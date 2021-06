Los pacientes oncológicos deben tener en cuenta a la hora de vacunarse que los efectos de la vacunación pueden verse a través de las imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET-TC), que se emplean en sus controles rutinarios de la enfermedad. Por ello, si les toca acudir a la consulta para una revisión del cáncer deben notificar que están vacunados, así como el día en el que recibieron la vacuna, según recomienda el doctor Antonio Maldonado, jefe del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

Además, a los enfermos cáncer que aún no están vacunados, les pide que cuando lo hagan "se inmunicen en el brazo contrario a donde está el tumor primario, como ocurre en los casos de cáncer de mama, melanomas o tumores de cabeza y cuello entre otros". "Todos estos datos son de gran importancia para que el médico nuclear pueda confirmar el origen benigno de estos hallazgos y evitar punciones u otro tipo de pruebas innecesarias que sólo conllevarán situaciones de angustia para el paciente con cáncer", detalla el experto en Medicina Nuclear.

Según explica, las vacunas suponen la activación del sistema inmune, una hiperreactividad inmunológica que no pasa inadvertida en los estudios de imágenes PET-CT, que se hacen a los pacientes con cáncer en sus controles habituales. "Ya desde los primeros meses de aplicación de la campaña de vacunación pudimos ver en las imágenes PET el reflejo de la activación del sistema inmune", aclara Maldonado.

Recuerda igualmente que los pacientes vacunados muestran con mayor frecuencia dos tipos de reacciones: inflamación en la musculatura del lugar de inyección y la aparición de adenopatías locales, en especial en la axila del mismo lado de la inyección.

Adenopatía tras vacuna de Moderna y dos meses después

"Estas imágenes son la reacción normal del cuerpo a la aplicación de las vacunas y no indican malignidad. Es muy importante que tanto los oncólogos como los médicos nucleares conozcan este tipo de activaciones en los enfermos vacunados para que no sean tomadas por una recaída tumoral", subraya el especialista de Quirónsalud.

De esta forma, según asegura, se evitan pruebas innecesarias adicionales en pacientes oncológicos y, sobre todo, no crear situaciones de angustia innecesaria. "Conocer que el paciente ha sido vacunado, y dónde, son datos de gran importancia para que el médico nuclear pueda confirmar el origen benigno de estos hallazgos, remarca el jefe del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

El papel de la medicina nuclear en el cáncer

Aquí, el doctor Maldonado ensalza el papel de la Medicina Nuclear frente al cáncer, "crucial en el diagnóstico de los pacientes con cáncer gracias al PET-CT", así como una prueba que cambió la forma de hacer Oncología en la década de los 90. "La Medicina Nuclear aborda la visión molecular de la enfermedad y permite algo tan importante como es el diagnóstico precoz y preciso que permitirá una actuación terapéutica en el momento donde realmente es eficaz. Dos ejemplos muy claros: el diagnóstico precoz del cáncer y del Alzheimer", recalca. Y es que esta técnica no solo puede emplearse en la detección de cáncer, sino también en patologías neurológicas, en Traumatología o Cardiología, entre otras.

En concreto, señala que la Medicina Nuclear se basa en la administración bien por vía intravenosa u oral de radiofármacos al paciente: "Un radiofármaco es la unión de un isótopo radioactivo a una molécula, que es la que observaremos en las imágenes obtenidas. Éste incorpora biomarcadores moleculares al diagnóstico por la imagen que son de gran importancia en la valoración de la biología molecular de los tumores".

Además, y dependiendo del isótopo, tienen fines diagnósticos o terapeúticos. "Algunos cumplen ambas propiedades (diagnóstico+tratamiento) y llevan siendo utilizados en Medicina desde los años 40. Es lo que se llama Theragnostic (THERApy+diaGNOSTIC) que cumple el lema we treat what we see o ‘tratamos lo que podemos ver’, que en los últimos años está introduciéndose con gran fuerza en Oncología, en especial en los tumores neuroendocrinos y en el cáncer de próstata.

Precisamente, Quironsalud Madrid fue pionero dentro de la sanidad privada en la implantación de esta técnica diagnóstica desde su inauguración, y actualmente es líder destacado a nivel nacional en el diagnóstico de la imagen molecular. Además, el servicio de Medicina Nuclear del centro este año cumple 10 años desde su puesta en marcha.

La vacunación es segura para los pacientes con cáncer

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) recomienda la vacunación frente a la COVID-19 de los pacientes con cáncer, ya que estos tienen un mayor riesgo de enfermedad grave y de mortalidad con la infección, que la población sin cáncer; especialmente aquellos que están recibiendo tratamiento activo, cáncer avanzado, y en especial los pacientes con cáncer de pulmón y neoplasias hematológicas.

Dice que la vacunación en estos pacientes, además, contribuirá a reducir el impacto que sufren con la COVID-19, al disminuir las complicaciones asociadas con la infección, los retrasos e interrupciones de tratamiento en caso de contraer la enfermedad, el miedo a acudir a las revisiones, o a la realización de pruebas complementarias durante el seguimiento.

"Todas las vacunas disponibles actualmente en nuestro país, tanto las basadas en mRNA (Pfizer, Moderna) como aquellas basadas en vectores virales sin capacidad replicativa (AstraZeneca, Janssen), son seguras y pueden administrarse en pacientes con cáncer con o sin quimioterapia activa", asegura la SEOM en este sentido.

En última instancia, el doctor Maldonado recuerda que los centros sanitarios son hoy instalaciones frente al contagio de infección por SARS-CoV-2, al haber diseñado circuitos y espacios de atención libres del virus.