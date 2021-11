Pediatras alemanes alertan de un "colapso" hospitalario "nunca visto" por el VRS

El virus respiratorio sincitial, o VRS, es un virus muy común y contagioso que en adultos suele pasarse como un catarro pero que en niños pequeños, y en especial en lactantes, puede presentar complicaciones. La principal es la bronquiolitis, una inflamación de los bronquiolos que puede llevar al pequeño al hospital.

Se estima que en su primer año de vida, el 1% de los niños requerirá una hospitalización por VRS y de ellos, el 10% ingresará en la UCI. La cifra supone que cada año muchos hospitales se llenen de niños pequeños con bronquiolitis graves, pero el año pasado no ocurrió. El VRS, como la gripe, pareció esfumarse debido a las medidas de prevención frente al covid y otros factores.

Al igual que este año se prevé un repunte de la gripe, con epidemias más duraderas y quizás más intensas, los pediatras temen que ocurra lo mismo con el VRS, con un aumento de casos. La diferencia es que para el VRS aún no se dispone de vacuna (aunque hay algunas en ensayo, también en España). En algunos países europeos donde el frío ya ha aumentado están experimentando ya el resurgimiento del virus: es el caso de Alemania, donde los jefes de pediatría de los hospitales alemanes han advertido de que temen un "colapso" debido a la oleada de casos de virus respiratorio sincitial. Como aquí, los expertos relacionan lo que está ocurriendo con el hecho de que el año pasado, al no circular el virus, muchos niños no se inmunizaron lo que ha creado una gran bolsa de población susceptible de contagiarse.

"Los cierres de las guarderías y de los colegios han conducido a que el sistema inmune de los niños no esté bien entrenado. Ahora les faltan unas defensas bien engrasadas contra los virus," explicó Andreas Trotter, presidente de la Asociación de Jefes de Pediatría y Cirujanos Pediatras de Alemania (VLKKD), en declaraciones recogidas por Efe. Este miércoles la VLKKD advirtió a través de un comunicado de que las plantas de pediatría se enfrentan a una "saturación dramática" de cara a los próximos meses, instando al Gobierno a tomar medidas para evitar un "colapso".

Según Trotter, el 78% de las clínicas infantiles del país se enfrentan ya a problemas que les han obligado a pausar la admisión de nuevos pacientes y a derivar a los niños enfermos a otros hospitales, en ocasiones muy lejanos.

A la saturación por el elevado número de contagiados se suma la falta de personal especializado en las plantas de pediatría, agudizada a causa de la pandemia de covid, que ha obligado a muchas clínicas a reducir el número de camas.

La VLKKD pide por ello al Gobierno que se relajen de forma temporal los requisitos que exigen un mínimo de personal especializado por número de camas, de forma que sea posible atender a más pacientes.

Los medios de comunicación alemanes informan desde hace semanas de que las plantas de pediatría y de cuidados intensivos infantiles de las grandes ciudades están saturadas a causa del VRS, obligando en muchos casos a trasladar a los pequeños a hospitales situados a decenas de kilómetros de distancia. "Ya en años anteriores el VRS nos llevó al límite. Pero ahora afecta a tantos niños como no había ocurrido nunca en una sola temporada," afirmó el médico de urgencias Florian Hoffman, citado por el diario Süddeutsche Zeitung.