas. Sin embargo, esto "ya ha sucedido con otras variantes" y no significa que las vacunas no hagan ningún efecto. "Imagínate que te pones una vacuna y tienes 200 anticuerpos frente a 200 virus. Si estamos ante el virus clásico, a lo mejor tus anticuerpos los matan completamente. Si ese virus muta, a lo mejor tus anticuerpos no son capaces de bloquear los 200 virus, pero bloquean 150 —explica el doctor de la forma más didáctica posible—. El cuadro ya no va a ser igual. Puede que tengas la enfermedad, pero, en todo caso, no va a ser tan severa como para matarte o llevarte a la UCI".

¿Qué es lo que preocupa a los expertos?

La escasa o nula vacunación en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo —como es el caso de la India—, donde se puede generar un caldo de cultivo para el desarrollo de nuevas variantes que, si se demuestran más contagiosas —incluso aunque no sean más letales—, pueden causar estragos en su propia población por culpa de la pobreza y la precariedad de la sanidad.

Además, el doctor Camacho insiste en que la globalización hace que sea imposible ganar la batalla al virus hasta que la inmunización no avance en todo el planeta: "Qué importa que yo esté vacunado, si en África se genera una mutación que me puede ocasionar problemas aquí después".

¿Qué medidas ha adoptado España?

Tras la petición de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado este martes la imposición de una cuarentena obligatoria a todos los viajeros procedentes de la India. Actualmente, España no tiene conexión directa con este país, por lo que no es posible suspender los vuelos en origen y cualquiera puede llegar haciendo escala.