¿Puedo solicitar el pasaporte covid si ya he pasado la enfermedad?

El pasado 1 de julio entró en vigor en toda la Unión Europea el pasaporte covid que permite a los ciudadanos viajar por todo el continente con libertad y sin necesidad de guardar cuarentena. A priori, pueden solicitarlo tanto las personas que ya hayan completado su pauta de vacunación, como aquellas que ya hayan pasado la enfermedad y puedan documentarlo.

Sin embargo, desde Ciudadanos denuncian que esta última posibilidad "está provocando dudas en algunas autoridades sanitarias responsables de emitir el sello del certificado" y, por tanto, complicando la vida a muchos españoles que aprovechan estas vacaciones para viajar a otros países.

Precisamente por eso, la formación naranja ya ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados con las que solicita la respuesta del Gobierno por escrito sobre una "posible discriminación contra quienes han pasado el Covid-19 a la hora de obtener el Certificado Covid-19 digital de la Unión Europea".

En la iniciativa, la formación naranja recuerda que este pasaporte se puede obtener tanto si se tiene un certificado con pauta vacunal completa, como si se ha superado una infección por covid-19 en los últimos 6 meses y todavía se conservan anticuerpos.

Las dudas que se plantean

Sin embargo, en relación con esta última posibilidad, denuncian que "no está claro cuál es el documento que demuestra que esa infección pasada es suficiente" y que, además, "este tipo de información no diferencia entre quienes pasaron la covid-19 y no han recibido ninguna dosis de la vacuna y quienes lo pasaron y sí han recibido una dosis".

En este sentido, exponen que "hay muchos ciudadanos que pueden ver cómo, por la directriz del Ministerio de Sanidad de aplicar sólo una dosis a quienes han pasado la enfermedad y por cómo eso se refleja en los documentos que se vuelcan en el Certificado COVID-19 Digital, no puedan evitar el requisito de realizarse una prueba diagnóstica cada vez que quieran viajar al extranjero pese a haber recibido su vacuna".

Con todo, Ciudadanos pregunta al Gobierno si tiene previsto "impulsar, en el seno de las instituciones europeas, un mejor reconocimiento de la casuística" de estas personas y si se plantea "emitir nuevas recomendaciones sobre la administración de dosis" a quienes ya han pasado la enfermedad.

Cómo conseguir el pasaporte

Los ciudadanos que residen en España deben solicitarlo, con carácter general, en cada Comunidad Autónoma. El tiempo transcurrido entre la solicitud del certificado a través de la sede electrónica del Ministerio de Sanidad y la recepción del mismo variará en función de las solicitudes en curso y de si es necesario verificar documentación adicional.

Además de las emisiones a nivel autonómico que se gestionan desde la Consejería de Sanidad de cada Comunidad Autónoma, en el sitio web del Ministerio de Sanidad también se puede solicitar el certificado covid.

Para poder realizar la solicitud vía web son necesarios los siguientes pasos: