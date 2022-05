Ramón Arroyo y la importancia de convivir con la incertidumbre

Con sólo 30 años, cuando lo tenía todo personal y profesionalmente, Ramón Arroyo fue diagnosticado de esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune de carácter inflamatorio que ataca al sistema nervioso central. Los médicos auguraron que en un año no podría andar cien metros. Arroyo, un economista que practicaba deporte de forma esporádica, se propuso darle la vuelta a la situación y convertir el deporte, y en concreto correr, en un objetivo vital.

Comenzó con distancias cortas y continuó con carreras populares y maratones hasta lograr su objetivo: completar la prueba más exigente del atletismo, un ironman, en 2013. Plasmó su historia en el libro Rendirse no es una opción. Después, el director Marcel Barrena y el actor Dani Rovira la llevaron al cine en la película 100 metros.

Arroyo, que se define como "una persona normal a la que le pasó algo extraordinario", cuenta cómo en este proceso ha sido fundamental convivir con la incertidumbre: su enfermedad que cursa por brotes impredecibles que pueden atacar cualquier parte de nuestro sistema nervioso.

En este aprendizaje, para él ha sido esencial apartar de su vida a las personas con las que su vínculo se iba perdiendo y reforzar su relación con aquellas que están ahí para lo bueno y para lo malo. El deporte le ha servido para mejorar su estado físico para encajar y recuperarse mejor de los brotes y recaídas. Conectar con las personas verdaderamente importantes en tu vida también ha sido básico: "No es fácil gestionar la incertidumbre, pero es muy liberador", dice Ramón, que explica la importancia de comunicar con los suyos para que esas personas puedan tener empatía con lo que le ocurre. "Lo que no se comunica no existe", reflexiona.

Esa sensación de incertidumbre es una constante entre los enfermos de esclerosis múltiple y Arroyo insiste en la importancia de saber rodearse de las personas adecuadas. En ese proceso, destaca la importancia de saber decir "no", una respuesta perfectamente educada a cualquier tipo de pregunta, explica Ramón, para quien "el saber filtrar nuestras relaciones y vínculos es otro "superpoder" que hay que desarrollar".

"A veces hay que romper vínculos", insiste Ramón Arroyo, que destaca que igual de importante es saber incorporar gente nueva a tu vida y conservar y cuidar a la gente que te quiere y que está contigo en todo momento, también cuando las cosas no van bien.

Ahora, tras haberse enfrentado al diagnóstico y a sus retos, Arroyo se define como una persona normal con una familia normal, que ha aprendido a conocerse a través de la autocrítica y el autoanálisis. "La gente normal no destaca por ningún talento en particular, el verdadero talento es conocer nuestras debilidades", dice.

También destaca la importancia de conectar con quienes te quieren y con los profesionales que te pueden ayudar: "Las personas con las que tienes que conectar no están muy lejos", señala.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una plataforma de contenidos de Telefónica donde personalidades de éxito retratan a la perfección la idea "Cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles". Esa es la verdad universal sobre la que se lanza Mejor Conectados, que tiene como fin poner en valor el poder de las conexiones humanas. "Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas", afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. Y es que llevamos casi un siglo asegurando las mejores conexiones de nuestro país e impulsando el talento como mejor sabemos: conectándolo.

"En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles", explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica.

¿Qué se puede hacer en cada apartado?

En el apartado 'Historias increíbles' se visualizarán testimonios de algunos embajadores de la marca y que son personas muy conocidas, como el tenista Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra. Además, también cuentan su historia Javier Perea, de una start-up de Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Cátedra de Violín Telefónica de la Escuela Música Reina Sofía.

"Aprende con expertos", de la mano de personalidades relevantes como Perico Delgado, Pablo Laso, Toni Nadal, Aurora Michavila, Enrique Barón, María Zabala y Amaya Valdemoro, entre otros, aporta testimonios para ayudar, capacitar, potenciar y dar herramientas a los usuarios para conectar con formación y oportunidades.