Varias CCAA recuperan restricciones y Sanidad lo celebra

Con un 50% de la población ya vacunada, la subida de la incidencia en algunas regiones, con Cataluña a la cabeza, está llevando a varias comunidades autónomas a seguir recuperando restricciones.

Castilla y León, con una incidencia de 896, ha decidido fijar el cierre de las discotecas y las salas de fiesta para su consumo en el interior -si tienen terraza su apertura está permitida-, y ha decretado el cierre a la 1:30 horas del interior de la hostelería y la restauración. Las medidas entrarán en vigor este martes y durarán al menos 14 días.

Mientras, Baleares ha decidido endurecer las multas por botellones, de un mínimo de 1.000 euros, y aprobará la prohibición de celebrar reuniones en domicilios privados entre las 1.00 y las 6.00 horas.

El portavoz del ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, ha hecho también un llamamiento para que se vuelva a utilizar la mascarilla en cualquier circunstancia, aunque no hay modificación de la normativa general vigente en toda España, que establece que en espacios exteriores solo es obligatoria cuando no es posible mantener una distancia de 1,5 metros respecto a otras personas no convivientes.

Medidas "muy acertadas"

Desde el Gobierno, la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, ha considerado que las comunidades ya están tomando "muy acertadamente" medidas de control de la transmisión que "han funcionado siempre", como la de limitar el ocio nocturno.

Para Sierra, "las medidas que realmente son eficaces y siempre lo han sido" son todas las relacionadas con el ocio nocturno y otros "eventos superdiseminadores" en los que puede haber mucha transmisión.

Pero muchas comunidades, ha dicho, especialmente las que tienen la incidencia más alta, ya están poniendo restricciones al ocio nocturno "y lo están haciendo muy acertadamente" para contener la quinta sacudida del coronavirus.