Expertos contra el excesivo alarmismo de la pandemia: "Comparados con hace un año, estamos magníficos"

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, y el número de contagios creciendo sin descanso, las autoridades sanitarias vuelven a resucitar el fantasma de las restricciones. Atrás quedaron los tiempos en los que la incidencia acumulada (IA) parecía encaminada a constatar la desaparición del coronavirus. Hoy, según los últimos datos oficiales facilitados por el Ministerio de Sanidad, España registra 248 casos por cada 100.000 habitantes.

¿Por qué hay tantos contagios en nuestro país con una de las tasas de vacunación más altas de toda Europa? ¿Acaso los antídotos contra el coronavirus no están funcionando como cabría esperar? Nada más lejos de la realidad o, al menos, así se desprende del análisis que realizan para Libertad Digital tres expertos de primer nivel en cada uno de sus respectivos campos: lsabel Sola, codirectora del grupo de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Rafael Toledo, catedrático de Parasitología en la Universidad de Valencia y José Eugenio Guerrero Sanz, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, el doctor que recogió el premio Princesa de Asturias a los sanitarios que estuvieron en primera línea de batalla en los peores momentos de la pandemia.

La IA ya no es un indicador

Para empezar, todos ellos coinciden en que hace tiempo que la IA dejó de ser un indicador válido para medir la evolución del coronavirus. "El efecto de la vacunación hay que verlo en aquello de lo que protege, es decir, en la hospitalización y la muerte -explica la investigadora Isabel Sola-. Las vacunas no impiden que nos infectemos. Reduce un poco esa posibilidad, pero no lo impide, así que no podemos tomar como sistema de medida el número de casos. Lo que tenemos que mirar es el impacto que tiene en el sistema sanitario".

Rafael Toledo suscribe el diagnóstico. El catedrático de Parasitología de la Universidad de Valencia asegura que "la última ola no tiene color con respecto a las anteriores" y aporta un dato incontestable: "La última ola fue en la que más casos se contabilizaron, pero también en la que menos casos graves se dieron".

La situación de las UCI

El doctor José Eugenio Guerrero Sanz lo resume de forma sencilla: "Esto es grave si tiene repercusiones en la UCI. Si no, la enfermedad no es preocupante, porque la pasas en casa con un paracetamol". Y él mismo, como jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de uno de los hospitales más importantes de España, hace la prueba del algodón: "Comparados con hace un año, estamos magníficos, indudablemente. En un hospital como el Gregorio Marañón, que tiene más de 1.200 camas y unas urgencias de 800 personas diarias, los ingresos por covid son mínimos".

A pesar de que los indicadores han empeorado en las últimas semanas, el doctor insiste en que tanto las cifras como el perfil de los casos graves demuestran que las vacunas están funcionando. Así, según los datos que ofrece a LD, en la UCI del Marañón hay actualmente 7 pacientes con covid: tres inmunodeprimidos, dos no vacunados y otros dos que no han conseguido desarrollar suficientes anticuerpos.

La cifra es mínima si la comparamos con otros momentos de la pandemia, pero, además, el doctor constata otra evidencia: "Los no vacunados son los que tienen la peor evolución, mientras que los pacientes vacunados que se reinfectan por la razón que sea tienen una evolución más benigna".

La comparación con 2020

Los datos aportados por este intensivista son fundamentales para entender en qué punto de la batalla nos encontramos. Si comparamos las últimas cifras disponibles -correspondientes al pasado viernes 3 de diciembre- con las de la última vez que tuvimos una incidencia acumulada similar antes de que comenzase la campaña de vacunación -14 de septiembre de 2020-, la diferencia es notable.

Con una tasa de vacunación con pauta completa del 80% en nuestro país, tal vez haya quien considere que siguen siendo unas cifras preocupantes en lo que a hospitalizados y fallecidos se refiere. Sin embargo, la codirectora del grupo de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, Isabel Sola, insiste en la importancia de los perfiles: "Para no desmoralizarnos pensando cuánta gente nos hemos vacunado solamente para esto, lo importante es desglosar esas cifras".

En este sentido, asegura que la inmensa mayoría "o no están vacunados o tienen factores de riesgo que los hacen muy vulnerables". Al primer grupo, le recuerda el informe que Sanidad hizo público hace unas semanas y que revelaba que el riesgo de fallecer por coronavirus entre los no vacunados es "25 veces mayor" que en una persona que lo está completamente, mientras que el de hospitalización sube hasta 18 veces más.

Por otro lado, Rafael Toledo advierte de que "lo importante no es tanto medir el número como la tendencia". Y, desde este punto de vista, habría que relativizar el empeoramiento de los indicadores que estamos viendo en las últimas semanas. "Estamos subiendo, pero estamos subiendo poco a poco", tranquiliza el catedrático.

Nada que ver con la imparable ola del pasado otoño, cuando de una semana para otra la incidencia acumulada llegó a subir más de 200 puntos con la ocupación hospitalaria en riesgo alto o muy alto. "Lo importante no es probablemente donde estamos, sino a dónde vamos a llegar con esto y ya no alcanzaremos ninguna de las situaciones dramáticas anteriores, de eso estoy seguro", zanja el experto.

¿Qué pasará con ómicron?

Tampoco cree que ómicron vaya a ser un problema. Una opinión que comparten tanto José Eugenio Guerrero Sanz como Isabel Sola. "Todo apunta a que puede ser una variante más contagiosa, pero menos virulenta. Hasta ahora no hemos tenido ni un solo ingreso en la UCI", señala el doctor.

"Los estudios que se han hecho no son estudios hechos de una manera rigurosa", añade la codirectora del grupo de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, que incluso cuestiona que a día de hoy ya se dé por hecho que esta nueva variante es más transmisible. "Se habla de más casos en una región de Sudáfrica, per no se puede descartar que esto se haya debido al comportamiento humano, a una serie de reuniones de súper contagiadores, por ejemplo, o de lo que sea. No tenemos todavía elementos como para poder afirmar nada", insiste.

Las medidas que siempre funcionan

Aun así, Sola recuerda que "la lucha contra el virus es una combinación de elementos" y que, por tanto, no podemos jugárnoslo todo a la carta de la vacunación: "Las vacunas, como decía, son fantásticas. Tienen grandísimas ventajas, pero tienen limitaciones, así que hay complementar con las medidas no farmacológicas que sabemos que funcionan contra cualquier virus y contra cualquier variante: mascarilla, distancia y ventilación". Unas medidas que llama a recordar especialmente esta Navidad.

"Es importante evitar juntamos con muchísima gente y contar con la ayuda de los test", subraya la investigadora. A diferencia del año pasado, en esta ocasión contamos con test de autodiagnóstico en la farmacia, "rápidos y sencillos", que podemos utilizar antes de reunirnos con amigos y familiares estas fiestas, máxime si sabemos que pertenecen a algún grupo de riesgo o que, por la razón que sea, no están vacunados.