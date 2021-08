Sanidad vuelve a enfrentarse a las comunidades por el sospechoso reparto de vacunas

Después de que Galicia haya denunciado que el Gobierno no les entregará esta semana ni una sola dosis de Pfizer, el PP ha exigido al Gobierno que explique los criterios que rigen el reparto de vacunas entre las distintas comunidades autónomas. En este sentido, la exministra de Sanidad y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha instado al departamento que dirige Carolina Darias a aclararlo cuanto antes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"Lo que queremos es, por favor, que lleven al CISNS de este miércoles los criterios de reparto de las vacunas, así todos los españoles nos enteraremos de si estamos en igualdad de condiciones o no lo estamos. No sabíamos que la España multinivel iba a llegar también a las vacunas", ha denunciado Pastor en declaraciones a los medios de comunicación desde Triacastela (Lugo).

El caso de Galicia

En concreto, Pastor ha puesto el ejemplo de Galicia, a la que le tocan "cero" dosis de las 3,4 millones extraordinarias de Pfizer anunciadas por el Gobierno. "Y de las vacunas de Moderna les toca la mitad", ha añadido la ex ministra de Sanidad. "Eso hace que no se pueda vacunar a todos los ciudadanos, que no pueda llegar también a los jóvenes. Por eso, pedimos al Gobierno que nos explique con qué criterios reparten las vacunas entre los españoles".

En este sentido, el consejero gallego del ramo, Julio García Comesaña, ha asegurado este fin de semana que "no se entiende por qué se está penalizando a Galicia, una de las comunidades que más rápido está vacunando".

¿Tercera dosis?

Sobre una posible tercera dosis de la vacuna, Pastor ha pedido "menos frivolidad en materia sanitaria y científica" y ha insistido en que "hay que empezar por hacer estudios de inmunidad poblacional para saber en personas mayores y especialmente vulnerables, como trasplantados o inmunodeprimidos, lo que tenemos que hacer". Con todo, pide al Gobierno que "no se tomen más decisiones de propaganda, sino con criterios científicos y técnicos".

A pesar de que el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, haya llamado a la calma en este sentido, la Comunidad de Madrid ya baraja esta posibilidad ante el aumento de los contagios en las residencias y la existencia de algunos estudios que ya apuntan que los mayores de 65 años que no han pasado el coronavirus empiezan a perder anticuerpos pasados los tres meses.

Madrid ya lo está estudiando

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha confirmado este lunes que las autoridades sanitarias de la región están estudiando pedir que se pueda poner la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a la población inmunodeprimida.

"Hay que tener evidencias científicas que determinen si es necesaria esa tercera dosis para la población de más riesgo. Nuestra autoridad sanitaria está estudiando la posibilidad de pedir que se pueda realizar esa tercera dosis, especialmente a los mayores", ha defendido López en declaraciones a los medios tras visitar los juzgados de Plaza de Castilla.

Ante esta emergencia sanitaria, el consejero entiende que es el Gobierno de España el que tendría que coordinar un plan de vacunación de esta naturaleza con el resto de comunidades y cree que "nunca se puede poner en cuestión un tema de recursos, porque si hacen falta más vacunas hay que buscarlas".