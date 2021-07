Se disparan los contagios por coronavirus en Cataluña con hasta ocho mil al día

El coronavirus en Cataluña galopa desbocado. Francia, Reino Unido, Alemania y Bélgica recomiendan no viajar a la región. Ayer se registraron 8.092 contagios, la cifra más alta de la pandemia. El riesgo de rebrote está en 1.556 puntos, lo que también supone un récord. El índice de reproducción se sitúa en un alarmante 3,35, lo que significa que cada día se triplican los contagios y la incidencia acumulada es la más alta de España con 479,39 casos por cada 100.000 habitantes.

La incidencia de la covid comienza a notarse ya en los hospitales. En las últimas horas han ingresado 53 personas, con lo que son ya 663 los pacientes de coronavirus. De ellos, 138 están en unidades de cuidados intensivos. En la mayoría de los casos se trata de personas de entre 29 y 40 años que no han recibido aún ninguna dosis de la vacuna.

Prueba de la dureza de la quinta ola de la pandemia es que el 15,57% de las pruebas PCR y test de antígeno dan positivo. La edad media de los infectados es de 26 años y las autoridades sanitarias alertan de que hay un elevado porcentaje de positivos y de contactos con positivos que no respetan los diez días de cuarentena.

Cierre del ocio nocturno

Este viernes entran en vigor las nuevas medidas adoptadas por el gobierno regional, que consisten en el cierre del ocio nocturno. De momento no hay más restricciones, aunque no se descarta una vuelta a la mascarilla obligatoria al aire libre aunque haya distancia de seguridad. Esta mañana el presidente de la Generalidad se ha reunido con el consejero de Salud, Josep Maria Argimon, en la sede de la consejería. No han adoptado medida alguna. Simplemente han posado para las cámaras en una reunión presencial. Argimon, médico de profesión, fue nombrado a instancias de Junts per Catalunya (JxCat) en sustitución de Alba Vergès, de ERC. Fuentes de la Generalidad interpretan que la visita de Aragonès ha sido una forma velada de reivindicar el trabajo de la exconsejera y criticar el de Argimon, más preocupado por su proyección mediática que Vergès.

En el sector turístico advierten de que se están registrando cancelaciones y dan el mes de julio por perdido. Consideran especialmente lesiva la recomendación francesa de no viajar a Cataluña, ya que más de la mitad del turismo extranjero procede del país vecino. El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, no descarta el cierre de fronteras.

Festival con cribado a la entrada

Al tratarse de Cataluña, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha adoptado las medidas que impuso a Madrid en el pasado con cifras mucho más bajas. Y a pesar de la situación, este fin de semana se celebra en Barcelona el festival musical Cruilla, un evento que pretende reunir a 25.000 personas. La organización hará un cribado masivo en la entrada mediante test de antígenos. Quinientas personas se encargarán de realizar las pruebas.

El festival es el primero de Europa en retomar sus actividades a pesar de que Cataluña está en riesgo extremo. Los conciertos comienzan este jueves en la zona del Parque del Fórum.