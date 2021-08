Imagen: la importancia de los cuidados

Puede que alguna vez te hayas preguntado si vale la pena preocuparte por tu imagen personal, pero cuidar esa imagen que proyectas hacia fuera puede traerte un gran número de beneficios. Para ello, es importante tomar en cuenta que la alimentación y hábitos saludables son fundamentales. Es necesario cuidarse para tener una buena imagen, nuestro cuerpo refleja su salud. Sin embargo, no es lo único que debemos considerar. También la moda expresa cosas sobre nosotros y cuanto mejor nos sintamos por dentro, mejor nos veremos por fuera.

¿Qué nos aporta una buena imagen?

En primer lugar, confianza en ti mismo. Estar a gusto con tu estilo, tu apariencia y tu cuerpo hará que tu autoestima crezca por sí sola y eso provocará que te veas aún mejor. Tener esta confianza hará que nos resulte más sencillo interactuar con otras personas, mejorarán las relaciones sociales y podremos alcanzar fácilmente la posición que deseamos.

Además, reforzar la autoestima es básico para eliminar barreras autoimpuestas y permitirnos a nosotros mismos crecer y mejorar.

Por otro lado, una buena imagen nos ayudará a causar una buena impresión profesional. No es necesario seguir ningún estándar hoy en día, pero alguien que se representa a sí mismo a través de un aspecto cuidado, limpio y saludable tendrá más opciones profesionales que quien no se preocupa de la imagen que proyecta.

Tú eliges cómo quieres que los demás te vean cada día. Valora la importancia de una primera impresión. El impacto del primer encuentro permanece en el tiempo y las personas nos hacemos una idea mental muy rápido cuando conocemos a alguien. La primera impresión se crea en cuestión de segundos y, sin embargo, cuesta muchísimo cambiarla una vez establecida.

Se podría pensar que expresarse a través de la imagen es tan sencillo como escoger un color que represente nuestro carácter, pero va mucho más allá. Se trata también de salud y de cuidados, de encontrar el equilibrio entre lo que la medicina puede hacer por ti y unos hábitos diarios saludables.

Por suerte, hoy en día las clínicas de mejora de imagen están al alcance de nuestra mano. Lejos quedaron los tiempos en los que eran algo prohibitivo que solo los famosos podían permitirse. Ahora, tener la imagen que quieres es posible.

En este sentido trabaja el Centro Médico Rusiñol, que apuesta por la naturalidad y armonía, gracias a la tecnología más avanzada de forma no invasiva y sin cirugía

La Dra. Mª Ángeles López Marín dirige el Centro Médico Rusiñol, una clínica de medicina estética situada en Madrid con una trayectoria profesional de más de 30 años. Una clínica que se basa en la medicina natural y biológica para conseguir los mejores resultados.

Sus pacientes son personas que quieren mejorar su aspecto para sentirse mejor con ellas mismas, pero sin renunciar a la naturalidad, dando como resultado un aspecto más saludable.

Para ello, cuentan con la tecnología más avanzada que les permite conseguir los mejores resultados gracias a unas técnicas no invasivas y sin necesidad de pasar por quirófano.

Nos cuentan que uno de sus tratamientos más demandados es la eliminación de tatuajes con láser, tanto por razones estéticas como personales o laborales y con el que consiguen eliminar cualquier tipo de tatuaje sin dejar marcas.

También son muy solicitados aquellos con los que combinando diferentes técnicas consiguen una mejoría integral y armónica, como es el caso del Lifting Facial con Hilos PDO, donde eliminan las arrugas, tratan las causas de su aparición, mejoran la calidad de la piel y además, tratan la flacidez.

Y en cuanto a corporal, a sus pacientes lo que más le preocupa es la grasa abdominal. Por ello, la liposucción sin cirugía o hidrolipoclasia es la mejor opción con los mejores resultados, ya que, gracias a su más alta tecnología, consigue "romper" la célula grasa (adipocito) reduciendo volúmenes localizados y remodelando la figura. Es una técnica que les permite eliminar la grasa localizada sin necesidad de cirugía y cuyos resultados son permanentes siempre que se siga una rutina saludable.

