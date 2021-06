Guía para disfrutar del ocio nocturno tras 15 meses de pandemia: horarios y medidas vigentes en cada comunidad

Tras 15 meses de pandemia, la mayor parte de las comunidades autónomas han optado por reabrir los locales de ocio nocturno, uno de los sectores más golpeados por la crisis que el coronavirus trajo consigo.

El Ministerio de Sanidad trató de imponer una serie de restricciones comunes a toda España, algo que ni si quiera había hecho en los peores momentos de la segunda y tercera ola. Sin embargo, tras la rebelión de varias comunidades, el departamento que dirige Carolina Darias no tuvo más remedio que rectificar y reconvertir esas medidas de obligado cumplimiento en meras recomendaciones.

Así las cosas, nos enfrentamos al último fin de semana de la primavera con 19 planes diferentes. En 12 comunidades autónomas, además de en Ceuta y Melilla, ya es posible salir de fiesta. En Cataluña y Madrid, la apertura del ocio nocturno se retrasa a la madrugada del domingo. Galicia y Navarra ya han anunciado su intención de esperar a julio y el País Vasco es, en estos momentos, la única comunidad que no ha puesto ninguna fecha sobre la mesa.

Andalucía

El martes, la Junta de Andalucía decidió que la comunidad permanecería al menos dos semanas más en la llamada fase 1 de la desescalada, por lo que los pubs y discotecas sólo podrán abrir hasta las 2:00 horas de la madrugada.

Los aforos en las mesas serán los mismos que para el sector de la hostelería —un máximo de hasta ocho personas en el interior y hasta diez en terraza—, mientras que las pistas de baile únicamente se autorizan en el exterior y con mascarilla, y sólo en aquellas zonas que se sitúen en el nivel 1 de alerta.

Aragón

Desde este viernes, los locales de ocio nocturno de Aragón podrán abrir hasta las 3:00 horas de la madrugada, siempre que lo permita la correspondiente licencia municipal. El consumo siempre se realizará en mesa, con un máximo de seis personas en el interior —donde el aforo se limita al 50%— y diez personas en terraza. No se permite la utilización de pistas de baile, ni tampoco se puede fumar en el exterior.

Asturias

En Asturias, las discotecas y bares de copas también pueden abrir hasta las 3:00 horas, aunque sin pista de baile. Igualmente, el consumo se realizará en mesa, con un máximo de seis personas en el interior y diez en el exterior. Este extremo ha puesto en pie de guerra a los empresarios de la noche asturiana, que se preguntan si el virus se transmite de pie y no sentado.

Baleares

Desde este sábado, los bares de copas de Baleares podrán abrir hasta las 2:00 horas de la madrugada, pero sin pista de baile ni en interior ni en el exterior. En terraza, se amplía a 12 el número de clientes por mesa, mientras que en interiores se mantiene el aforo del 50 % con un máximo de hasta de 6 personas por mesa. El límite será el mismo en las barras, que se podrán usar sólo con los clientes sentados. Las discotecas, de momento, continúan cerradas.

Canarias

Los locales de ocio nocturno de Canarias que se sitúan en el nivel 1 de alerta –La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura— pueden abrir hasta las 2:00 horas de la madrugada. Tenerife y Lanzarote, que continúan al menos una semana más en nivel 2, tendrán que esperar.

El consumo se realizará siempre en la mesa, con los clientes sentados, distancia de seguridad de 2 metros y uso correcto de la mascarilla. La ocupación máxima permitida por mesa es de 10 personas en el exterior y de 4 en espacios interiores, abiertos desde este viernes. No se permite el baile, por lo que la pista deberá precintarse o, en su caso, ser ocupada por mesas sin sobrepasar el aforo permitido. Todos los locales están obligados a llevar un registro de asistentes para garantizar la trazabilidad ante la posible detección de un caso.

Cantabria

Cantabria es en estos momentos la única comunidad que permite la apertura del ocio nocturno en horarios prepandemia. Sin embargo, las pistas de baile permanecen cerradas. El consumo debe realizarse en mesa con un máximo de seis clientes en el interior y diez en el exterior.

Castilla-La Mancha

Desde este viernes, Castilla-La Mancha permite la apertura del ocio nocturno hasta las 3:00 horas de la madrugada, con pistas de baile abiertas en el exterior, siempre y cuando los locales dispongan de un espacio habilitado para tal fin. El aforo máximo permitido será del 75% en el interior -sin consumo en barra- y del 100% en el exterior.

Castilla y León

Los bares de copas y discotecas de Castilla y León pueden abrir hasta las 2:00 horas de la madrugada. Las salas de hasta 40 clientes no podrán superar el 75% de su aforo, mientras que el resto tendrán que conformarse con un 50% de su capacidad. La máxima ocupación por mesa será de 10 personas.

Cataluña

Los bares musicales y discotecas de Cataluña podrán abrir a partir del domingo a medianoche hasta las 3:30 horas de la madrugada con un aforo del 50% en sus espacios interiores y sin límites en el exterior. Los clientes podrán formar grupos de hasta seis personas en el interior y diez en el exterior.

