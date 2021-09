La salud mental en tiempos postcovid

El confinamiento sufrido durante varios meses del año pasado no solo tuvo efectos en la salud física, también trajo con él un impacto psicológico que afecta aún a todos los sectores de la población. Ha pasado un año y la vacunación masiva ha disminuido el riesgo considerablemente. Todavía hay medidas de seguridad que debemos tomar para protegernos, pero poco a poco la vida está volviendo a una normalidad cada vez más parecida a la de hace un par de años.

Sin embargo, el confinamiento prolongado, el temor a relacionarse con otras personas, la recesión económica y el cierre de pequeñas y medianas empresas aún está teniendo consecuencias en nuestro bienestar mental. Frustración, tensión emocional, depresiones, relaciones interpersonales dañadas, nuevas adicciones o recaídas y un largo etcétera de situaciones que requieren la ayuda de un profesional.

Hay muchos síntomas que nos indican que ha llegado el momento de acudir a un psicólogo. Puede que el primer impulso sea ignorarlos o minimizarlos para no reconocer que necesitamos ayuda, pero lo más saludable es tomarlos con su debida importancia. Un desorden o una molestia emocional o psicológica requiere un tratamiento adecuado, al igual que cualquier otra dolencia o malestar físico.

Algunos de estos síntomas pueden pasar más desapercibidos, como los problemas para conciliar el sueño, dormir mal o despertarnos varias veces en plena noche. Pero otros indicios de que es hora de consultar con un profesional pueden ser sentir agresividad o irritabilidad, tener pensamientos negativos u obsesivos, mantener una vida desordenada, o sentir incapacidad para resolver situaciones cotidianas, cambios de humor que provocan situaciones conflictivas, perder el control de los acontecimientos diarios, sufrir problemas físicos que somatizan nuestro estado mental, como taquicardias, hiperventilación, presión en el pecho o una pérdida del control emocional, llorar con facilidad o sentir tristeza o angustia sin poder remediarlo.

Cualquiera de estas situaciones puede indicar el inicio de un proceso depresivo, ser indicador de un ataque de ansiedad, precursor de una caída o recaída en adicciones o síntomas de algunos trastornos del comportamiento. Si se detecta alguna de ellas ya es suficiente para buscar ayuda.

Consulta psicológica online

Ahora que el mundo digital forma parte de nuestro día a día, también en el área de la salud mental se ha extendido el uso de las consultas de psicología online.

Lorena Castañeda es la fundadora del Centro Psicológico Bienestar Tenerife , un espacio donde se ofrece terapia presencial individualizada y también terapia online. Hemos hablado con ella para saber más sobre las ventajas y desventajas de cada modalidad.

"Soy Lorena Castañeda, soy psicóloga y he creado mi propio centro movida por el deseo de ayudar. Para mí es fundamental ofrecer ayuda profesional, seriedad, calidez, empatía, franqueza, herramientas y capacidad de adaptación a las necesidades de cada persona. Porque la situación de cada cual es única y a la vez se parecerá a lo que les ha ocurrido a otras personas a las que he podido ayudar. Con cada paciente aprendo algo, crezco como profesional y pongo mis conocimientos a tu servicio".

En el centro cuentan con: psicólogos para adultos, terapia de pareja, familiar, psicólogo infantil y sexóloga. Las herramientas que emplean son útiles para que cada persona se sienta mejor consigo mismo/a y con los demás, para ser más feliz. Además pueden elegir la modalidad de terapia que mejor encaje con su situación, sesiones presenciales o terapia online.

La psicología online es cada vez más demandada máxime en estos tiempos de pandemia.

Ventajas y desventajas del psicólogo online

Las principales ventajas: ahorro de tiempo y dinero, conectarse desde cualquier lugar, continuidad del tratamiento en caso de viaje o traslado y, más recientemente, protección del contagio y también ver la cara del otro sin mascarilla e identificar emociones.