Una gran preocupación en cuanto a la imagen es la pérdida de cabello. Es un problema que afecta principalmente a los hombres a partir de la mediana edad, pero del que no se libran las mujeres ni los hombres más jóvenes.

La alopecia puede ser provocada por factores hereditarios, por un trastorno, por desajustes hormonales, malos hábitos alimenticios, estrés o algunas enfermedades. Pero sea cual sea el motivo que la provoca suele generar problemas de autoestima en quienes la sufren, hasta el punto de afectar a su imagen propia y el modo en que se perciben a sí mismos.

Entrevista con la Doctora Marina Garrido

Hemos entrevistado a la Doctora Marina Garrido, cirujana capilar con una amplia experiencia, para que nos cuente más sobre el trabajo que realizan en su clínica, especializada en el tratamiento de la alopecia androgenética .

Doctora Marina Garrido

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cual es vuestro origen?

Mi andadura como cirujano capilar se inicia hace más de 11 años, justo cuando estaba finalizando mi formación como cirujano general. Siempre he sido emprendedora y con muchas inquietudes en todo lo referente a la medicina y cirugía, así que cuando me surgió la oportunidad de formarme en esta especialidad no lo dudé.

Con el paso de los años, he conseguido reunir a un equipo extraordinario de profesionales, que adoran su trabajo y se implican cada día con la ilusión del primer trasplante. Nuestro signo característico es la naturalidad de nuestros trasplantes. Llevamos más de 4.500 pacientes satisfechos.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Nuestra actividad se basa al 99% en el diagnóstico y tratamiento de la alopecia androgenética. Ofrecemos una valoración individualizada y el manejo terapéutico completo, que consiste en tratamiento médico, mesoterapia y la estrella, que es el trasplante capilar. También ofrecemos tratamiento médico y mesoterapia en pacientes que sufren caída de cabello por otras causas diferentes.

Cuéntanos como son las personas que suelen recurrir a vosotros

El 95% de nuestros pacientes son hombres de entre 20 y 50 años preocupados por su aspecto y por su salud capilar, que quieren mejorar su apariencia con un trasplante. También consultan mujeres con problemas de caída y pérdida de densidad capilar.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Nuestro equipo está altamente especializado y tiene una gran experiencia en el sector capilar. Sin duda, la diferencia con el resto de clínicas es la atención personalizada y cuidadosa que le damos al paciente desde el primer día de consulta hasta el final del proceso. Acompañamiento y resultados.

También hemos querido saber más sobre los famosos tratamientos capilares que se llevan a cabo en Turquía. Para ello hemos consultado con la gente de cliniFUE, una empresa dedicada al trasplante capilar en Turquía desde 2016. Nos cuentan que han pasado por ello y conocen las inquietudes e inseguridades de sus pacientes, por lo que nunca se sienten solos. Se anticipan a sus necesidades.

¿Por qué Turquía?

Investigamos sobre trasplante capilar y descubrimos que en Turquía trabajan algunos de los mejores especialistas del mundo. Tras un proceso de selección de varios meses, encontramos un equipo que operaba en uno de los mejores hospitales privados y que cumplía nuestras exigencias de calidad, seguridad y garantía.

No somos Low Cost. El servicio equivalente en España sería en un hospital privado de alto standing.

¿Es el trasplante capilar la única solución para acabar con la alopecia?

Es la más efectiva, pero la alopecia debe combatirse combinando medicación, tratamientos y trasplante capilar.

Siempre recomendamos acudir a un dermatólogo o tricólogo para valorar la situación en persona y poner un tratamiento (finasteride, dutasteride, minoxidil, etc.) para evitar que el pelo nativo siga cayendo y mejorar su calidad. Es recomendable tanto antes como después del trasplante capilar.

¿Qué resultados podemos esperar de un trasplante capilar?

Hay que tener los pies en el suelo y no dejarnos engañar por quienes prometen resultados milagrosos. El trasplante capilar sirve para mejorar y en algunos casos el cambio es espectacular. Hay factores que influyen también en el resultado, como la genética, el metabolismo y el tipo de pelo del paciente entre otros.

¿Es seguro viajar a Turquía actualmente para realizarse un trasplante capilar?

