Mientras avanza la vacunación entre la población adulta, que por fin parece haber cogido ritmo en la UE y que está demostrando que puede acabar con la pandemia en países como Reino Unido e Israel, las principales farmacéuticas están culminando los ensayos en niños con el fin de que también ellos puedan protegerse frente al coronavirus.

Pfizer ya ha logrado autorización de las autoridades estadounidenses para que su vacuna sea administrada desde los 12 años y espera obtenerla en la UE a finales de mayo, tras un "gran ensayo clínico" en adolescentes. Moderna, mientras, ha culminado un estudio con más de 3.000 participantes en EEUU que revela una eficacia del 96% en adolescentes y que le servirá para pedir la misma autorización a la FDA y la EMA. Mientras, Janssen también ha iniciado estudios en población infantil.

El objetivo de estas compañías es que en unos meses no sólo los adolescentes sino la población de cualquier edad pueda recibir la vacuna y para ello se han emprendido nuevos estudios que están involucrando a pacientes de distintos países, entre ellos España. En el Hospital 12 de Octubre en Madrid va a emprender dos ensayos clínicos sobre las vacunas de Pfizer y Janssen en niños de entre 0 y 18 años para estudiar tanto sus posibles efectos secundarios como su nivel de eficacia en coordinación con ambas farmacéuticas.

El estudio más "inminente", según explica a LD el doctor Manuel Gijón, es el de Pfizer. Junto con un centenar de hospitales de todo el mundo, su unidad de ensayos clínicos pediátricos va a reclutar a menores para comprobar cuál es su respuesta inmune tras la vacuna y su nivel de seguridad. Aún están pidiendo voluntarios pero tras la aparición en la prensa de la noticia, afirma, ha habido un "aluvión" de solicitudes que están tramitando. El plazo, en cualquier caso, sigue abierto y piden sobre todo menores de tres años, el grupo de edad "mas difícil" de captar. Los interesados tienen a su disposición el correo vacunaspediatria.hdoc@salud.madrid.org.

Una vacuna para los niños de riesgo

Los niños que participen en el ensayo, cuenta, serán sometidos a un control "muy exhaustivo" sobre todo en la primera semana, "cuando se esperan los efectos secundarios típicos" similares a los de los adultos, como escalofríos, enrojecimiento en la zona del pinchazo o fiebre. Después serán sometidos a un "seguimiento" que busca comprobar fundamentalmente el grado de protección frente a la enfermedad "en un tiempo entre un año y dos".

En los ensayos "se contempla la inclusión de pacientes con patologías de riesgo" y es que, según Gijón, "para nosotros como médicos y pediatras" el interés esencial de estos ensayos es "tener una vacuna disponible" para los más vulnerables, "niños con enfermedades crónicas" que necesitan también una protección contra el nuevo coronavirus. "Para ellos es fundamental que la vacuna se apruebe", afirma.

Imprescindible para la inmunidad de grupo

El doctor Gijón destaca cómo la vacuna contra el coronavirus es fundamental, de un lado, para proteger a estos niños que hasta ahora no tienen ningún mecanismo de protección y también para lograr esa inmunidad de grupo de la que tanto se habla y que en su opinión es inalcanzable sin contar con ellos: "No podemos pretender alcanzarla" y "que la pandemia desaparezca si no vacunamos a un 15 o un 20% de la población", sostiene en alusión a los más pequeños. Aunque por lo general los niños pasan "una infección leve" y su "tasa de contagio es más baja que en los adultos y contagian menos", para Gijón "no hay otro remedio" que vacunarlos "si se quiere controlar la pandemia".

Los ensayos iniciados en el hospital "van a tener una duración de hasta dos años" pero según el pediatra, "va a haber datos suficientes probablemente" para administrar vacunas a "pacientes que la necesiten con urgencia en unos meses", en alusión a los niños con enfermedades crónicas.

Finales de año

Sobre fechas concretas, apunta que puede que la vacuna pueda usarse en niños de cualquier edad desde 2022 y que se administre "incluso antes cuando haya urgencia de vacunar", en "niños de riesgo, antes de que se termine el año".

La propia Pfizer estimó, durante la presentación de sus cuentas trimestrales, que solicitará antes del final de año la aprobación para un uso de emergencia de su vacuna contra la covid-19 entre niños de todas las edades: en septiembre confía en pedirla para niños de 2 a 11 años y en noviembre, para niños de entre 6 meses a dos años.