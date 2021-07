En plena polémica por el nuevo frenazo en la llegada de dosis de Pfizer, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este viernes que "todo apunta" a que España administrará una "tercera dosis de refuerzo" de la vacuna contra el coronavirus. Aunque no ha sido capaz de precisar cuándo comenzaría a suministrarse, Darias ha explicado que el Gobierno ya ha suscrito sendos contratos con Pfizer y Moderna por valor de 1.800 millones de euros y cerca de 480 millones respectivamente, para recibir más dosis en 2022 y 2023.

En una entrevista en Onda Cero, la titular de Sanidad ha sido tajante, además, al ser preguntada sobre si los españoles tendrán que vacunarse cada año: "Sí, sin duda alguna". Además, ha insistido en la importancia de inmunizar a toda la población para acabar con el virus. "Tenemos que seguir vacunando hasta alcanzar al 100% o cerca, y tenemos que seguir hasta vacunar a todo el mundo, porque no estaremos seguros hasta que todo el mundo esté vacunado", ha subrayado.

¿Qué dice Pfizer?

Las previsiones de la ministra en cuanto a la necesidad de una tercera dosis de refuerzo van en la línea de lo defendido por Pfizer, pero en contra de la mayor parte de los expertos, que creen que no será necesario y que tampoco habrá que vacunarse anualmente.

A finales del pasado mes de abril, el cofundador de BioNTech, Ugur Sahin, avanzó que su antídoto necesitaría una tercera dosis al cabo de 9 meses. "La protección se va haciendo menor lentamente en el tiempo –explicó el doctor–. Tenemos datos que indican que a los seis meses la protección ya no es del 95% sino del 91%, y a los ocho meses vemos que los anticuerpos que producen la protección merman claramente. Por eso necesitamos una tercera dosis para llevar la protección de nuevo cerca del 100%".

Sin embargo, se trata de una posibilidad que todavía no se ha estudiado a fondo. No en vano, la semana pasada, el director general de Pfizer España, Sergio Rodríguez, reconocía que, aunque trabajan con este escenario, todavía no han tenido tiempo para analizar "los efectos y consecuencias" que tendría.

Los expertos no están de acuerdo

La prestigiosa viróloga de CSIC Margarita de Val ya se opuso en su día a poner una tercera dosis de este fármaco, alegando que, más allá de los anticuerpos que genera su inoculación, lo importante es que cada vez que nuestro sistema inmunitario se expone a una vacuna o a un virus, se refuerza su memoria frente a la enfermedad, por lo que los ya vacunados con la segunda ya estarían protegidos. De no ser así, insistía, "se debería dejar de vacunar con ella" y apostar por otras más seguras.

Apelando al mismo argumento, la investigadora explicaba en una entrevista concedida a Libertad Digital por qué no será necesario vacunarse todos los años: "Cuando todos tengamos inmunidad, bien sea porque hemos pasado la covid-19 o porque nos hemos vacunado, será un virus frente al que tendremos defensas y estará mucho más desarmado".

¿Un virus endémico?

A su juicio, seguiría así la estela de otros virus respiratorios contra los que tenemos inmunidad "porque la hemos ido adquiriendo desde que somos pequeños" y únicamente provocaría problemas en personas "con defensas muy limitadas", por lo que quizás, defendía, sí habría que prestar atención a los nuevos grupos de riesgo.

En esta línea se pronunciaba también el virólogo del hospital Monte Sinaí Adolfo García Sastre, que en declaraciones a LD decía, sobre el futuro del virus, que podría terminar convertido en una enfermedad endémica que sólo circularía entre los no vacunados (los niños nacidos tras la pandemia) o aquellos con un sistema inmunitario más débil.