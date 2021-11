El 75% de los ingresados por covid en las UCI madrileñas no están vacunados, según Ruiz Escudero

Un 90,9% de la población diana de la Comunidad de Madrid ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid mientras que un 87,5% ya tiene la pauta completa, según ha informado el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, en Es la mañana de Federico en esRadio.

"Seguimos ascendiendo a buen ritmo", ha sentenciado. Aunque ha reconocido que alguna gente sigue siendo reticente a inocularse el fármaco contra el coronavirus. De hecho, ha afirmado, "lo que ocurre con la franja de 30 a 39 años es una incógnita". "Está como 4 o 5 puntos por debajo" si la comparamos con la tasa de vacunación de la población de entre 12 a 19 años, "que han empezado mucho más tarde y están ya por encima del 80%", exclama.

En cualquier caso, Escudero se felicita por los datos. "Donde realmente medimos el pulso al covid es en la parte asistencial, y continuamos bajando", ha señalado. "Estamos ahora en unos 314 hospitalizados, 80 en UCI y el resto en planta. La vacunación nos ha dado una visión absolutamente distinta de la batalla frente al virus, en nuestros hospitales y es nuestros centros de salud".

Más del 75% de las personas ingresadas en UCI no están vacunadas. "Es un dato especialmente doloroso", asegura el consejero, "porque la edad de contagiados ha bajado bastante, la de hospitalizados está un poco menos de la media de otras olas, pero la de UCI está igual... Sigue siendo de personas entre 65 y 80 años". "Es dramático", asevera.

La variante delta plus

La Comunidad de Madrid ha registrado 6 casos de la variante delta plus del coronavirus. Pero el consejero de Sanidad asegura que no existe una gran preocupación a este respecto. Principalmente porque sigue siendo "testimonial". Y, en segundo lugar, porque los expertos entienden que su comportamiento "no debe ser tan agresivo cuando todavía seguimos teniendo prácticamente un predominio total de la delta". Por otra parte, añade, "en los países donde ha llegado al 2%, como puede ser Dinamarca, luego sufrió un retroceso. Y en Reino Unido está ocurriendo prácticamente lo mismo".

A la vista de los acontecimientos, señala, "la hemos descartado" como posible variante predominante. "Sobre todo porque decían que podía tener una contagiosidad de un 10-15% más que la delta, pero si fuese así habría tenido mayor porcentaje sobre los contagios y la realidad es que no ha sido así", sentencia.

Recuperar las listas de espera

El consejero de Sanidad y su equipo siguen monitoreando la situación de la pandemia, pero, afortunadamente, "la vacunación ha cambiado el horizonte por completo". Y esto permite que se puedan centrar en volver a los números previos al coronavirus. "Ahora estamos ya en recuperar la actividad no covid a todos los niveles", explica, "sobre todo las listas de espera".

"La intervenciones, por ejemplo, se han retrasado mucho", reconoce. Algo que le pesa porque la Comunidad de Madrid siempre ha estado a la cabeza de las regiones "con menos tiempos de espera". Ahora se sitúa en tercera posición. Pero de aquí a un año pretenden estar en las cifras pre pandemia.

El refuerzo de Janssen

Ante la pregunta sobre el malestar de los ciudadanos que recibieron la vacuna de Janssen por la decisión del Ministerio de Sanidad de poner un asegunda dosis de otra marca, el consejero ha contestado sin tapujos: "Debería hacerse con la vacuna homóloga". Es decir, que recibieran un segundo pinchazo del fármaco de Johnson & Johnson y "no utilizar otra, de ARN mensajero". "Pero bueno, son las decisiones del Ministerio", ha lamentado.

Para Ruíz Escudero esta determinación responde al hecho de que "no tenemos vacunas de Janssen". Algo que, ha añadido, tampoco entiende. Cuestiona decisiones como la de descartar "primero Astrazeneca y ahora Janssen". Y, además, "sigue sin ser fluido el diálogo con el Ministerio de Sanidad".