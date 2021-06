La letra pequeña del adiós a las mascarillas: cuándo habrá que seguir usándolas y cuándo no

"Las mascarillas dejan paso de nuevo a las sonrisas", ha celebrado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras anunciar que el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que elimina el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. Todo ello, según el Gobierno, partiendo de que "la evidencia científica ha puesto de manifiesto la menor transmisión del virus en espacios al aire libre". Así, Darias ha subrayado que se trata de una medida "prudente" y "muy bien pensada".

La decisión llega, no obstante, cuando muchos países están dando marcha atrás en esta flexibilización por culpa del avance de la variante Delta, anteriormente conocida como variante india. Sin embargo, Darias se ha limitado a decir que el Gobierno sigue "con mucha atención" su evolución y se ha justificado alegando que nuestro país ha mejorado todos los indicadores, "no solamente la incidencia acumulada".

Los argumentos del Gobierno

En este sentido, la ministra ha informado de que la presión asistencial también está evolucionando de manera favorable, "especialmente la ocupación de camas hospitalarias, que está en torno a un 2%, o las camas de UCI, uno de los indicadores sin duda alguna más sensibles de esa presión hospitalaria, que se sitúa de media en torno al 7%".

Justo a estos argumentos, la máxima responsable de Sanidad ha vuelto a presumir de que la vacunación "va como un tiro", después de que este miércoles España haya alcanzado "el hito de 15 millones de españoles vacunados con pauta completa, es decir, el 30%" de la población". Además, Darias ha recordado que casi el 50% de los ciudadanos han recibido ya una primera dosis y que "España está liderando en la Unión Europea".

Cuándo no y cuándo sí

La ministra ha informado de que, a partir de este sábado, "no será obligatorio llevar mascarillas cuando estemos al aire libre paseando por nuestras calles, por nuestras plazas, por cualquier espacio al aire libre, siempre y cuando mantengamos la distancia interpersonal de un metro y medio". Una distancia que no será necesaria entre convivientes.

La mascarilla seguirá siendo obligatoria, no obstante, "en aquellos espacios cerrados, tanto de uso público, como por ejemplo una biblioteca, o abiertos al público, como pueda ser una farmacia o un supermercado, y también en los medios de transporte públicos: aviones, barcos, ferrocarril, autobuses…". Además, Darias también ha aclarado que igualmente habrá que seguir utilizándola "en los teleféricos e incluso en el transporte privado complementario de hasta 9 plazas, en el caso de que no sean convivientes".

Respecto a los barcos, el Gobierno ha aclarado que la mascarilla no será necesaria en el interior de los camarotes, ni tampoco en la cubierta, siempre y cuando se pueda mantener esa distancia de metro y medio con personas que no sean convivientes.

Por el contrario, la ministra ha recordado que habrá que seguir utilizándola en caso de aglomeraciones y eventos multitudinarios, "especialmente cuando estemos de pie". Darias ha puesto como ejemplo los conciertos estivales, en los que únicamente podremos prescindir de ella cuando estemos sentados y manteniendo la distancia de seguridad.

Las residencias de mayores

Mención a parte merecen las residencias de mayores, ya que, desde este sábado, en aquellas en las que "la cobertura vacunal sea superior al 80%, las personas que residen en estos centros no tendrán que llevar las mascarillas". No sucederá lo mismo con los trabajadores o los familiares que acudan de visita, que sí tendrán la obligación de seguir utilizándolas.

Quienes también podrán acogerse a cierta flexibilización serán los trabajadores esenciales cuyas plantillas estén inmunizadas en un porcentaje superior al 80%. "Pensemos en los parques de bomberos, por ejemplo, que están haciendo guardias", ha aclarado Darias.

Vuelve el público a los estadios

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado este jueves la supresión del artículo 152 de la Ley de Nueva Normalidad que regulaba la afluencia de público a los estadios. "Suprimimos este artículo y, por tanto, volvemos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a los estadios. Estoy convencida de que va a ser una noticia bien recibida y muy bien aceptada para todo el deporte y para este país", ha dicho Darias.

En el caso de los campos de fútbol, los asistentes podrán prescindir de la mascarilla en las mismas condiciones que en cualquier otro espacio al aire libre, es decir, siempre y cuando se respete la distancia de seguridad. En los partidos de baloncesto, sin embargo, la mascarilla seguirá siendo obligatoria, puesto que todos ellos se celebran en espacios cerrados.

Régimen sancionador

En cuanto a las sanciones por saltarse la normativa, la ministra de Sanidad ha aclarado que no hay ningún cambio al respecto, por lo que el régimen vigente sigue siendo el recogido en el artículo 31 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo.

Respecto a la sugerencia de llevar una mascarilla en el bolsillo, Darias ha asegurado que "sería conveniente llevarla siempre encima para cumplir el Real Decreto". Sin embargo, ha eludido aclarar si será o no obligatorio, aunque de sus palabras se desprende que no. "Depende de lo que vayamos a hacer. Si vamos a pasear por nuestro entorno, no", ha respondido la ministra.