Las principales desventajas: a algunos pacientes les puede resultar más frio, puede ser que en casa no cuenten con la intimidad necesaria, no es el medio ideal para trabajar con niños, algunas técnicas puntuales no se pueden realizar por videollamada, no es recomendable en el tratamiento de la agorafobia y la conexión a internet ha de ser buena para la terapia psicológica online.

En el Centro Psicológico Bienestar Tenerife tratan muy diversos trastornos o dificultades: depresión, ansiedad, fobias, traumas, procesos de duelo, inseguridades y baja autoestima, estrés, problemas de conducta, problemas con los estudios y adicciones, entre otros.

Elijas al profesional que elijas recuerda que en consulta tú eres lo primero, es un lugar seguro para ser tú mismo/a y mereces un tratamiento a tu medida.

Tratamiento personalizado

A la hora de tratar una adicción es importante centrarse tanto en la adicción como en la causa que la provoca. Cada caso es diferente y por ello necesitará un abordaje exclusivo. Esto permite facilitar una recuperación eficiente y enfocada en retomar una vida saludable sin interrumpir el estilo de vida del paciente.

En algunos casos el tratamiento indicado para el paciente es ambulatorio, ya sea con terapia individual o grupal y con seguimiento continuo. En otros, es necesario el ingreso en un centro de desintoxicación, intensivo o residencial durante varios meses.

Para saber más sobre este tipo de tratamientos, hablamos con la gente de Impasse, un Centro de Tratamiento de Adicciones en Madrid.

¿Cómo comenzó Impasse, Centro de Tratamiento de Adicciones Madrid ?

Fernando Botana, después de una larga trayectoria de experiencia en el ámbito de los tratamientos para la recuperación de las adicciones, funda su primer centro de adicciones en 2007, en 2017 crea su nuevo Centro de Tratamiento de las Adicciones Impasse adicciones en el que actualmente desarrolla su actividad acompañado de un reducido equipo de profesionales de reconocido prestigio.

¿Qué tipo de adicciones trabajáis?

Adicción a Cocaína. Alcohol. Juego, Ludopatía. Adicción al Sexo. Porros. Dependencia emocional.

¿Por qué os eligen como centro de tratamiento?

Nos eligen por nuestro método poco invasivo, diseñamos un tratamiento para cada paciente, que se adapte a su vida sin entorpecerla. Vamos al ritmo del paciente y trabajamos con su participación activa.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes.

Nuestros pacientes proceden de todos los ámbitos sociales, las adicciones están extendidas por todas las esferas sociales, aunque al ser un centro privado suelen ser de clase media-alta.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Los tratamientos exclusivos. No creemos en los tratamientos de adicciones preestablecidos. En Impasse Adicciones hemos creado un modelo de intervención en el que, con la participación del paciente, diseñamos un tratamiento para la adicción específico para cada paciente. Además, en Impasse ponemos mucho interés en hacer sentir al paciente que aquí tiene su espacio y que ese espacio no será compartido con otros pacientes. Y por último, los profesionales con experiencia. Nuestro equipo de psicólogos expertos cuenta con una larga trayectoria profesional, no solo en el tratamiento de adicciones si no en los problemas del ser humano en general, lo que nos permite transmitir motivación de forma diferente en cada caso.

Los Centros de Tratamiento de Adicciones Residencial "son centros de rehabilitación de carácter residencial que ofrecen asistencia orientada a la desintoxicación, deshabituación de la conducta adictiva, a la rehabilitación de hábitos de comportamiento y al seguimiento de patologías orgánicas asociadas". En definitiva, se trata de lugares donde se ofrece un entorno libre de alcohol y drogas durante el tiempo que dura la rehabilitación y el paciente se recupera de un trastorno por consumo de sustancias.

Guadalsalus: tratamiento integral

Hemos entrevistado a la gente de Guadalsalus, un centro exclusivo donde facilitan un tratamiento integral (médico, psicológico y socioeducativo), libre de sustancias e inserto en un amplio programa de actividades socioeducativas, dirigidas a lograr la incorporación social y laboral de la persona con problemas de adicción, y otras actuaciones en el ámbito sanitario y psicológico.

