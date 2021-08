Los vacunólogos advierten de que hay que esperar "una evidencia científica consolidada" para la tercera dosis

El impulso que se está dando a la vacunación en España no es suficiente para alcanzar la inmunidad general y la llegada de la variante delta del coronavirus ha alejado la posibilidad de que la cifra estimada se aleje cada vez más. Algunos países están planteándose inocular una tercera dosis para reforzar la inmunidad.

Para analizar esta cuestión que está ahora mismo centrando el debate sobre la vacunación el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, ha sido entrevistado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. García Rojas ha señalado que "la posibilidad de que haya que dar una tercera dosis, una dosis anual o una dosis cada dos o tres años todavía es un escenario que no se puede descartar".

"Evidentemente en estos momentos no hay una evidencia sólida y científica que indique esa necesidad. No la hay. Por no haberla no está en la pauta de recomendación de los reguladores ni en la ficha técnica de las vacunas esa indicación", ha explicado el experto. Por ese motivo cree que "hay que ser prudente a la hora de empezar a plantear una tercera dosis y más en un escenario de pandemia en el que hay países que no han recibido la primera".

Para Amós García Rojas "lo importante es esperar a que haya una evidencia científica consolidada y que haya una indicación en ficha técnica para tomar una u otra decisión". Sin embargo ha aclarado que "sí es cierto que se vislumbra con claridad una tercera dosis en un determinado grupo poblacional, que es la de los inmunodeprimidos". "En ellos las dos dosis que han recibido posiblemente no hayan podido desencadenar una respuesta protectora robusta precisamente por el estado de inmunosupresión de estas personas", ha apuntado.

Además, ha destacado que "el perfil de generación de una respuesta protectora importante tras haber padecido la enfermedad todavía no está bien vinculado a un determinado periodo temporal" por eso piensa que "hay que ser extremadamente prudentes en todo lo que se decida en relación a esta enfermedad".

"Lo que más me preocupa es que, antes de empezar a plantear una tercera dosis, se cumplan las dos dosis a la gente que todavía no se han vacunado", ha dicho el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Advierte que hay que "captar para la vacunación a la gente que todavía está sin vacunar. Lo importante es captarles y avanzar en el ejercicio de tener el máximo de personas vacunadas con la pauta completa".

Imposible tener un 100% de vacunados

El presidente de la Asociación Española de Vacunología ha comentado que "es imposible el 100%" de ciudadanos vacunados porque "hay sectores de la población que no se pueden vacunar, como los menores de 12 años y personas que, desgraciadamente, rechazan la evidencia, rechazan la ciencia y las vacunas".

"Evidentemente aquel horizonte que teníamos como positivo de llegar a un 70%, que sería el ámbito de cobertura ideal y que permitiría empezar a consolidar una inmunidad colectiva, se ha venido un poco abajo por la aparición en escena de la variante delta que ha cambiado por completo el escenario", ha explicado.

Cree el presidente de la AEV que "en estos momentos hay que avanzar mucho más y hay que vacunar, vacunar y vacunar. Cuanto más podamos, mucho mejor". García Rojas ha indicado que no se puede "bajar nunca el ritmo de vacunación y aunque sepamos que no vamos a llegar al 100% tenemos que aproximarnos todo lo que podamos".

"Lógicamente con coberturas más elevadas le vamos a hacer la vida más complicada al virus" ha dicho pero lo ve "difícil" porque "en países en vías en desarrollo seguirá siendo una quimera". El presidente de la Asociación Española de Vacunología ha indicado que "el virus este ha venido para quedarse y hay que convertirlo en uno más de los virus con los que convivimos habitualmente".

Por eso ve importante "quitarle esa imagen terrible que ha tenido hasta ahora representada por las hospitalizaciones, ingresos en UCI y los fallecimientos". "Hasta que no consigamos coberturas elevadas es fundamental seguir interviniendo con las estrategias que nos han permitido hasta ahora convivir con él", ha añadido.

El comienzo del curso

El presidente de la Asociación Española de Vacunología también ha comentado cómo se afronta el inicio del curso escolar que es inminente en algunas CCAA. Ha recordado que "el año pasado fue un éxito la escolarización".

Sin embargo, ha resaltado que este curso "tenemos la vacunación como factor diferenciación al año pasado" y eso ha permitido que haya "muchos adolescentes vacunados". Ha comentado también que "a lo largo de este curso lo que se debe incentivar es una doble línea de actuación: vacunar lo más que podamos a la población adolescente mayor de 12 años y mantener las pautas de comportamiento que se desarrollaron el curso escolar del año pasado". Amós García Rojas ha recordado que "los vacunados estamos protegidos de la enfermedad pero no de la infección".