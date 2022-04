Los casos de hepatitis infantil aguda registrados varios países del mundo, entre ellos España, sin causa aún conocida han llevado a la Asociación Española de Pediatría a emitir un comunicado para "transmitir cautela y serenidad a la población y a la opinión pública". En la nota, recuerdan que "no tenemos, a día de hoy, una hipótesis fiable que haga pensar en un crecimiento importante del número de casos".

Los pediatras señalan que están siguiendo "de manera exhaustiva las novedades" sobre el aumento de casos de hepatitis agudas en niños y llaman a los profesionales a extremar su vigilancia "ante la aparición de nuevos casos de hepatitis graves, de cara a poder establecer un diagnóstico y tratamiento adecuados, así como registrar y comunicar los mismos".

En la nota, firmada también por la Sociedad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; la Sociedad Española de Infectología Pediátrica y la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría señalan que aunque la alteración de la función hepática "es un fenómeno relativamente frecuente" en enfermedades comunes de la infancia, "los casos de hepatitis aguda grave y complicada" son poco frecuentes y relacionados, además de con agentes infecciosos (las más comunes), con intoxicaciones alimentarias y uso de fármacos o hierbas medicinales. En España, el Ministerio de Sanidad informó hace unos días de que se han detectado ocho casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido y otros 5 "probables" entre niños y jóvenes de 9 a 16 años. Uno de los casos requirió un trasplante.

Por el momento sigue sin conocerse el origen de los casos aunque hay varias teorías ya rechazadas y una hipótesis que cobra fuerza. Según la OMS, están descartados los virus causantes de las distintas hepatitis conocidas (A, B, C, D y E) y bacterias que provocan gastroenteritis en niños. También se ha rechazado que tenga vínculos con la vacuna contra el coronavirus: "No hay nada que indique una relación con la vacuna contra la covid, puesto que una gran mayoría de los niños no han recibido esta vacuna", señaló esta semana en rueda de prensa la especialista de la OMS, Philippa Easterbrook. Tampoco se ha encontrado relación con medicamentos o alimentos.

Mientras, la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA) ha apuntado una teoría que cada vez cobra más relevancia: la infección por adenovirus. Según este organismo, el patógeno más común detectado en 40 de 53 casos investigados (un 75 %) es la cepa F41 de adenovirus, una familia de virus muy común que puede provocar conjuntivitis, infecciones respiratorias y digestivas sobre todo en niños.

"La información recolectada en nuestras investigaciones sugiere de forma creciente que este aumento en la aparición repentina de hepatitis infantiles está vinculado con infecciones por adenovirus", ha afirmado la directora de Infecciones Emergentes de la UKHSA, Meera Chand. Pese a todo, la responsable ha apuntado que su equipo sigue "investigando minuciosamente otras causas potenciales".

La hipótesis ha sido avalada por la directora del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, Andrea Ammon, que ha destacado que "las investigaciones en marcha apuntan a un vínculo con la infección por adenovirus". Como posible explicación a que un virus que habitualmente cursa de forma leve pueda provocar una enfermedad grave, Ammon ha destacado que "ha habido poca exposición en los últimos años por el confinamiento, la poca interacción social…", por la pandemia, lo que ha podido dejar a muchos niños vulnerables ante este virus común. "Podría ser un factor, pero no puedo confirmarlo ni negarlo porque está aún bajo investigación", ha señalado.

La OMS, sin embargo, pide cautela sobre esta hipótesis porque "es muy inusual que un adenovirus cause este tipo de síntomas tan severos". En su opinión, es importante seguir haciendo pruebas de diagnóstico sistemáticas para causas infecciosas y no infecciosas.

Síntomas de hepatitis

La Asociación Española de Pediatría destaca que los síntomas "más específicos" de hepatitis son la ictericia (coloración amarilla de piel y mucosas), la coluria (orina de color oscuro) y la acolia (deposiciones de color muy claro).

Otros síntomas más generales son el cansancio marcado, el dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y picor en la piel.