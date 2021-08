Por qué Pedro Sánchez no podrá presumir de lograr la inmunidad de grupo esta semana

El pasado 6 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a bombo y platillo que el próximo 19 de agosto España alcanzaría la tan ansiada inmunidad de rebaño, al lograr vacunar al 70% de su población. Para darle más emoción -y sacar más partido a la carrera- el Gobierno dividió el camino en varios hitos.

Sin embargo, el Ejecutivo no comenzó con buen pie, ya que el primero de ellos -lograr que en la semana de 12 al 18 de abril hubiera más vacunados que contagiados- no llegó a tiempo. En cuanto al resto, ha habido de todo: objetivos satisfechos y nuevos incumplimientos.

La cuenta atrás del Gobierno

En cualquier caso, al Gobierno no han parecido importarle los altibajos, ya que el gran titular que persigue es el de llegar a finales de agosto con la pandemia bajo control. "Estamos a solo 100 días de lograr la inmunidad de grupo", anunció el pasado 10 de mayo. "Quedan 93 días", proclamó una semana después. Y así, durante un tiempo, el Ejecutivo fue alimentando una cuenta atrás que, sin embargo, no ha hecho sino generar falsas expectativas en la población, tal y como denuncian los expertos.

Cierto es que, desde hace semanas, el presidente no ha vuelto a hacer públicas las cuentas. Muchos pensaban que tal vez, a tenor de los problemas de suministro de vacunas, Sánchez no las tenía todas consigo. Sin embargo, la razón es otra bien distinta: ese 70% de vacunados ya no es suficiente para hablar de inmunidad de rebaño y, por tanto, incluso aunque el próximo jueves se alcance dicho porcentaje, no estamos en condiciones de presumir de nada.

¿Cuándo se logrará la inmunidad de rebaño?

Médicos y epidemiólogos llevaban tiempo advirtiendo de que la llegada de nuevas variantes más contagiosas echaba por tierra los cálculos que se habían venido haciendo desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, un grupo de expertos se ha atrevido ahora a poner sobre la mesa el nuevo porcentaje de vacunados que se necesita.

El Grupo Colaborativo Multidisciplinar para el Seguimiento Científico de la COVID-19 (GCMSC), integrado por médicos e investigadores de Cataluña, cree que la inmunidad de grupo no se logrará hasta que el 85% de la población no cuente con la pauta completa, por lo que recomienda vacunar a todos los adolescentes de 12 a 16 años en los centros escolares.

Muchas comunidades ya han empezado a hacerlo antes de que empiece el curso con el fin de que la vuelta a las aulas sea lo más tranquila posible. Sin embargo, este grupo de expertos insiste ahora en que, tal y como están las cosas, esto no debería ser una opción, sino que es imprescindible para ganar la batalla al virus

Nuevas variantes y adolescentes

"La aparición de diferentes variables, y en particular de la variante Delta, ha obligado a reconsiderar al alza la cifra del umbral de inmunidad de grupo, considerándolo ahora más cercano al 85 %", señala el estudio elaborado por el GCMSC, que está formado, entre otros, por médicos e investigadores del ISGlobal y de los principales hospitales de Cataluña.

La recomendación de vacunar a los menores de edad llega después de realizar varias simulaciones mediante modelos matemáticos. Así, según el modelo desarrollado en colaboración con expertos en modelización de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), si el nivel de vacunación de la población adulta no supera el 70 %, habría que vacunar entre un 30% y un 50% de la población entre 12 y 17 años.

La cobertura del 30% en este grupo de edad permitiría reducir de manera significativa los casos de COVID-19 grave, mientras que si se llegase al 50% se podría conseguir también el objetivo de controlar la mortalidad, siempre que la transmisibilidad del virus se mantuviera estable.

Miles de citas sin cubrir

El único escenario que contempla este modelo para que la vacunación de menores de edad no sea necesaria es que España alcance el 80% de cobertura vacunal entre la población adulta. Sin embargo, al menos a corto plazo, ese porcentaje no parece muy factible, ya que, a pesar de que la vacunación ya está abierta en toda España a todos los mayores de 18 años, son varias las comunidades que han alertado sobre la existencia de miles de huecos sin cubrir.

Con el objetivo de poner todas las facilidades a los ciudadanos, Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Madrid ya han decidido habilitar la posibilidad de vacunarse sin cita previa. Es más, el Gobierno de Juanma Moreno permite a los andaluces vacunarse en su destino vacacional, siempre y cuando se encuentre dentro de la comunidad.

Pasados unos días, habrá que analizar si el problema radicaba -o radica- en el temor de los ciudadanos a tener que interrumpir sus vacaciones o si el número de ciudadanos que se niegan a vacunarse es más alto de lo que cabría esperar.