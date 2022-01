"Tres, cuatro semanas". Es el plazo que Antonio Zapatero, responsable de la estrategia covid de la Comunidad de Madrid tantas veces cuestionada desde otras regiones y el Gobierno central, cree que tardará la sexta ola de coronavirus en descender de forma importante. Reacio a hablar de fechas e hipótesis sobre la evolución inmediata de la variante, el viceconsejero de Sanidad madrileño explica, en conversación con LD, los datos que maneja la región sobre ómicron en este momento y que les hacen pensar que ya se podría haber alcanzado el techo de contagios aunque vea aún prematuro hablar de una gripalización del virus.

Zapatero estima que el pico de casos en la Comunidad de Madrid pudo haberse producido "en torno al 29 o 30 de diciembre" basándose en los datos recogidos por la Consejería de Sanidad y las estimaciones del último informe de Vigilancia Epidemiológica de la región, que apuntan que los contagios cayeron un 15,8% en los últimos siete días frente a la subida del 126,5% y el 2,5% de la antepenúltima y penúltima semana, en todos los grupos de edad, salvo en los mayores de 80 años.

Ese posible techo en los contagios podría estarse traduciendo ya en una ralentización de las hospitalizaciones. Según explica Zapatero a LD, este lunes y martes se produjo un descenso de los ingresos en comparación con el lunes y martes de la semana anterior. Una tendencia que aún tendría que confirmarse pero que podría significar que las hospitalizaciones también están alcanzando su "tope". En cualquier caso, el viceconsejero no cree que se vaya a producir un descenso de la ola tan brusco como su arranque sino que se producirá una bajada "lenta y sostenida", de manera que faltarían aún unas cuatro semanas hasta que se note un descenso "importante".

Mientras ómicron ha disparado los contagios e incrementado los ingresos, la situación de las UCI se mantiene por el momento en Madrid en niveles de la quinta ola a la espera de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Frente a la contagiosidad "tremenda" de esta variante, con la que cada paciente puede contagiar a entre 10 y 15 personas, los datos de Madrid parecen confirmar que su virulencia en vacunados es menor. Según el mismo informe, en la sexta ola la severidad, es decir, el riesgo de ingreso en UCI, es un 65,8% menor (2,9 veces inferior) respecto a la quinta ola, la de la variante delta.

Antonio Zapatero y Elena Andradas en una reciente rueda de prensa | Europa Press

Sobre las hospitalizaciones, Zapatero ha impulsado estudios sobre los ingresos por covid y los ingresos con covid, es decir, ingresos en los que el paciente tiene un motivo distinto al SARS Cov para ser ingresado pero que da positivo en las pruebas que se hacen al entrar en el hospital. Según explica el viceconsejero, hacen estudios cada martes y viernes desde hace dos semanas y se mantiene el mismo porcentaje que se observó en el primero: un 40% de los nuevos ingresos serían con covid y no por covid y, de estos, un 25% no presenta neumonía, la causa más frecuente de complicación e ingreso en UCI. Esto quiere decir, indica Zapatero, que el 54% de los nuevos ingresos clasificados como covid "no tienen neumonía", un hallazgo que "nos parece muy importante". Aporta, además, otros dos datos clave: en pediatría, casi un 50% de los pacientes presentarían PCR positiva sin tener un cuadro covid y en la UCI, "un 30% estarían por patologías que no tienen que ver con el covid".

Ómicron cambia el escenario

Que ómicron sea mucho más contagiosa pero más leve que otras variantes ha servido para que se hable de un "principio del fin de la pandemia". Para Zapatero, tras ómicron se van a juntar varios "factores importantes", como el hecho de que hay muchos más vacunados con terceras dosis y que "una parte importante" de la población se va a infectar y va a recibir "un booster (o dosis de refuerzo) natural". "Puede que, dentro de unas semanas, nos encontremos con un virus contra el que la gente estará más defendida" y eso hará que le sea más difícil "hacer nuevas olas", explica el viceconsejero, que en cualquier caso insiste en que "siempre va a haber un grupo de población", con patologías, de edad avanzada, diabéticos, etcétera, que puedan tener el riesgo de una "mala evolución" y cuya infección deberá ser detectada y tratada "precozmente". Subraya al respecto el papel de los antivirales que están llegando y los que están por venir y de los anticuerpos monoclonales, que podrán ser utilizados para combatir el riesgo de enfermedad grave.

En cuanto a la gripalización de la pandemia, con el Gobierno proponiendo ahora una vigilancia similar a la de la gripe y llamamientos a cambiar los protocolos, Zapatero opina que apostarán "por ese método cuando la situación de la pandemia lo permita", pero "en el momento actual nos parece precipitado", con una situación en las UCI "que es la que es" y días con 200 fallecidos.

"Estamos en un contexto de pandemia; hay que hacer lo que estamos haciendo" y ese sistema, apunta, "podrá ser de utilidad cuando la situación pase a ser de endemia, con un número de casos controlable", siempre que no aparezca otra variante que vuelva a "complicar" la situación. En cualquier caso, el programa centinela, cuenta, ya está en marcha en Madrid "desde noviembre" y consiste en ocho centros de atención primaria centinela, en los que "cuando un paciente va con síntomas de infección respiratoria se determina si es por coronavirus, VRS o gripe" y "otros tres en hospitales".

Madrid y los test

Para abordar la ola desde Madrid no han optado por nuevas restricciones sino por las recomendaciones habituales de ventilación, mascarilla y distancia social y medidas para intentar paliar en algo la saturación en los centros de salud como la petición de agilizar bajas y altas o la comunicación de positivos sin necesidad de confirmar los test hechos en casa mediante PCR. También abogaron por el autodiagnóstico con el reparto de test gratuitos en las farmacias en medio del desabastecimiento por ómicron y la navidad en una situación que Zapatero calificó esta semana en una entrevista de "mercado persa".

En LD recalca la apuesta de su región por los test de antígenos como "una herramienta muy buena" para luchar contra la pandemia por la "inmediatez" del resultado y subraya, sobre el radical cambio de opinión del Gobierno sobre ellos y el control de precios, la importancia de que sean "accesibles para la población" puesto que "la gente no puede pagar para hacerlos de forma repetitiva". Desde su gobierno, insisten, "hemos hecho un esfuerzo para fomentar la cultura del autocuidado".