El Ministerio de Sanidad decidió retrasar entre cuatro y seis semanas la decisión sobre qué hacer con la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en los menores de 60 años que ya habían recibido la primera inyección. El motivo: antes de tomar una determinación, quiere conocer los resultados del ensayo clínico del Instituto Carlos III sobre la seguridad y eficacia de poner en su lugar una inyección de Pfizer. Un estudio que se desarrolla con un total de 600 voluntarios, mientras que las farmacéuticas -que recomiendan administrar administrar sus vacunas contra el coronavirus según indican en el prospecto- han realizado sus ensayos clínicos en muestras de población mucho mayores.

Cada vez son más las voces que se suman a la petición realizada por sociedades científicas, expertos y algunos gobiernos autonómicos, partidarios de que a las personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca se les inocule la segunda inyección del mismo laboratorio, independientemente de su edad. Pero ya no sólo porque no hay estudios suficientes sobre la efectividad de combinar distintos fármacos contra la covid, si no que ahora se suman motivos puramente logísticos: los viales de AstraZeneca se acumulan en las neveras y no tienen a quién inyectárselos.

En consecuencia, se está produciendo un retraso en el proceso de vacunación totalmente innecesario, como ha apuntado este viernes el consejero en funciones de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, durante la comparecencia para explicar los principales puntos de la estrategia a seguir tras la finalización del estado de alarma, el próximo 9 de mayo.

Para acabar con estos problemas, las comunidades del PP y también Cataluña han pedido al Ministerio de Sanidad que elimine las restricciones de edad que pesan sobre la vacuna de AstraZeneca.

Madrid quiere aumentar el ritmo

Ruíz Escudero ha comunicado que el 100% de las personas mayores de 80 años ya tienen la pauta completa, que "salvo algún caso excepcional", el 89,2% de las personas entre 70 y 79 años han recibido la primera dosis, y también el 72,9% de las que tienen entre 60 y 69 años.

"Queremos seguir en esta línea, vacunando cada día más y queremos tener inmunizados a los madrileños cuanto antes", ha afirmado. Pero, ha apelado, "para eso necesitamos que lleguen más vacunas a la semana" y -lo más importante- "poder utilizar las que ya tenemos".

La Comunidad aboga por poder utilizar las vacunas de AstraZeneca y Janssen sin límite de edad, "como recomiendan las sociedades científicas, la EMA y la OMS" y como ya están haciendo otros países de nuestro entorno.

Como ha recordado, Alemania ha eliminado el límite de edad para la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 y permitirá que se administre a adultos de todas las edades, según ha anunció este jueves el ministro de Sanidad germano, Jens Spahn, después de que los consejeros de los 16 estados federales acordaran revertir la limitación de su inoculación a mayores de 60 años.

Andalucía no consentirá un estancamiento

En los últimos días, la Junta de Andalucía ha denunciado en varias ocasiones los problemas que está teniendo, derivados de la decisión del Gobierno de limitar la administración de la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 60 años y paralizar la inoculación de la segunda dosis a los menores de esa edad que ya han recibido la primera inyección.

Según aseguró el consejero de Salud y Familias andaluz, Jesús Aguirre, estas restricciones pueden dejar en la nevera unas 150.000 de las 600.000 dosis de vacunas que llegarán esta semana a la comunidad. Por ese motivo, reclama que se autorice a poner esta vacuna a todos los mayores de 16 años, tal como "viene en el prospecto", y avalan tanto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como las sociedades científicas.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a tomar "una decisión rápida" respecto a las cientos de miles de dosis de AstraZeneca que tienen en las neveras. De no hacerlo, ha advertido este viernes, será el Ejecutivo autonómico quien decida sobre la administración de la segunda dosis de este preparado.

"Ellos sabrán" lo que hacen, ha señalado Moreno. La Junta -ha añadido- "no va a permitir que haya decenas de miles de vacunas estancadas mientras hay ciudadanos que enferman". Pide directamente a Sánchez que envíe más vacunas o que permita a la comunidad autónoma pueda poner la segunda dosis de AstraZeneca a quien lo desee , de manera voluntaria.