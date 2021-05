Un hospital privado de Valencia se salta la suspensión de AstraZeneca y ya administra segundas dosis

El pasado 30 de abril, la Comisión de Salud Pública decidió posponer cuatro semanas más la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca que deberían recibir todos aquellos menores de 60 años que ya recibieron la primera y cuya inmunización, sin embargo, quedó en el aire tras detectarse varios episodios trombóticos graves supuestamente relacionados con este fármaco.

A pesar de que la propia Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó seguir adelante con la vacunación tras constatar que se trataba de un efecto muy poco frecuente, el Gobierno ha preferido aplazar la decisión, ampliando así el intervalo recomendado en la ficha técnica de la compañía de 12 a 16 semanas.

Tal dilación no sólo ha exasperado a comunidades como Madrid o Andalucía -que ya advierten de que pondrán la segunda dosis a voluntarios si el Gobierno no se da prisa-, sino también a muchos hospitales privados, cuyos profesionales fueron vacunados con AstraZeneca y no han podido completar su vacunación. Ante esta tesitura, el Hospital Quirón de Valencia ha optado por inocular la segunda dosis a todos sus empleados menores de 60 años por su cuenta y riesgo, según informa Levante.

El principal temor de los profesionales

Fuentes del hospital explican a este diario que llevan tres semanas preguntando a Sanidad qué hacer "y no ha habido respuesta", por lo que, ante el temor de que las dosis que tenían guardadas en la nevera "caducasen" y el personal se quedara sin vacunar, han decidido ponérselas a todos los profesionales que voluntariamente han accedido a ello.

La realidad es que los viales pueden aguantar hasta 6 meses en neveras de entre 2 y 8 grados y en el Quirón únicamente habrían estado tres, por lo que, a priori, no había ningún problema en esperar al plazo anunciado por la Comisión de Salud Pública.

Sin embargo, desde el hospital reconocen que hay otra razón de peso para haber tomado esta decisión: el miedo de los sanitarios a seguir atendiendo día tras día a cientos de pacientes covid sin estar totalmente inmunizados frente al virus. "Nos han dejado a nuestra suerte y desde la dirección médica se decidió proteger al personal", aseguran.

En este sentido, las fuentes citadas por el diario Levante lamentan el "agravio comparativo" entre la sanidad pública y la privada, ya que mientras que en la publica los profesionales fueron vacunados desde el primer momento con Pfizer y Moderna, los trabajadores de la privada han recibido AstraZeneca y después de mucho pelear, ya que el Gobierno de Ximo Puig decidió excluirles de colectivo prioritario de vacunación.

Las posibles consecuencias

Sabedores del revuelo que la noticia puede ocasionar, los responsables del Quirón se aferran a que han cumplido escrupulosamente la pauta establecida en la ficha técnica de AstraZeneca, que señala que la vacuna es apta para inmunizar a personas mayores de 18 años y que su pauta correcta oscila entre 10 y 12 semanas, una regulación aprobada por la propia Agencia Europea del Medicamento.

La secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, ha reaccionado, sin embargo, recordando que no se trata de vacunas compradas por el propio hospital y que los viales "se les facilitaron bajo unos criterios determinados". Precisamente por eso, la Consejería de Sanidad ya ha anunciado que estudiará "medidas" contra el Hospital Quirón de Valencia por el "presunto incumplimiento de la Estrategia Nacional de Vacunación".