¿Podré vacunarme si estoy de vacaciones en otra comunidad autónoma?

Se acercan las vacaciones de verano y muchos ciudadanos se preguntan qué ocurre si les toca la segunda dosis del fármaco contra la covid estando fuera de su comunidad autónoma. El debate está sobre la mesa en este momento. Pero todo apunta a que podremos recibir el pinchazo sin problema en otra región española.

El escollo no es otro que el suministro de los fármacos. Los gobiernos autonómicos de las regiones con mas afluencia de turistas temen que no puedan asumir la de los viajeros si no se establecen otro parámetros en la distribución de los cargamentos de vacunas que vayan llegando. Por el momento, el Ministerio de Sanidad no tiene un plan al respecto.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, se ha limitado a decir que, aunque para la administración de esa segunda dosis hay un tiempo mínimo, "no pasa nada porque se ponga un poco después" y las comunidades "dan margen de flexibilidad" para poder modificar la cita.

No obstante, ha reconocido este lunes que existe la "opción" de ponerse la segunda dosis de la vacuna en otra comunidad autónoma, así que ha recomendado viajar con la documentación sanitaria correspondiente para poder acceder a los datos de la vacunación previa.

Ante esta situación, Andalucía y Cantabria ya han anunciado que quieren facilitar a sus visitantes las dosis que les puedan corresponder durante el verano. Una forma de que los turistas no frenen sus intenciones de viajar a estar comunidades por la incertidumbre sobre la vacuna. Galicia quiere extender la vacunación al turismo en general. Pero otros gobiernos autonómicos han advertido que su posición dependerá del suministro de inyecciones que vayan llegando y de su distribución.

Andalucía, Cantabria y Galicia, a favor

El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha asegurado que Andalucía, "como tierra solidaria", hará todo "el esfuerzo" posible para vacunar a los visitantes de otras comunidades autónomas que acudan a la región y les toque la administración de una dosis. Los andaluces que decidan salir de su comunidad durante las vacaciones tampoco tendrán ningún problema. "No la van a perder", la recibirían a la vuelta. De hecho, ya están estudiando la fórmula para que no se descontrole el proceso de vacunación.

Del mismo modo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha adelantado que la Consejería de Sanidad del Gobierno regional pondrá la segunda dosis de la vacuna a los que visiten la comunidad autónoma si durante su estancia les tocase recibirla. "Tendrá que comunicar en qué fecha le han puesto la primera dosis y, en los plazos, en el centro de salud que le corresponda, le vacunarán", ha explicado.

Galicia quiere abrir la posibilidad incluso al turismo en general. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que España, cuando tenga la posibilidad, debería ofrecer vacunas a todos sus visitantes. En su opinión, eso garantizaría que se trata de un destino seguro e impulsaría el turismo. "Pensamos que un país que tiene como objetivo recuperar hasta 85 millones de turistas debería tener vacunas suficientes para ofrecer, a los que lleguen a España y que no estén vacunados, la posibilidad de vacunarse", ha dicho Feijóo.

Los interrogantes de otras regiones

El Gobierno de Baleares no lo tiene claro que pueda vacunar a los visitantes si las vacunas se siguen distribuyendo según censo poblacional. Por ese motivo, ha planteado la necesidad de que el asunto se aborde en el Consejo Interterritorial y se determine una estrategia nacional al respecto.

La Consejería de Salud balear estima que la población flotante que podría requerir esas vacunas puede alcanzar las 200.000 personas, entre trabajadores desplazados de otras comunidades, extranjeros con segunda residencia y otras personas que visitan las islas en verano, pero que no están censadas en el archipiélago.

Lo mismo sucede con el País Vasco, cuya consejera de salud, en una entrevista en Radio Euskadi, ha afirmado que sería "una posibilidad complicada", y ha indicado que el departamento de Salud no tiene conocimiento de que pueda vacunarse en otro lugar distinto. Aunque ha reconocido que algunos pacientes están rechazando la vacuna cuando se enteran de que la inmunización con la segunda dosis coincide con sus vacaciones ya reservadas, ha recomendado "vacunarse cuando corresponda y planificar las vacaciones".

Por el momento, desde otras comunidades como Asturias, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid o Murcia prefieren no pronunciarse, debido a que este asunto se va a abordar en la Comisión de Salud de este martes.