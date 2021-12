Yoigo lanza un seguro médico para toda la familia por sólo 19,90€ al mes

Yoigo ha anunciado la ampliación de sus servicios de medicina "DoctorGO" para el cuidado de la salud y el bienestar de sus clientes con el lanzamiento de su nuevo Seguro de Salud Pack Familiar, un innovador seguro que permite incluir hasta 8 miembros de una familia en una única cuota mensual de solo 19,90€ por familia para clientes de Yoigo (24,90€/mes para no clientes).

En esta ocasión Yoigo se ha aliado con DKV Seguros, compañía líder en el sector seguros de salud que cuenta con casi 2 millones de clientes, de los cuales más de 1 millón son de salud, 1.000 centros, 854 empleados en España y un cuadro médico con más de 40.000 especialistas.

La demanda de seguros privados de salud ha experimentado un gran crecimiento en los dos últimos años por el efecto que ha tenido la pandemia sobre las listas de espera en la sanidad pública, pero todavía 3 de cada 4 españoles no pueden disfrutar de un seguro privado. El Seguro Pack Familiar permite complementar la cobertura sanitaria pública y acceder a los beneficios de la sanidad privada, de calidad y sin listas de espera, de forma económica y asequible.

El nuevo seguro de salud de Yoigo es fácil de usar, no tiene letra pequeña, no hay periodos de carencia y tampoco límites de edad. La contratación de la póliza es sencilla y se puede completar en menos de 10 minutos. Además, cualquier persona que quiera contratarlo no tendrá que responder preguntas sobre el estado de salud o antecedentes médicos de cada uno de los miembros del hogar. Toda la familia al completo podrá estar asegurada desde el primer día de contratación y de manera muy sencilla.

El Seguro Pack Familiar, que se une al servicio de telemedicina lanzado recientemente, ofrece una amplia cobertura médica ambulatoria y dental e incluye:

Consultas presenciales ilimitadas en las especialidades médicas más utilizadas por las familias: pediatría, dermatología, traumatología, oftalmología y ginecología (incluyendo una revisión ginecológica anual con consulta, ecografía y citología). También están cubiertos los servicios de enfermería y de medicina general.

Asistencia odontológica : consultas, revisiones, odontología preventiva, periodoncia y hasta 47 servicios dentales, además de ofrecer un reembolso de gastos de hasta 6.000€ en caso de accidente dental grave)

Telemedicina (chat médico 24h, video consultas con especialistas y servicio de receta electrónica) y líneas de atención médica telefónica (atención psicoemocional, pediatría, etc.)

(chat médico 24h, video consultas con especialistas y servicio de receta electrónica) y (atención psicoemocional, pediatría, etc.) Descuentos entre 25 y 70% sobre el precio privado de los servicios de salud y bienestar, siendo 60% el descuento promedio en consultas y 25% en pruebas analíticas.

Para asegurar un precio mucho más accesible, el seguro no incluye los servicios de hospitalización y de urgencias, servicios bien resueltos en la sanidad pública. Por otro lado, para pruebas diagnósticas y otras especialidades no incluidas en las coberturas, el cliente tendrá a su disposición precios preferentes para realizarlos sin esperas.

Este innovador seguro permite, de forma muy económica (19.90€ por familia), cuidar de la salud de todos los miembros de la familia y disfrutar de un amplio cuadro médico que incluye más de 7.500 médicos y más de 4.500 odontólogos en consultas privadas.

"Con este lanzamiento ampliamos nuestra oferta de servicios de salud DoctorGO, con un Seguro Médico accesible para todas las familias. Es un paso más en nuestro esfuerzo por ofrecer nuevos servicios a nuestros clientes que les sean de utilidad y sigan contribuyendo a que sean los más satisfechos de España", dijo Meinrad Spenger, Consejero Delegado del Grupo MASMOVIL.

Una app que permite una fácil utilización de todas las funcionalidades de este servicio

La utilización de este nuevo seguro de salud es muy sencilla y, al igual que el resto de nuevo servicios de Yoigo, cuenta con la app "Seguro DoctorGO DKV" (disponible en de forma gratuita en las tiendas de Google Play y Apple Store) para disfrutar de todas sus funcionalidades de manera muy fácil.

En esta app, se puede consultar: el cuadro médico, concertar citas presenciales para las especialidades médicas incluidas y para asistencia dental. También se puede acceder al chat médico 24h (con la posibilidad de tener receta electrónica), a líneas de atención médica telefónica y a chequeadores de síntomas general y uno específico para COVID-19.

Además, los usuarios también tendrán varias líneas de atención médica telefónica y un teléfono de atención 24h para resolver cualquier gestión relacionada con la póliza.

Con este producto, Yoigo refuerza su apuesta por la digitalización de la sanidad y por la telemedicina. El Seguro Pack Familiar incluye también consultas médicas virtuales por llamada telefónica, chat o videollamada con especialistas y acceso a chat 24h con médicos generales para cualquier consulta. Además, el seguro cuenta con diversas funcionalidades a las que se puede acceder a través de la app, como contenidos de salud y bienestar y conexión con las plataformas Apple Health, Google Fit, Garmin y Fitbit.

Disponible para la venta a partir del 13 de diciembre

El Seguro Pack Familiar DoctorGO estará disponible a partir del lunes 13 de diciembre, en todo el Canal de Distribución de Yoigo, Tiendas Yoigo y MASLife, en el número de venta telefónica 800 622 432 y en la página web: https://doctorgo.es/