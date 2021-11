Alarma por la última ocurrencia de los antivacunas: un "kit corona" para inocularse el virus en casa

La intención de Holanda de excluir de la vida pública a los no vacunados ha desatado una peligrosa picaresca para tratar de eludir las restricciones. Así, a pesar de que la covid-19 deja ya más de 5 millones de muertos en todo el mundo, hay quien prefiere infectarse premeditadamente antes que vacunarse, ya que aquellos que hayan pasado la enfermedad tampoco se verán afectados por las nuevas medidas.

La alerta se ha desatado tras conocer que una empresa holandesa -cuya página web y redes sociales ya han sido clausuradas- se estaba dedicando a comercializar el llamado "kit corona": un pack que supuestamente contenía un líquido con el patógeno para inocularse el virus voluntariamente y una prueba de antígenos para comprobar que efectivamente se había contraído la infección.

Así es el kit

Bajo el lema "Sí, yo quiero corona", el kit se vendía por 33,50 euros y se publicitaba cómo una forma de inmunización teóricamente con menos consecuencias negativas que la vacuna. Además, se explicaba que, en caso de no surtir efecto, los compradores podían acceder a un segundo kit rellenando un formulario de contacto.

Según las instrucciones de uso, el líquido debía vaciarse en un vaso de agua a menos de 40 grados. Antes de tragarlo, el usuario debía mantenerlo unos segundos en la boca y, si todo iba bien, los síntomas comenzarían a ser visibles en el transcurso de 2 a 14 días. ''El virus que usted recibe no tiene más de tres meses, por lo que puede estar seguro de que también contiene las últimas mutaciones y variantes'', añadía el fabricante.

"Puedes enfermar gravemente"

Ante la alarma desatada, la Inspección de Salud y Atención Juvenil (IGJ) en Países Bajos ya ha iniciado una campaña para pedir a los jóvenes para que "no se infecten deliberadamente con el coronavirus" para mantener el pasaporte COVID-19. "Puedes enfermar gravemente", alertan las autoridades, que recuerdan que, además, las consecuencias pueden ser fatales para otras personas.

"Me parece espantoso. Es una bofetada para cualquiera que se haya comprometido a luchar contra la pandemia durante más de un año y medio. Y por supuesto una falta de consideración con los familiares de aquellos que han pedido la vida por culpa del coronavirus", ha sentenciado Marina Eckenhausen, la inspectora general de Atención Juvenil.

Ejemplos reales

En las redes sociales, proliferan testimonios anónimos que aseguran que la estrategia ha sido todo un éxito: "Ya estoy inmunizada, de la forma más natural y respetuosa con mi cuerpo... Me he infectado deliberadamente y he dejado que mi sistema inmunológico haga su trabajo. Ya no necesito vacuna", asegura una mujer.

Sin embargo, lo cierto es que este tipo de estrategias ya se han probado en otros países y, en no pocas ocasiones, han terminado lamentando víctimas mortales. Así, en la región austriaca de Estiria, por ejemplo, un hombre de 55 años ha fallecido recientemente tras contraer el coronavirus de forma intencionada y al menos cuatro jóvenes menores de 30 años sufren la llamada covid persistente, con graves síntomas que permanecen incluso después de que la enfermedad desaparezca.