Sí, siguiendo todas las recomendaciones preventivas y sanitarias, podemos afirmar que actualmente es seguro. Aplicamos en todo momento los protocolos legales dictados por el Ministerio de Sanidad de España y Turquía.

Más de 2.000 pacientes han confiado en cliniFUE. Ven a realizar tu trasplante capilar con algunos de los mejores especialistas del mundo. Ven con cliniFUE a Turquía.

El cuidado de los ojos

Si hablamos de salud e imagen, tenemos que hablar de la salud visual. En verano estamos expuestos a muchos factores que afectan a nuestros ojos: el cloro de las piscinas, el calor, el sol, el aire acondicionado… todos ellos pueden afectar a la vista, provocar sequedad o dañarnos los ojos. Además de las pantallas frente a las que consumimos tiempo diario y que también contribuyen a empeorar nuestra saludo ocular.

Hemos acudido directamente a los profesionales para saber más sobre este tema, la salud ocular y las precauciones necesarias. Para ello hemos entrevistado a la gente de e-lentillas, quienes nos dan algunos consejos para prevenir los problemas oculares .

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cuál es vuestro origen?

Pues llevamos en el sector desde el 2016. Este era un sector que conocía por lo que decidí lanzarme, aunque sabía que era difícil llevar la óptica a la venta online. Pero con tiempo y esfuerzo supimos salvar esos obstáculos.

En nuestros valores siempre ha estado ha estado presente la palabra crecimiento; y conseguir ser una de las empresas más importantes a nivel europeo.

Por otro lado, estamos intentando crear un modelo de cercanía, queremos que nuestros clientes sepan lo que compran.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Nuestro gran catalogo y los precios competitivos. Nuestro servicio de entrega en 24 horas. Y nuestro costumer service, la atención para nosotros es muy importante. No queremos clientes insatisfechos.

Además, tenemos nuestra propia línea de productos. Nuestras lentes (e-month y e-dailies), nuestro líquido e-unica y por último las gotas e-drops.

¿Es importante el cuidado en el día a día, como prevención, o sólo en caso de molestias?

El cuidado de la vista es súper importante. Hay que ir a las revisiones anuales con nuestro oftalmólogo u óptico. La pandemia ha hecho que nos olvidemos de cuidar cosas que son tan importantes como la vista. Según algunos estudios es el sentido que más miedo a perder tiene la población y sin embargo no se cuida.

¿Cuáles son los mejores consejos que nos podéis dar como prevención?

Para tener una salud visual sana tenemos que evitar el uso de pantallas muchas horas al día, tener una buena alimentación, protegerse del sol usando gafas de sol y tener una buena higiene ocular evitando frotarlos con las manos.

¿Qué tipo de productos recomendáis para el cuidado ocular?

En verano es habitual que el ojo se seque debido al calor y el uso de los aires acondicionados, por lo que recomendamos llevar siempre con nosotros gotas oculares. Las e-drops son unas gotas con ácido hialurónico para hidratar los ojos y evitar esa sensación de sequedad o rojez. O el cloro, que llega la época de piscina. El uso de gafas para bucear es muy importante.

Cuidar nuestra visión es especialmente importante, sobre todo en verano, ya que pasamos muchas horas expuestos al sol y por este motivo debemos proteger la vista adecuadamente para evitar daños en nuestros ojos. La radiación ultravioleta y la infrarroja, pueden resultar altamente perjudiciales, y cada vez más productos añaden esta doble protección (UV + IR) en sus productos.

Indo es una empresa española líder en el sector óptico, que se dedica a la fabricación y comercialización de cristales oftálmicos, cristales graduados, basando su propuesta en una fuerte dedicación de recursos a la innovación enfocada a la salud visual.

Destacan por ofrecer una amplia gama de protección frente a radiaciones nocivas. Hace unos años, lanzaron al mercado la primera gama de cristales graduados de protección total frente a todas las radiaciones solares, incluido el infrarrojo y el UV. Es su gama Infrared Technology. Hablamos con Noelia García, Directora de Marketing e Innovación, para saber más sobre los cristales que ofrecen.

Protección frente a radiaciones para todas las necesidades

Nuestros productos se pueden solicitar en miles de ópticas que cubren todo el territorio español. En ellas, os podrán asesorar de la lente más adecuada a las necesidades del consumidor: