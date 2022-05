Estos son los factores que más favorecen los problemas capilares o la alopecia en las mujeres

Estamos habituados a ver a hombres con problemas de alopecia, y no a que la mujer presente problemas capilares, cuando es algo totalmente normal y además cada vez más frecuente en nuestra sociedad. De hecho, la pérdida de pelo afecta al 25% de las mujeres y a más del 50% de los hombres en España.

No obstante, el doctor Ricardo Ruiz, director Médico de la Unidad de Dermatología Médica, Capilar y Estética del Ruber Internacional Centro Médico Masó y de la Clínica Dermatológica Internacional (CDI) (ambas en Madrid), advierte de que no debe diagnosticarse ni tratarse de la misma manera en ambos, si no que se debe tener en cuenta el género.

Fundamentalmente, destaca que las patologías capilares se manifiestan de forma diferente en las mujeres y en los hombres, con diferentes zonas de pérdida, de edad de aparición, o diferentes problemas asociados. Así, el doctor Ruiz lamenta que en las mujeres es especialmente negativo el efecto que pueda derivarse del problema capilar, ya que generalmente mina su confianza y autoestima, así como su estado anímico, algo que debe llevarlas a consultarlo con un especialista en salud capilar.

Cada vez hay más mujeres con problemas de alopecia

Mientras, el doctor Pedro Rodríguez, miembro de la Unidad de Salud Capilar de la Mujer, puesta en marcha por los centros sanitarios antes citados, advierte de que las consultas sobre alopecia femenina han aumentado exponencialmente y, de hecho, dice que cada vez consultan por problemas de alopecia chicas jóvenes.

¿Por qué? Este dermatólogo remarca que las pacientes con alopecia femenina suelen tener niveles de estrés emocional elevados y una afectación de la calidad de vida por un problema capilar importante: "El pelo es un carácter sexual femenino secundario importante socialmente. Por lo que muchas mujeres consultan".

En este sentido, defiende que, de cara a usar el mejor tratamiento, lo más importante es realizar siempre un buen diagnóstico. "Por eso es fundamental que los problemas de alopecia sean atendidos por un dermatólogo con experiencia en tricología, el área que se encarga de estudiar la patología del pelo", afirma el doctor Rodríguz.

Problemas capilares más frecuentes

En concreto, la pérdida de pelo y la falta de densidad capilar son los dos principales motivos de consulta de las mujeres sobre la salud de su cabello y pueden evidenciar dos patologías: el efluvio telógeno y la alopecia androgenética. "Si el principal síntoma es la caída del cabello puede tratarse de la alopecia de efluvio telógeno; pero si se da afinamiento del tallo piloso en determinadas zonas puede ser indicio de la alopecia androgenética femenina (hormonal), en ocasiones pueden además aparecer juntas", aclara en este sentido el experto.

Según el doctor José Luis Ramírez Bellver, dermatólogo responsable de la Unidad de Salud Capilar de la Mujer, en la alopecia androgenética el folículo se va haciendo cada vez más pequeño, por lo que el pelo se va afinando y hay una disminución de densidad progresiva: "La alopecia areata es una afección autoinmune, en ocasiones desencadenada por estrés, que suele afectar a gente joven. Sus causas pueden estar originadas por déficit vitamínico, de hierro o alteraciones tiroideas".

Además, afirma que en los últimos años se está detectando un aumento de la alopecia frontal fibrosante, caracterizada por que la línea de implantación capilar va retrocediendo cada vez más: "Es particularmente importante diagnosticar y tratar esta entidad, ya que la pérdida de pelo puede ser definitiva al tratarse de una alopecia cicatrizal".

Para el doctor Ricardo Ruiz es muy importante a su vez descartar un problema de tiroides asociado que aparece casi en un 20% de los pacientes con alopecia areata y, en ocasiones, a la enfermedad celiaca, a la diabetes, así como a la artritis reumatoide.

Tratamientos disponibles: ¿Cuándo un transplante capilar?

En la actualidad este especialista de Ruber Internacional y Clínica CDI celebra que existen tratamientos "seguros y eficaces" que pueden mejorar los problemas capilares de las mujeres: "Hoy existen tratamientos no invasivos que han revolucionado el manejo de las alopecias en la mujer como el minoxidil en pastillas, fármacos antiandrogénicos como el dutasteride, la bicalutamida, la espironolactona o microinyecciones de antiandrógenos y plasma rico en plaquetas".

El doctor Pedro Rodríguez añade en este punto que existen tratamientos orales e infiltrados que son eficaces para la alopecia femenina, si bien avisa de que hay que tener en cuenta que muchos de ellos se recetan fuera de ficha técnica y hay que tomarlos durante periodos largos de tiempo: "Por eso, en la Unidad de Salud Capilar de la Mujer valoramos los pros y contras de la indicación de estos fármacos, destacando primero la seguridad del paciente".

Además, indica que si con la medicación no mejoran, en determinadas pacientes se aconseja el trasplante capilar, "totalmente seguros" y cuyos resultados son cada vez más naturales en la mujer", asevera por su parte el doctor Ramírez Bellver.

Ahora bien, no todos los pacientes son candidatos a ser trasplantados. De ahí que el doctor Luis Navarro, cirujano capilar de la Unidad de Salud Capilar de la Mujer del Ruber Internacional Centro Médico Masó y de Clínica Dermatológica Internacional, precise que para que una mujer se pueda realizar estos trasplantes debe cumplir que tenga más de 25 años y el patrón de alopecia esté definido, que tenga una zona donante adecuada (suele ser la nuca) y que tenga una alopecia en la que el proceso esté controlado, teniendo en cuenta que la supervivencia del trasplante en hormonales o cicatriciales es limitada.

"Hoy las técnicas de trasplante capilar más realizadas y con óptimos resultados en la mujer son la FUE (Follicular Unit Extraction), técnica menos agresiva con una recuperación más rápida y consiste en extraer e implantar folículo a folículo; y la FUSS (Follicular Unit Strip Surgery o Técnica de la Tira), que consiste en la extracción quirúrgica de una tira de cuero cabelludo", sentencia el doctor Ruiz.