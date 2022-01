Todo lo que debes saber sobre el CBD: beneficios y marco legal en España

El CBD está en pleno auge en España, y no es de extrañar, gracias a las múltiples evidencias y estudios que demuestran sus propiedades terapéuticas. Se ha demostrado que el CBD contiene propiedades ansiolíticas, antiinflamatorias, analgésicas, neuroprotectoras, antipsicóticas, antibacterianas e incluso es un inmuno modulador.

El CBD es uno de los componentes más importantes del cannabis. A diferencia de la marihuana recreativa, el aceite de cannabidiol no contiene THC, que es el componente de la planta que produce "un viaje". El CBD afecta directamente a nuestro sistema nervioso y por lo tanto es psicoactivo, no contiene los efectos psicotrópicos del THC.

¿Pero hasta qué punto es legal su consumo? ¿En qué punto se encuentra la legalidad del CBD España? Vamos a analizar este punto con todo detalle.

Legalidad del CBD España

Aunque el CBD parezca ser un suplemento casi milagroso debido a sus múltiples propiedades, en España, aún no se ha aceptado como medicamento o alimento.

Tan solo hay que echar un vistazo a la lista que publica la AEMPS (Siglas de "Agencia Española de Medicamentos y Productos") para descubrir que, al menos por el momento, el CBD no ha sido incluido.

En esta lista se tienen en cuenta aquellos suplementos de carácter alimenticio que han sido autorizados y son aptos para el consumo humano en base a lo que considera como tal la legislación de España.

Por otra parte, tenemos la EFSA (siglas de Autoridad de Seguridad Europea Alimentaria) que ha anunciado que las entidades que tengan operaciones a lo largo de la UE no podrán vender productos que no se hayan clasificado como suplementos o complementos alimenticios. En otras palabras, aquellos elementos que no aparezcan en la lista AEMPS.

Por lo tanto, el CBD no está considerado como ilegal, con un pequeño matiz: no se puede comercializar como un producto que se indique que sea apto para el consumo por parte de los humanos. Tampoco se puede indicar que sea un complemento o suplemento alimenticio.

En este punto del artículo es interesante recurrir a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del año 2020.

Esta sentó precedente al establecer que un Estado miembro no tenía la autoridad para impedir que se vendiese CBD producido en otro estado miembro en el caso de que se haya conseguido a través de un proceso de extracción de la planta Cannabis Sativa por completo (siempre y cuando no se haya conseguido a través de fibras o de las semillas de la planta).

Regulación del CBD España para uso externo

Las reglas cambian por completo si al producto se le va a dar un uso externo. Las regulaciones al respecto no son tan estrictas ni en nuestro país, ni en la mayoría de los países.

Se permite usar el CBD para productos de aplicación cosmética. En esta categoría podemos encontrar productos tan variados como cremas, pomadas o aceites. Sin embargo, se recomienda leer las indicaciones de la Agencia del Medicamento.

La ley exige a las empresas que comercialicen este tipo de producto que en su etiqueta conste que tan solo se le pueda dar un uso externo o que se catalogue como producto técnico. También se pueden indicar usos más específicos en la etiqueta.

El artículo 14 del reglamento 1223/2009 regula una serie de sustancias prohibidas (que estarán registradas en el anexo II del artículo). Bajo ninguna circunstancia, los productos con CBD pueden incluir esas sustancias. Además, cada empresa tendrá que indicar la información correspondiente para que se puedan hacer las comprobaciones que sean necesarias.

Según la legislación española, el uso y la producción de productos ricos en CBD tan solo será legal siempre y cuando se le vaya a dar un uso externo. No se permite su consumo como suplemento alimenticio.

Regulación del CBD en otros países

En Bulgaria se permite la venta de productos con CBD, con la particularidad de que deben tener menos de un 0,2% de THC. Siendo así, se podrán comprar libremente.

se permite la venta de productos con CBD, con la particularidad de que deben tener menos de un de THC. Siendo así, se podrán comprar libremente. En Eslovenia se permitirá cultivar, poseer, procesar, vender y distribuir aquel tipo de cannabis cuyo contenido de THC sea inferior al 0,2% .

se permitirá cultivar, poseer, procesar, vender y distribuir aquel tipo de cannabis cuyo contenido de THC sea inferior al . Siguiendo con la misma línea, en Francia también se ha legalizado la venta del cáñamo industrial si el contenido de THC es de 0.2% o inferior.

también se ha legalizado la venta del cáñamo industrial si el contenido de THC es de o inferior. Grecia no considera que los productos derivados del cáñamo sean drogas, así que se pueden comprar legalmente.

no considera que los productos derivados del cáñamo sean drogas, así que se pueden comprar legalmente. Aunque si bien es cierto que no hay una ley que indique que estos productos sean legales en Italia , tampoco existe otra que prohíba la venta, fabricación o consumo.

, tampoco existe otra que prohíba la venta, fabricación o consumo. En Luxemburgo es legal cultivar, siempre y cuando el cáñamo tenga menos del 0.3% de THC .

es legal cultivar, siempre y cuando el cáñamo tenga menos del . Los productos con CBD son completamente legales en Finlandia , pero están considerados como medicamentos. Esto quiere decir que será necesaria una receta médica para poder conseguirlos.

, pero están considerados como medicamentos. Esto quiere decir que será necesaria una para poder conseguirlos. El país en donde se acepta una mayor proporción de THC es Suiza, con un 1% de este cannabinoide.

Estaremos pendientes de cualquier cambio en la regulación de CBD España, ya que la ley podría variar de un momento a otro.