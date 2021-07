Tras varios meses de espera, los test de antígenos sin receta comenzarán a venderse en las farmacias a partir del próximo martes, fecha en la que el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros el real decreto que permitirá dispensarlos sin prescripción médica.

Su inmediata comercialización ha despertado las reservas de algunos epidemiólogos, que defienden la importancia de monitorizar los resultados y de evitar que cunda una falsa sensación de seguridad entre la población. Este último, precisamente, era uno de los argumentos a los que se había aferrado el Gobierno para retrasar su aprobación.

Sin embargo, el creciente número de contagios entre los jóvenes y el colapso de la atención primaria que se empieza a percibir en algunas autonomías en plena época estival ha terminado por convencer al Ejecutivo de la necesidad de sumar más medios para luchar contra la pandemia.

En este contexto, las farmacéuticas reivindican el gran papel que pueden jugar los test de antígenos de autodiagnóstico, una prueba no invasiva que cualquiera puede hacerse a sí mismo en casa, obteniendo los resultados en apenas 15 minutos.

¿Cuánto cuestan?

Los test de autodiagnóstico, usados con éxito en otros países europeos, son considerados una medida barrera clave para frenar el avance de la pandemia. "Este tipo de test se comercializa ya en varios países de Europa como Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda y Portugal", explica a Libertad Digital Eduardo González, responsable del departamento científico de Cinfa, la primera compañía española en apostar por este tipo de pruebas. No en vano, en Alemania, ya hay test por menos de un euro en algunos supermercados.

En nuestro país, su precio exacto es todavía una incógnita, ya que, al tratarse un de producto de venta libre, la última palabra la tendrán las farmacias. En todo caso, los precios orientativos que ha facilitado el sector rondarían los 12 euros si se compra de forma individual y los 49 si se adquieren en pack de cinco. De esta forma, se convierten en una opción mucho más económica que los test de antígenos que actualmente ofrecen las clínicas privadas de toda España.

¿Cuál es su fiabilidad?

Las compañías no están autorizadas a facilitar información sobre el grado de fiabilidad de los test hasta que no se apruebe su comercialización. Sin embargo, varios medios especializados -donde no rigen las mismas normas que en la prensa generalista- aseguran que Cinfa promete una sensibilidad -capacidad de detectar la presencia del virus- del 96,77% y una especificidad -capacidad de detectar la ausencia de la enfermedad- del 99,20%.

En todo caso, desde la compañía advierten de que "los test de autodiagnóstico sin prescripción médica se deben realizar para la detección cualitativa del antígeno del virus SARS-CoV-2, no para saber su concentración exacta. Es decir, nos informan de si estamos contagiados o no, pero no del nivel de carga viral". En caso de dar positivo, los expertos insisten en la importancia de ponernos en contacto con nuestro médico de cabecera.

¿Cómo funcionan?

En todo caso, los test de autodiagnóstico sin receta servirán como primera barrera para reducir la carga del personal sanitario y para que muchos ciudadanos con reticencias se animen a realizarse ellos mismos un test que, tal vez, de otra forma no harían. Según explica Eduardo González, su funcionamiento se resume en cuatro sencillos pasos:

1. Se introduce el bastoncillo en la zona anterior de cada fosa nasal (solo 2,5 cm) y se gira varias veces.

2. Una vez extraído el bastoncillo se debe de introducir en el tubo de extracción que contiene el reactivo. Se gira 3-5 veces y se deja reposar durante 1 minuto.

3. Posteriormente, se extrae el bastoncillo, se coloca el tapón al tubo de extracción y se añaden 3 gotas en la parte del casete o dispositivo del test marcada con una "S".

4. Finalmente, se lee el resultado después de 15 minutos. No debemos esperar más tiempo del indicado ya que su lectura puede no ser del todo fiable. Será positivo si aparecen 2 líneas de color.

¿Por qué son importantes?

Teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos, el responsable del departamento científico de Cinfa asegura que "poder acceder a este tipo de test de autodiagnóstico sin receta, fáciles de realizar, ágiles y eficaces, es, sin duda, un paso importantísimo a la hora de controlar la pandemia". La lucha contra el coronavirus, según González, "debe ser constante y no debemos bajar la guardia". Por eso, insiste en que "toda herramienta que contribuya a frenar su expansión debe ser bienvenida, llegue en el momento que llegue".

"El uso de diferentes métodos diagnósticos es una de las piezas clave para el control y la identificación rápida de casos positivos", aseguran desde Gamma Health, otra compañía española que también acaba de anunciar la comercialización de un test similar al de Cinfa.

Cinfa y Gamma Health

Con un coste cercano a los 10 euros, su funcionamiento es prácticamente el mismo. "Este test no requiere introducir el hisopo, como lo exigen la mayoría de las pruebas PCR hasta la zona nasofaríngea. Basta con frotar el hisopo con las fosas nasales anteriores, por lo que facilita sobremanera la toma de la muestra", defiende Alberto Cantero, CEO de Gamma Health.

Su fiabilidad es exactamente la misma que la de la prueba comercializada por Cinfa y, aunque sus máximos responsables aseguran que "puede realizarse tanto si se presentan síntomas como si no", advierten de que "los estudios demuestran que dentro de los primeros cuatro días de la enfermedad se presenta una mayor carga viral, por lo que es más fácil de detectar vía nasal".