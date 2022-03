La resiliencia como atributo para superar la pandemia

Casi dos años van a pasar en pocas semanas desde que se oyeran las primeras voces alarmando sobre la presencia de Covid 19 en España. En todo este tiempo se han ido sucediendo numerosas oleadas de contagio a cual más incisiva sobre la población.

La última, en la que aún estamos envueltos, es ya la sexta, y está protagonizada por la variante ómicron, una cepa que es enormemente contagiosa pero menos peligrosa en la afección a la salud.

Los expertos anuncian que la situación actual puede marcar el camino hacia el futuro, que iría encaminado a una progresiva "gripalización" de la enfermedad, con casos más leves pero muy estacionales, lo que obligaría a convivir con el virus.

Resiliencia es no rendirse frente a las adversidades

En ese escenario aparece con fuerza el término de resiliencia. Ya en octubre del pasado año, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, señaló en un encuentro internacional la importancia de promover la resiliencia en el ámbito educativo, comunitario y humanitario.

El dirigente autonómico afirmó que la clave no radica en no sufrir, sino en no rendirse. A su vez, remarcó el cambio que ha supuesto para todos la pandemia a la hora de afrontar adversidades y gestionar las emociones.

Barbón incidió también en que la gestión de la pandemia en estos dos últimos años ha evidenciado el valor de lo común frente a los individualismos, la importancia de lo público y de los cuidados y la prioridad de salvar vidas.

Desarrollar una vida normalizada incluso con el virus presente

Los ciudadanos han tenido tiempo más que suficiente en estos últimos 21 meses, que es cuando se decretó el primer estado de alarma, para ir adaptando su realidad a la situación sanitaria.

La mayoría de la población ha soportado estoicamente las recomendaciones sanitarias, poniendo en un primer plano el bienestar colectivo frente a los intereses individuales. Esto ha llevado a tragar con numerosos cambios de criterio por parte de las administraciones públicas.

No obstante, esa paciencia tiene un límite. Año y medio ha pasado desde que Pedro Sánchez saliera triunfante afirmando que España había vencido a la pandemia. Tras esas declaraciones llegaron nuevas oleadas y también noticias positivas, como la aparición de las vacunas.

Se llegó a comunicar incluso que con el 70% de la población vacunada se alcanzaría la inmunidad de rebaño, pero no ha sido así, o al menos de manera total, pues la sexta ola es la más grave en cuanto a número de contagios. La buena nueva es que la gravedad de la enfermedad es mucho menor en las personas vacunadas.

Ante este panorama, los españoles quieren, de una vez por todas, ir superando todos esos trances. Si toca convivir con el Covid 19, así se hará, pues se ha demostrado que ya no es tan virulento como en sus inicios y hay muchos más medios para tratarlo.

Resiliencia como fórmula de optimismo moderado

Toda la población está sufriendo los estragos de la pandemia en mayor o menor medida. Desde los propios políticos, que tienen que tomar decisiones y muchas de ellas son muy controvertidas; hasta los sanitarios, que ven cómo el sistema de salud se ve desmantelado en muchas situaciones; pasando también por los ciudadanos en general, que no alcanzan la normalidad y hasta se ven condicionados en el ámbito familiar y laboral.

Desde la psicología insisten en que la resiliencia pasa a ser una fortaleza imprescindible para adaptarse a los cambios continuos desde el inicio de la pandemia. Adrián Barbón resumió muy bien y con pocas palabras en qué consiste este concepto, no es no sufrir, sino no rendirse en los malos momentos.

Para conocer más sobre esta actitud, este modo de enfrentarse a la vida, la información ofrecida por Sonia Castro, experta en Psicología Positiva, es de gran relevancia, pues ella muestra todo sobre la resiliencia.

Este proceso es la respuesta a situaciones complejas y difíciles, pero es importante trabajarla para su desarrollo. Esto obliga a hacer una introspectiva que lleve a tener más conciencia propia sobre el autoconocimiento, responsabilizarse de las acciones que cometemos en sociedad, utilizar el sentido del humor como arma de desarrollo personal, perseverar en los objetivos, intentar controlar las emociones y saber cultivas los vínculos sociales.