Los test de antígenos que tanto costó que llegaran a las farmacias (empezaron a venderse en julio, meses después que otros países) han disparado su venta a las puertas de la navidad y en plena escalada de la incidencia de coronavirus, hasta el punto de que muchas farmacias se han quedado sin ellos justo cuando se están multiplicando las personas que han sido contacto estrecho de algún positivo y cuando muchos ciudadanos desean hacer más seguras sus celebraciones familiares o de trabajo.

Aunque aún se escucha el mensaje de que los test pueden dar una "falsa sensación de seguridad", muchos expertos y también los propios farmacéuticos defienden su utilidad, entendiéndola como una herramienta más para evitar contagios y capaz de detectar positivos en el momento en que son más contagiosos. Las dudas, no obstante, persisten entre los muchos ciudadanos que tratan de hacerse ahora con algún test. Estas son algunas de las preguntas clave:

Cómo se hace

El proceso es bastante sencillo en todos los kits que se han vendido en España pero Antonio Blanes, del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, recuerda a LD que hay "pequeñas diferencias" entre ellos (por ejemplo, el tiempo que hay que esperar hasta ver el resultado) y de ahí la importancia de seguir las instrucciones para que no haya falsos negativos.

Para un test nasal, hay que lavarse bien las manos e introducir el hisopo 1,5 o 2,5 centímetros (en función de la marca) en cada fosa nasal y dar entre tres y cinco vueltas en cada una. En el caso de la saliva, hay que recoger la cantidad que indica el fabricante. Después hay que meter la muestra en el tubo donde está el reactivo el tiempo establecido en las instrucciones, depositar varias gotas en el cajetín (la cantidad varía según la marca) y esperar un tiempo (entre 15 y 20 minutos, habitualmente). Si es positivo, aparecerán dos rayas (C y T). Si es negativo, sólo una (C). Si no se marca la C, el test no está bien hecho.

Cuándo hacerlo

La duda más frecuente en las farmacias es cuándo conviene hacer un test. Desde la farmacia SaniPlus, de Madrid, la adjunta Susi Martínez indica a LD que si el test se quiere hacer para una celebración navideña más segura, lo conveniente es "hacerlo justo antes" del encuentro, lo más cerca posible del comienzo de la reunión: "Si es a las 21 horas, a las 20.30, antes de salir", ejemplifica. También alerta de que alguna persona mayor quería test para que sus invitados se hicieran la prueba durante la cena: es un error, avisa; debería hacerlo cada uno en su domicilio.

En cambio, si se desea hacer el test por haber sido contacto estrecho de un positivo (una persona con la que se ha estado más de 15 minutos, en ambiente cerrado y sin mascarilla, o sin distancia de seguridad), no hay que hacerlo de inmediato sino "esperar tres o cuatro días" porque hace falta que haya una carga viral suficiente para que sea detectada. Una prueba demasiado rápida daría un negativo que quizás se convierta en positivo en las horas o días siguientes.

Cuándo no hacerlo

No hay que hacerlo con mucha antelación si la intención es acudir a una reunión familiar. Tampoco es buena idea hacerlo en la calle como, cuenta, hicieron unos jóvenes antes de entrar en una discoteca: los propios test señalan en las instrucciones que deben hacerse a una temperatura de 15 o 20 grados y en pleno invierno pueden dar falsos negativos.

Recomendaciones para hacer test en la farmacia Saniplus de Madrid

En caso de contacto estrecho, hay que esperar tres o cuatro días para que detecte la infección. Además, si sale negativo, conviene repetir la prueba uno o dos días después.

Qué hay que hacer en caso de positivo

Si la prueba es positiva, hay que aislarse, avisar a los contactos estrechos y avisar a las autoridades sanitarias a través del teléfono 900 102 112 o el centro de salud, donde hoy por hoy el protocolo establece que hay que confirmar el resultado mediante prueba diagnóstica.

Qué hay que hacer en caso de negativo

Que el test dé un resultado negativo no significa que en realidad no exista una infección que la prueba no haya podido detectar aún. Además, pueden darse casos de falsos negativos por errores al realizarlo. Por ello, desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos piden que se continúe teniendo precaución con medidas como mascarilla en interiores, distancia social o ventilación.

Cuánto cuestan

En España, donde de momento sólo se venden en farmacias, el precio oscila entre los cuatro y los seis euros la unidad, si son nasales, y los 8 o 9 euros si son de saliva.

Cómo recoger los gratuitos en Madrid

Los test que empiezan a llegar a Madrid para ser repartidos en los próximos días

De momento, Madrid es la única que se ha lanzado a repartir test. Este lunes, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que estarán disponibles el día 23 en las farmacias, que ya están recibiendo las primeras unidades. La comunidad distribuirá uno por persona (incluidos niños y bebés) y para recogerlo hay que enseñar la tarjeta sanitaria, o el DNI en el caso de mutualistas.

Desde las farmacias auguran las colas que ya se vivieron cuando se repartieron mascarillas al principio de la pandemia dada la demanda que están viviendo en los últimos días. Susi Martínez relata que el pasado sábado les llegó un pedido atrasado con 500 test que tras dos o tres horas a la venta, decidieron distribuir sólo a personas que eran contacto estrecho. Se agotaron. Hasta la semana pasada, cuenta, podían hacer pedidos de test "de un día para otro". Todo cambió hace unos días, cuando desde los laboratorios comenzaron a poner "cupos" hasta producirse los actuales problemas de stock.