Cómo vacunarte (legalmente) en otra comunidad autónoma si estás de vacaciones

Este fin de semana tiene lugar la primera gran operación salida de este verano. Con más del 50% de la población vacunada con al menos una dosis, son muchos los ciudadanos que esperan volver a disfrutar de unas vacaciones al uso tras 15 meses de pandemia. Sin embargo, hay quien teme tener que interrumpir su descanso estival para regresar a su comunidad y recibir la segunda inyección o incluso para ponerse la primera, ya que en muchas regiones todavía no se ha abierto el plazo para los más jóvenes.

Con el fin de no entorpecer la recuperación del sector turístico -vital para nuestra economía- son muchos los gobiernos autonómicos que llevan meses reclamando al Ministerio de Sanidad que articule una estrategia nacional que permita a todos los españoles vacunarse en cualquier punto de nuestra geografía si están de vacaciones.

La petición responde a dos cuestiones fundamentalmente: de un lado, a la necesidad de acceder a un registro o historial común de cada paciente y, de otro, a la importancia de compensar con más dosis a aquellas regiones que tengan más veraneantes. A pesar de la insistencia de las comunidades, el departamento que dirige Carolina Darias no ha hecho sino posponer el debate en el seno de la Comisión de Salud Pública.

La tarjeta de desplazado

Ante la cerrazón del Gobierno, el Ejecutivo de Ximo Puig sacó pecho hace unos días al asegurar que la Comunidad Valenciana ya está vacunando a los turistas españoles que visitasen la región. Sin embargo, lo cierto es que, en la práctica, todas las comunidades lo pueden hacer y, de hecho, la mayoría ya lo está haciendo, al menos para un sector muy concreto: el de aquellos veraneantes que van a pasar una larga temporada en un mismo sitio y que, por tanto, solicitan la llamada tarjeta sanitaria para desplazados.

"Aquí se vacuna a todas las personas que residen durante un tiempo con nosotros, ya sea porque tienen una segunda residencia, por trabajo o por lo que sea", aseguran a Libertad Digital fuentes de la consejería de Salud de Principado de Asturias. "Cualquier persona que tiene la tarjeta de desplazado puede acceder a cualquier prestación del Sistema Nacional de Salud en la comunidad en la que se encuentre", añaden desde Castilla y León. Así, si uno viaja a otra comunidad, podrá completar su inmunización sin problemas o incluso recibir la primera dosis si ya se está vacunando a la franja de edad a la que pertenece.

Cómo solicitarla

La mayor parte de las autonomías permiten solicitar esta tarjeta de forma telemática a través de su propia página web, aportando ciertos datos del DNI y de la tarjeta sanitaria de la región de origen. En todo caso, siempre se puede hacer presencialmente en el centro de salud más cercano al domicilio en el que vayamos a pasar nuestras vacaciones, donde deberemos rellenar un formulario y aportar los mencionados documentos.

En algunos sitios, también exigen demostrar que el domicilio registrado es una segunda residencia o aportar un contrato de alquiler que justifique una estancia prolongada en la comunidad. De esta forma, no podrían acogerse a esta posibilidad aquellos turistas que únicamente vayan a pasar unos días en un hotel, por ejemplo.

Sanidad se desentiende

"Para poder vacunar a todo el mundo, aunque no tuvieran tarjeta de desplazados, se tendrían que coordinar los sistemas de citación de las 17 comunidades autónomas y eso, o lo coordina el Ministerio, o es imposible y el Ministerio no ha vuelto a decir nada del tema, así que yo creo que no lo va a hacer", aseguran a LD fuentes de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Desde el departamento que dirige Carolina Darias entienden que, con la tarjeta de desplazado, ya se da respuesta a los ciudadanos que realmente lo necesitan. Sin embargo, las comunidades denuncian que el Gobierno se haya desentendido de un tema crucial. De hecho, el asunto que más les preocupa, la compensación por las dosis puestas a los turistas, sigue sin abordarse. Y esto es precisamente lo que está llevando a muchas comunidades a ocultar que cualquier ciudadano español con tarjeta de desplazado tiene derecho a vacunarse: el temor a no tener suficientes vacunas para continuar con la inmunización de sus propios habitantes.

Por otro lado, las comunidades alertan de la importancia de enterarse bien de cuál es el sistema de citación vigente en cada comunidad si uno tiene intención de vacunarse, ya que no todas las regiones lo hacen de la misma manera. Mientras que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se combina la citación telefónica con un sistema de autocita y con la gestión en los propios centros de salud, en Castilla y León se van publicando las fechas para cada grupo de población -repescas incluidas- y los ciudadanos han de acudir cuando les toque sin necesidad de confirmación.