La Generalidad anuncia el fin del toque de queda a partir del día 9 de mayo

Arrebato de optimismo de la consejera de Presidencia de la Generalidad catalana, Meritxell Budó, que ha anticipado que "si los datos van como hasta ahora, el 9.-M decae el toque de queda y el confinamiento perimetral de Cataluña". La dirigente, de Junts per Catalunya (JxCat) se ha tomado las atribuciones del consejero de Interior y de la consejera de Salud para anunciar ella la buena nueva, el fin de las restricciones más duras, un toque de queda que en Cataluña comienza a las 22:00 horas y la prohibición de salir o entrar de la región.

"No decretaremos medidas que no sean necesarias y no alargaremos las restricciones que no sea necesario alargar", ha apuntado Budó en una entrevista en el canal en catalán de TVE. No obstante, ha matizado que si los datos empeorasen, la Generalidad dispondrá de los mecanismos necesarios para restaurar las prohibiciones. Así, el Govern aprobará este martes un decreto que modificará la ley de Salud Pública a fin de poder instaurar toques de queda y confinamientos perimetrales cuando ya no esté en vigor el estado de alarma.

A fin de evitar espectáculos como el del decreto de suspensión de la convocatoria de elecciones, que fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Budó ha explicado que los servicios jurídicos de la administración autonómica se han puesto en contacto con el TSJC para ajustarse por completo a la legalidad y lograr de este modo la mayor seguridad jurídica posible.

En la actualidad, las unidades de cuidados intensivos no superan los quinientos pacientes y el número de contagios diarios no sube de mil en toda Cataluña. Son esos los datos que permiten el levantamiento de la mayoría de restricciones. Sin embargo y a pesar de que no habrá toque de queda, bares y restaurantes estarán obligados a cerrar a las 23:00 horas.