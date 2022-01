"El 30% de los ingresados en UCI en Madrid son con covid y no por covid"

Entre las diferencias que está dejando la sexta ola de coronavirus, la de la variante ómicron, está un número mayor de ingresos "con covid" y no por covid, es decir, pacientes que resultan ser positivos en PCR a su llegada al hospital, donde se hace la prueba siempre por protocolo, pero que acuden "por otras patologías", como infartos, accidentes o cirugías programadas.

"Cuando los pacientes ingresan por covid, ingresan por neumonía, infección pulmonar, oxígeno bajo...", explica a LD la portavoz de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) Virginia Fraile, y puede que acaben "necesitando oxígeno suplementario, e incluso sedación o ventilación mecánica". Los pacientes con covid, en cambio, son positivos ingresados por causas distintas al coronavirus. El aumento de los hospitalizados con covid se observa en esta ola, explica, "porque hay una incidencia muy aumentada" que "hace que los pacientes que siguen ingresando" por otros motivos "acudan al hospital contagiados pero sin desarrollar la enfermedad".

La diferenciación entre ingresos por y con covid se está comentando y contabilizando en otros países, como en Reino Unido, pero de momento en España la única región que está probando a contarlo es la Comunidad de Madrid, como explicó hace unas semanas a LD el viceconsejero de Sanidad Antonio Zapatero. El primer estudio de este tipo arrojó el dato de que un 37% de los nuevos ingresos eran con covid y no por covid y que, del total de ingresos con PCR positiva, "ni un 50%" presentaba neumonía, la causa de complicación más importante.

Dos semanas más tarde, con datos de unos 1.300 pacientes, el porcentaje de en torno al 40% de ingresos con covid y no por covid se mantiene, explica a LD el viceconsejero de Sanidad, mientras que el 54% del total de ingresos covid "no tiene neumonía". "El hallazgo", explica Zapatero, "nos parece muy importante" y podría explicar, en su opinión, por qué los ingresos en UCI no suben "al ritmo" que "en anteriores olas" al ser "muy distinto" el pronóstico evolutivo clínico. Entre los nuevos datos obtenidos en los últimos días, están que en pediatría "casi un 50% de los pacientes con PCR positiva no tienen cuadro covid" mientras que en las UCI "un 30%" son positivos pero están ingresados "por patologías que no tienen que ver con el covid".

Dificultades organizativas

La portavoz de la SEMICYUC explica que los pacientes ingresados con covid y no por covid son tratados de sus patologías pero "necesitan aislamiento respiratorio y de contacto" para no infectar a otros pacientes ni al personal sanitario. No hay cifras de toda España de esta circunstancia pero apunta que en las UCI, aunque "la mayoría está ingresada por la enfermedad", sí hay "muchos pacientes que son positivos" y fueron ingresados por otros problemas. Desde la Sociedad no creen que la estancia de estos pacientes y su gravedad "aumente" por sus positivos en covid aunque sí sube "el gasto en recursos".

Sobre el efecto en los hospitales de esta factor, el jefe de Medicina Interna del hospital Infanta Leonor en Madrid, Juan Torres Macho, apunta en LD que en su centro "afectan parecido los pacientes con y por covid" por la parte de "organización". "Al final un paciente covid necesita medidas de aislamiento, el compañero tiene que ser también covid, tenemos que ponernos un EPI"… "Organizativamente es parecido y por eso estamos muy saturados", apunta, antes de señalar que en la zona de su hospital, Vallecas, la están sufriendo como "la segunda peor ola". "Estamos ingresando bastante, más que en un pico de gripe; lo estamos pasando mal", dice.

Una "mejor noticia"

El doctor señala, no obstante, que en "el paciente que viene con covid" hay en general "menos mortalidad" y "menos necesidad de camas UCI", algo que también se ve en los pacientes que vienen por covid "porque la vacuna se nota". "A nivel de muertes, efectivamente que haya más pacientes con covid que por covid es mejor noticia", señala Torres Macho, que también comenta sobre los pacientes que "la sensación es que se recuperan antes y la mortalidad es menor". "Ingresar con covid" y no por covid "genera menos mortalidad, e incluso el covid está teniendo menos mortalidad", explica el médico, que señala que entre los pacientes más graves predominan los mayores, los inmunodeprimidos y los no vacunados.

Sin embargo, insiste en que "organizativamente sigue siendo complicado" y que hay "mucha saturación" hospitalaria que se suma a la de la atención primaria y que tiene un "impacto" en los hospitales. Sobre esta sexta ola, resalta también otro efecto indeseado que es que "empiezan a desaparecer el resto de patologías en los ingresados" por la gente que prefiere quedarse en casa por miedo. En su opinión, aunque esté siendo "un poco más leve" no es para minimizarlo: "La incidencia es altísima y la curva no desciende tan rápido como en Sudáfrica".

Sobre las UCI, Virginia Fraile indica que en olas anteriores "sabíamos que cuando la incidencia aumentaba, en la semana siguiente o a los diez días esos pacientes iban a colapsar la UCI". En esta sexta ola, "queremos pensar", cuenta, que "como hay un alto porcentaje de vacunación en la población general" no se corresponderá la incidencia con la ocupación, "pero aún no sabemos".