Donuts, cerveza, entradas y marihuana, algunos de los incentivos para vacunarse en Estados Unidos

En España, mas de uno pagaría por ponerse la vacuna contra el coronavirus cuanto antes. Sin embargo, en Estados Unidos, no sólo no hay que esperar, si no que te premian por inmunizarte. El presidente Joe Biden se ha puesto como objetivo que el 70% de los estadounidenses estén vacunados antes del 4 de julio, Día de la Independencia "del virus" (o eso pretende). Y los gobiernos han sacado a pasear toda su creatividad para conseguirlo, poniendo en marcha un auténtico plan de incentivos que estimulen la campaña de vacunación.

Según los datos ofrecidos por los CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades), 152,8 millones de estadounidenses (un 46 % de la población) tienen puesta al menos una dosis, y 115,5 millones (el 34,8 %) han recibido la pauta completa. Unas cifras que llaman la atención en nuestro país, pero que no son suficientes para los líderes norteamericanos. Han detectado que el ritmo de vacunación se ha ralentizando, entre otras razones porque hay entre un 20 y un 40% de la gente sin vacunar que no está dispuesta a recibir el pinchazo. O al menos eso apuntan diferentes encuestas. Así que los estados han puesto toda la carne en el asador para convencer a los que puedan estar indecisos.

La ciudad de Nueva York va a ofrecer el fármaco monodosis de Janssen en las principales estaciones de metro y tren de la ciudad, durante los próximos días, para dar un nuevo empujón al proceso de vacunación, que había decaído en las últimas semanas. Lo ha explicado este lunes el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, quien ha añadido que además, a los que acepten recibir la inyección, les saldrá el billete gratis.

Pero no es el único presente del que podemos gozar si vivimos o nos encontramos de turismo por La Gran Manzana. El alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, ha anunciado que se regalarán entradas para disfrutar de distintas atracciones de la ciudad: el zoológico de El Bronx, los Jardines Botánicos, el Acuario o el Lincoln Center. En su opinión, para lograr que se inmunice más gente, hay que "hacer que sea más fácil, que sea más divertido, y que sea más local".

Y, como no podía ser de otra manera, en la capital del béisbol por excelencia, los Yankees y los Mets se han aliado con las autoridades sanitarias para ofrecer vacunas los días de partido y regalar la entrada.

Por otra parte, en Washington D.C., la alcaldía de Muriel Bowser organizó el pasado jueves una tarde de ‘cerveza por vacuna’ en el Kennedy Center. Y fue un éxito de convocatoria.

Entre los eventos con más afluencia, hay que mencionar -sin duda- los 'Joints for jabs' (porros por pinchazos). Solo en Washington DC y Nueva York, donde la marihuana recreativa ha sido aprobada recientemente, se han repartido 6.000 cigarrillos de la risa entre los voluntarios que hicieron cola para vacunarse. En Arizona y Michigan, se han realizado campañas similares con una excelente acogida.

Gran expectación la que se ha generado también ante el sorteo puesto en marcha por Memphis, que rifará distintos vehículos -a elegir entre varios modelos de Chevrolet y Nissan- entre los residentes que aporten sus datos de vacunación.

En Detroit aplican el programa de ‘El buen vecino’, creando una especie de cadena de invitaciones para recibir el fármaco contra la covid. La recompensa por llevar un nuevo candidato a la inmunidad: una tarjeta regalo de 50 dólares.

El estado de Maryland propone pagar 100 dólares a sus funcionarios si se vacunan y además se comprometen a recibir futuras dosis extra del fármaco, si fuese necesario.

La repercusión de este tipo de campañas está siendo tal que la organización de atención médica Norton Sound Health de Alaska, un estado tradicionalmente poco propenso a la vacunación, la ha impulsado regalando billetes de avión, dinero, comestibles y combustible.

La colaboración de la empresa privada

Muchas empresas han querido aportar su granito de arena al proceso de vacunación y han decidido regalar donuts, marihuana, entradas o palomitas, a aquellos que accedan a inmunizarse. Una tendencia a la que ser han sumado incluso algunos puestos de comida callejera cercanos a distintos puntos de vacunación, que ofrecen perritos calientes, tacos y otras viandas gratis, a los que han recibido la inyección.

Krispy Kreme ofrece un donuts al día gratis a los vacunados

El catálogo de incentivos es extenso y variado: