Maratón de donación de sangre en Madrid por la caída en las reservas

Ante la situación crítica de las reservas de sangre por la navidad y ómicron, la Comunidad de Madrid ha organizado un maratón de donación de sangre para conseguir la demanda hospitalaria y recuperar las reservas.

Bajo el lema Madrid dona sangre, el dispositivo especial consistirá en la instalación de un punto de donación en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol los días 20, 21 y 22 de enero abierto ininterrumpidamente de 9 a 20 horas al que se sumarán los 22 hospitales de la región además del propio Centro de Transfusiones.

En Sol se instalarán 16 puestos a los que se podrá acceder por la calle San Ricardo.

URGENTE! Llamamiento para recuperar las reservas de sangre Objetivo 5000 Maratón de donación en toda la Comunidad de Madrid

Real Casa de Correos + 22 hospitales + Centro de Transfusión.

Jueves 20, viernes 21 y sábado 22.

9:00 a 20:00H

El objetivo del maratón es conseguir 5.000 bolsas de sangre que permitirían recuperar el nivel óptimo de las reservas, actualmente por debajo del 50%. Para mantener la actividad hospitalaria habitual se necesitan a diario 900 bolsas, según el Centro de Transfusiones.

¿Quién puede donar?

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Por otro lado, las personas asintomáticas diagnosticadas de covid-19 pueden donar a los 7 días del diagnóstico, mientras que aquellas que presenten síntomas leves o moderados deben esperar hasta pasados siete días de su desaparición. En cuanto a la vacunación, se recomienda esperar 48 horas después de recibir la dosis.