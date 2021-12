"Cerrar colegios y confinar a los niños no sale gratis"

El director del Instituto de Psiquiatría del Gregorio Marañón y Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Celso Arango, se ha referido en La Noche de Dieter a las informaciones que apuntan a un hipotético cierre de colegios tras las navidades para prevenir un incremento de contagios por ómicron.

En esRadio, Arango ha recordado que la pandemia ha producido un "incremento muy importante en nuevos casos de trastornos mentales en niños y adolescentes" y "descompensaciones" en los que tenían trastornos de base, algo que se ha vivido, además de en España, en "todos los países de nuestro entorno".

El doctor ha recalcado que además de datos como la incidencia acumulada o la ocupación UCI "hay otros números a los que no le damos la importancia que merecen" a la hora de tomar medidas, como los suicidios en menores, los trastornos mentales graves o las muertes por patologías no relacionadas con el covid. "Con la primera ola aprendimos que cerrar los colegios y confinar a los niños no sale gratis, ni mucho menos, desde el punto de vista de la salud mental", ha destacado.

En la entrevista, ha destacado que junto a niños y jóvenes, a los ancianos y a los familiares de las miles de personas que murieron en "la soledad absoluta" en la primera ola hay otro grupo que ha visto muy afectada su salud mental: los profesionales sanitarios. Sus últimos estudios señalan que hasta un 30% han tenido "sintomatología de trastorno mental", diez veces por encima de la media.

Entre los motivos, ha citado la incertidumbre de lidiar con un virus con el que no era fácil "predecir quién iba a acabar en la UCI". También ha destacado cómo los médicos aprenden a dar malas noticias pero "no a gestionar ver fallecer a personas que en condiciones normales podríamos ayudar", y además faltando un trato de cercanía. "Todo tuvo que ser aislado, aséptico, en la distancia", algo, que ha señalado, creó "frustración, impotencia" y "culpabilidad" en los profesionales.

Sobre la Estrategia Integral de Salud Mental anunciada por Sánchez, ha celebrado la ayuda pero ha recordado que son cien millones que hay que repartir entre 17 autonomías durante tres años. "Bienvenidos sean esos cien millones, pero es claramente insuficiente", ha señalado, apuntando, además, que la pandemia ha servido para que se constaten carencias que se venían arrastrando desde hace años en la salud mental y en otras áreas como la atención primaria.