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector?

Guadalsalus nace a partir de la experiencia de nuestro director, que acogía altruistamente en su casa a personas con problemas de adicciones que vivían en la calle. Por eso, nuestros centros son lo más parecido a un hogar, a una familia, donde los pacientes construyen una comunidad sanadora con la ayuda de los mejores profesionales. Somos un equipo de profesionales de larga trayectoria en el sector de las adicciones. Nuestro equipo psiquiátrico, psicológico y médico cuenta con un recorrido profesional exclusivo en este ámbito, lo cual es una garantía de cara al paciente y su familia.

¿Cuáles son los servicios o productos fundamentales que ofrecéis?

La oportunidad de realizar aquí el proceso terapéutico completo: comunidad terapéutica, pisos tutelados, unidad de día, terapia ambulatoria… todo con un mismo abordaje terapéutico. También estamos especializados es en el tratamiento de mujeres adictas maltratadas, que padecen una doble dependencia a la sustancia-conducta y al maltratador. Muchas familias acuden por los excelentes resultados que hemos venido arrojando en la rehabilitación de pacientes alcohólicos.

¿Qué consideráis que os hace únicos o especiales?

Somos la única clínica española que ofrece auriacupuntura según el protocolo psiquiátrico de la National Acupuncture Detoxification Association, implantado en más de 230 hospitales alemanes y en las clínicas de desintoxicación más exclusivas de EE.UU., Canadá, Noruega, Inglaterra o Italia. Se emplea la acupuntura para regenerar sin medicación todo el sistema vegetativo. Los resultados en la reducción de ansiedad y reparación del sueño son impactantes. Esto ayuda a la desintoxicación en tiempo récord de personas con adicción a los somníferos, antidepresivos… procesos especialmente complejos que se están llevando a cabo con unos resultados extraordinarios. Algo que nos hace muy interesantes es nuestra relación calidad/precio, en el sentido de que somos el recurso de nuestra franja que ofrece más garantías legales y clínicas, prestaciones y servicios por un importe más ajustado.

Psicología online

La psicología online es una ventana a la esperanza en un momento social de crisis mundial. La dificultad de atender a los pacientes durante un confinamiento y después de una pandemia ha llevado a muchos psicólogos a ofrecer sus servicios a distancia, en lugar de realizar las visitas en la consulta.

Es importante tener en cuenta que el hecho de recibir terapia o tratamiento con metodología online no implica que debamos aceptar menor calidad. Las garantías que deben ofrecernos son las mismas que en las consultas presenciales.

Hablamos con Lagasca, un centro sanitario autorizado por la Comunidad de Madrid que trabaja desde el enfoque terapéutico humanista. Su equipo profesional de psicólogos y terapeutas ha aprovechado la situación excepcional generada por la Pandemia del Covid-19 para cuidar y atender a sus clientes a través del canal online.

¿Cómo afecta la pandemia?

Los pacientes tienen miedo en las consultas presenciales, dificultando la efectividad del acompañamiento: higiene, distancia, mascarillas; convirtiéndose en distracciones y barreras entre el terapeuta y el paciente. Además, cuentan con menos tiempo disponible para las consultas, resultado de los quehaceres diarios, familia y mayores cargas de trabajo, sobre todo, en los sanitarios. Otra consecuencia han sido las dificultades para el desplazamiento derivadas de las restricciones a la movilidad y la necesidad de conciliar vida laboral y el cuidado familiar.

¿Qué síntomas predominan en los pacientes?

Multiplicidad de sintomatología y emociones displacenteras. La cronificación de la misma tiene como consecuencia la aparición del cansancio pandémico siendo habitual el miedo, la frustración, el cansancio, el estrés y la ansiedad, la rabia, la incertidumbre, la tristeza, el desconsuelo, la confusión y la desesperanza.

¿Qué supone el canal online?