Antonio Zapatero: "Que tengamos 200.000 dosis en los congeladores es una aberración"

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha advertido en Es la Mañana de Federico de que, a finales de esta semana, la región tendrá ya 200.000 vacunas de AstraZeneca inutilizadas, ante la decisión del Gobierno de paralizar las segundad dosis y no inmunizar a menores de 60 años con este fármaco.

"Que tengamos 200.000 dosis en los congeladores es una aberración —ha lamentado el doctor—. Es un contrasentido absoluto que en mitad de una pandemia que está generando ingresos hospitalarios, ingresos en la UCI y fallecimientos, tengamos paradas las vacunas". Por motivos como este, Zapatero ha puesto en duda que podamos cumplir el objetivo marcado por el Gobierno de llegar a finales de agosto con el 70% de la población vacunada.

En Madrid, "poniendo casi todas las dosis que estamos recibiendo", se han administrado hasta el momento 2.600.000 dosis. Sin embargo, para llegar a los objetivos marcados por el Ejecutivo central, habría que superar los 10 millones antes de agosto. "No sé si esto va a ser factible", ha lamentado.

En defensa de AstraZeneca

El viceconsejero ha denunciado que las decisiones del Ministerio de Sanidad no responden a criterios técnicos y ha recordado que, en el caso de AstraZeneca, van en contra de las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) e incluso de la propia ficha técnica de las vacunas.

En este sentido, Zapatero ha hecho hincapié en que en el Reino Unido —donde ya se han administrado más de 30 millones de dosis de AstraZeneca— las muertes y hospitalizaciones se han reducido drásticamente. "Tenemos ya una demostración de números millonarios de que la vacuna es tremendamente efectiva", ha subrayado el doctor, por lo que, a su juicio, "cuesta entender que a una vacuna que ha producido un resultado poblacional del calibre le estemos poniendo pegas".

En cuanto a los posibles eventos trombóticos, el viceconsejero ha asegurado que la vacunación real ha demostrado que "con segundas dosis no se producen" y, en todo caso, "es muy poco probable". Por todo ello, ha pedido a al Gobierno que "deje que los médicos decidan sobre temas médicos" y ha lamentado profundamente la decisión de la Unión Europea de no renovar el contrato con AstraZeneca a partir de junio. "Yo creo que AstraZeneca ha demostrado que es una vacuna tremendamente eficaz", ha dicho el doctor, que ha asegurado que es "la única que no tiene afán de lucro": cada dosis cuesta 1,5 euros, mientras que "las otras están en torno a 20 euros la dosis".

La polémica segunda dosis de Pfizer

Ante la posibilidad de inocular una segunda dosis de Pfizer a aquellos que han recibido una primera de AstraZeneca, Zapatero ha cargado duramente con el ensayo clínico que se está llevando a cabo en el Instituto Carlos III de Madrid: "Desde el punto de vista metodológico es tan tremendamente débil, que no creo que se vaya a publicar en ninguna revista médica".

En línea con otros expertos, el doctor ha denunciado que se trata de un estudio que apenas cuenta con 600 voluntarios —cuando debería incluir a "cientos de miles", teniendo en cuenta que ya hay millones de personas vacunadas— y que, además, no incluye a ningún paciente que haya recibido las dos dosis de AstraZeneca para poder comparar resultados. Precisamente por eso, Zapatero cree que "no se puede sacar ninguna conclusión de seguridad" ni ninguna otra que "condicione la estrategia vacunal de la ciudadanía".

Botellones y toque de queda

El viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid también se ha pronunciado en esRadio sobre las fiestas multitudinarias que este fin de semana se han visto tanto en la capital como en otros puntos de España con motivo del fin del estado de alarma: "La verdad es que la imagen no nos gusta nada". Zapatero ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que haga "un esfuerzo por mantener todas las recomendaciones", pero ha rechazado imponer el toque de queda, tal y como ha solicitado la Delegación del Gobierno.

"Cuando tú estableces una medida que afecta a derechos fundamentales, tienes que ser proporcional", ha subrayado Zapatero, haciendo hincapié en el argumento que este mismo lunes ha esgrimido el consejero de Justicia e Interior. "No podemos encerrar a 7 millones de habitantes por unos centenares de jóvenes", ha esgrimido Enrique López en Onda Madrid, donde ha anunciado que pedirá más refuerzos policiales para hacer frente a los botellones y fiestas ilegales.

El responsable del Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid tampoco es partidario de cierres perimetrales indiscriminados: "No vamos a insistir en medidas que sabemos que no funcionan". En este sentido, Zapatero ha lamentado que muchos sigan aferrándose a lo que sucedió tras el primer estado de alarma, cuando el confinamiento hizo que los casos bajasen. "Ese razonamiento es un poco perverso", ha asegurado.

El éxito del Mutua Madrid Open

Frente a las decisiones de Gobierno, el viceconsejero ha puesto en valor la celebración del Mutua Madrid Open de Tenis, que, según ha desvelado, ha despertado la envidia de muchas ciudades europeas y, gracias al cual, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recibió este domingo una gran ovación por parte de los asistentes, hasta el punto de que el tenista Alexander Zverev preguntó al juez de silla, Mohamed Lahayani, quién era la mujer que recibía semejante aplauso.

"La gente estaba feliz", ha dicho Zapatero, que ha explicado que el campeonato se desarrolló con aforo limitado y que, al ser al aire libre y en un lugar con una "extensión tremenda", la posibilidad de contagio "es mínima, nula". Además, ha subrayado que el Mutua Madrid Open "genera una actividad económica importante, porque hay muchísima actividad en torno al campeonato de tenis y es una forma de hacer las cosas diferente". En este sentido, Zapatero ha puesto en duda que cuando en algunos sitios se ha decidido cerrar cines o teatros se haya hecho en base a información real sobre los contagios que se hayan podido producir en estos ámbitos.

Madrid reducirá su IA esta semana

Por último, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha vaticinado que esta semana la Incidencia Acumulada (IA) a 14 días de la región bajará de los 300 casos por 100.000 habitantes. Así lo avanza el análisis de las aguas residuales que realiza la Comunidad de Madrid, pero también los resultados de las PCR que se hacen en la región. "En Madrid, hasta un 40% de las PCR positivas no tienen capacidad de infectar", ha explicado Zapatero, que ha lamentado que esta variable no se tenga en cuenta a la hora de comparar la situación de las distintas comunidades autónomas.