Además, podrán utilizar la pista de baile, siempre y cuando usen la mascarilla y respeten la distancia de seguridad entre grupos, algo que ha despertado cierta polémica en el sector, que ya ha advertido de que será difícil controlar este extremo. Todos los locales deberán llevar un registro de clientes y guardar los datos un mes, con el fin de facilitar el rastreo en caso de que haya un positivo.

Ceuta

Desde este viernes, el ocio nocturno de Ceuta podrá abrir hasta las 2:00 horas de la madrugada durante el fin de semana y vísperas de festivos y hasta la 1:30 horas el resto de los días.

No se permitirá el baile, aunque las pistas podrán ser ocupadas por mesas y sillas. El número máximo de comensales será de seis en el interior y diez en el exterior. Al igual que en otras comunidades, todos los locales de Ceuta deberán llevar un registro de clientes con el fin de garantizar la trazabilidad epidemiológica en caso necesario.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid permitirá la apertura de discotecas y bares de copas hasta las 3:00 horas a partir de la madrugada del domingo. Los locales no podrán admitir clientes desde las 2:00 horas y no se permitirá el consumo en barra, aunque sí recoger la consumición. El aforo será del 50% en el interior y del 75% en terraza. Las pistas de baile únicamente estarán abiertas en el exterior, en el caso de que se disponga de ellas.

Comunidad Valenciana

Pubs y discotecas de la Comunidad Valenciana pueden abrir hasta las 2:00 horas de la madrugada. El consumo se realizará en mesas de un máximo de seis personas en interiores —con un aforo del 50%— y de diez personas en exteriores. No se permitirá el baile ni el karaoke, pero sí actuaciones de grupos profesionales o DJ.

Extremadura

El ocio nocturno de Extremadura podrá abrir hasta las 2:00 horas de la madrugada, con un aforo en el interior del 50% y del 100% en terrazas o exteriores. Está prohibido el consumo en barra y la consumición será en mesa, con un máximo de seis personas en el interior y diez en el exterior.

Galicia

Tras el éxito de las pruebas piloto celebradas esta semana en diferentes puntos de la comunidad, Galicia prevé autorizar la reapertura de todo el sector del ocio nocturno a partir del 1 de julio.

Los locales participantes tenían la obligación de contar con medidores de CO2 y registrar el acceso de los clientes, mediante una invitación que se debía adquirir previamente. Además, los asistentes debían llevar mascarilla en todo momento, excepto para consumir, y los establecimientos tenían que respetar un aforo máximo del 50% en el interior y del 75% en el exterior. En las discotecas más grandes, los asistentes debían someterse a un test antes de entrar.

La Rioja

Los municipios de La Rioja que se sitúan en el nivel 2 de alerta —todos, salvo Arnedo, Autol y Albelda de Iregua— pueden abrir bares y discotecas hasta las 2:00 horas de la madrugada. El aforo máximo en interiores es del 75%, mientras que en exteriores no existe ninguna restricción. Tampoco hay límite en el número de clientes por mesa, aunque se recomienda un máximo de seis. Las pistas de baile permanecen cerradas.

Melilla

Melilla permite la apertura del ocio nocturno hasta las 2:00 horas de la madrugada, aunque aquellos establecimientos que permanezcan abiertos más allá de las 00:30 horas deberán llevar un libro de registro de clientes para asegurar la trazabilidad en un hipotético caso de contagio. El aforo máximo es del 50% en el interior —con un máximo de seis personas por mesa— y del 75% en el exterior —en grupos de hasta ocho personas—.

Navarra

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado que se plantea la apertura del ocio nocturno de cara al próximo mes de julio. Sin embargo, ya ha avanzado que la intención "no es abrir las discotecas tal y como las conocíamos, sino que estamos hablando en todo momento de mesas, sentados y nada de pista de baile".

País Vasco

Por ahora, el País Vasco no contempla la apertura de bares y discotecas. La incidencia acumulada se sitúa en su nivel más bajo en diez meses y la carga asistencial en los hospitales es la más suave desde noviembre. Sin embargo, el gabinete del lehendakari Íñigo Urkullu insiste en "la importancia de consolidar los datos actuales" antes de relajar las restricciones.

Región de Murcia

Murcia permite el ocio nocturno hasta la una madrugada, con los clientes sentados. En las terrazas no hay restricciones de aforo, mientras que en el interior el límite se establece en el 50% si el nivel de alerta municipal es bajo o medio, y del 30% cuando es alto. En caso de ser muy alto, no se podrá servir en interiores. No se permitirá el baile, pero las pistas se podrán ocupar con mesas y sillas, con un máximo de seis personas no convivientes por mesa.

Las actuaciones en directo y los Dj están autorizados, pero deberán mantener una distancia de al menos dos metros con el público o de tres si hay canto o instrumentos de viento. Además, los clientes deberán ir provistos de mascarilla y no podrán consumir comida ni bebida durante la actuación. Los establecimientos de karaoke deberán disponer de un protocolo específico.