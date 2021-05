Los menores de 60 años podrán elegir la segunda dosis de AstraZeneca o cambiar a Pfizer

El departamento que dirige Carolina Darias se ha salido con la suya. El Ministerio de Sanidad ha logrado sacar adelante su propuesta de administrar la segunda dosis de Pfizer a los menores de 60 años que recibieron la primera de AstraZeneca, en el Consejo Interterritorial de este miércoles, tras conseguir el apoyo de la mayoría -aunque justita- de las comunidades autónomas, que no de todas, por lo que ha tenido que ceder y permitir que las personas que prefieran recibir la segunda inyección del mismo fármaco, lo hagan bajo firma de consentimiento informado, como pedían algunas regiones. No obstante, se ha trasladado al Comité de Bioética esta posibilidad y hasta emitido su informe no se podrá ejecutar.

Esta opción ya se planteó el martes en la Comisión de Salud Pública, que abrió la puerta a que -al menos- se estudiara. Finalmente, a Sanidad no le ha quedado más remedio que tomarla en consideración. Fue respaldada "mayoritariamente" por las comunidades autónomas y era necesario apaciguar las aguas, tras la cascada de reacciones en contra la pauta mixta de vacunación que promovía el Gobierno aferrándose a un estudio exprés que encargó ad hoc al Instituto Carlos III y que se ha realizado con algo más de 600 voluntarios.

Un contrasentido para muchos de los líderes regionales que critican el poco peso científico de la investigación, que -además- recomienda combinar vacunas contra la covid, en contra de la ficha técnica del producto, y el criterio de las autoridades sanitaras europeas, empezando por la EMA. Como le ha recordado el presidente andaluz, Juanma Moreno, este mismo martes, no hay mayor ensayo clínico que se ha realizado la vacunación en países como Reino Unido, donde se han puesto casi 20 millones de dosis de AstraZeneca. Eso es "un ensayo clínico real", que es "bastante más clarificador" que uno de 400 personas, ha señalado en referencia al número de voluntarios a los que se les inoculó la vacuna de Pfizer para el proyecto CombiVacs (el resto formó parte del grupo de control).

Algo a lo que también ha tenido que responder durante la rueda de prensa posterior al encuentro con las CCAA, ante las preguntas de los periodistas. Cada vez eran más concretas y, finalmente, Carolina Darias no ha podido eludir la cuestión, aunque sí ha intentado evadir responsabilidades. Según ha dicho, "ha sido una decisión del Consejo Interterritorial, en el que participan por igual el ministerio y las comunidades".

No obstante, en su opinión es una de las decisiones "más difíciles que hemos tenido que abordar", pero está convencida de que "es una buena decisión". Y -ha vuelto a recordar- que otros países como Francia, Alemania o Finlandia están aplicando la misma pauta, aunque no ha enumerado los que han decidido no hacerlo. Por otra parte, ha dicho Darias, es la que "se va a aplicar a futuro, porque cuando hablemos de dosis de refuerzo para el año que viene aplicaremos las vacunas que en ese momento estén, y serán probablemente diferentes".

También se ha agarrado a que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) afirmó que "en cualquier caso serían las autoridades sanitarias de cada país quienes tomarían la decisión teniendo en cuenta su plan de vacunación y su situación epidemiológica".

Sin embargo, cabe recordar que el órgano regulador en todo momento ha asegurado que las vacunas autorizadas en la UE son seguras, incluyendo la de AstraZeneca, y que deben administrarse como indica el prospecto: las dos inyecciones del mismo fármaco y con los intervalos entre dosis que indican las farmacéuticas. De lo contrario -advirtió- podría disminuir la eficacia y seguridad que ofrecen los fármacos contra el coronavirus.

Batería de buenas noticias

Carolina Darias también ha anunciado la llegada de 2,4 millones de vacunas contra la covid esta semana: 1,7 de Pfizer, 313.000 de Moderna, 165.000 de Janssen y 261.000 de AstraZeneca.

Al tiempo, se ha felicitado por lo que ha denominado como "un nuevo hito": que un tercio de la población española, más de 15 millones de personas, hayan recibido al menos la primera dosis. Aunque lo cierto es que la acción del Gobierno poco tiene que ver en la mejora en el ritmo de vacunación que han logrado las comunidades autónomas en las últimas semanas, como tampoco ha influido en la cantidad de dosis que llegan o no en los envíos.

La ministra de Sanidad también se ha mostrado satisfecha por la "tendencia descendente" de la incidencia acumulada de infecciones, que "ha bajado un 18% en la última semana". Los datos de la evolución de pandemia y la propia campaña de inmunización, ha señalado, hacen posible que se valoren medidas más laxas, como la "consideración del uso obligatorio de mascarillas", que se estudiará en la Ponencia de Alertas.