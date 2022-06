La Junta de Castilla-La Mancha ha precintado una finca de Toledo tras detectarse en las aguas de un pozo de las que bebió una chica que ya ha sido dada de alta la bacteria Vibro cholerae, causante del cólera. Ante la alarma generada, el Ministerio de Sanidad ha precisado durante la tarde de este miércoles que no se considera un caso de cólera porque "el agente patógeno de este caso es Vibrio Cholerae, no toxigénico y, por tanto, se considera una gastroenteritis por 'vibrio'".

Tal y como relatan a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, el Instituto de Salud Carlos III contactó "hace unos días" con ellos para comunicar el caso de esta chica, que afirmaba haber bebido agua en una finca de la provincia de Toledo.

Sanidad acudió a la finca, cogió muestras del agua y la analítica ha dado positivo en esta bacteria, la Vibro cholerae, pero sin la enterotoxina colérica (CT) que le confiere la enorme patogenicidad y que genera una diarrea masiva que puede derivar en una deshidratación letal si no se trata.

Los expertos han insistido en que el riesgo de un brote de cólera en España es prácticamente inexistente. El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con este bacilo; su transmisión está estrechamente ligada a un acceso insuficiente a agua salubre y a instalaciones de saneamiento.

Cólera en los años 70

En España hubo tres epidemias de cólera en los años 70, que afectaron a Zaragoza, Barcelona, Valencia y Murcia (1971); Galicia (1975); Málaga y Barcelona (1979), en las tres con una amplia distribución y una incidencia de 200-300 casos. Desde entonces, no ha habido brotes y la mayoría de los casos detectados han sido aislados.

En la actualidad, "debido a la elevada cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento, el cólera no supone una amenaza importante en nuestro medio", señalan desde la Red de Vigilancia Epidemiológica.

"Riesgo casi nulo"

En declaraciones recogidas por Europa Press, el profesor titular del Área de Parasitología y Director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna, Jacob Lorenzo-Morales, ha insistido en que el riesgo de un brote de cólera en España es "casi nulo para la población en general".

"El caso se ha dado en una finca con agua no potable. Las investigaciones irán ahora dirigidas a ver el origen de contaminación de esta agua. Como ya han dicho varios responsables de salud pública e investigación, con los controles de calidad del agua que hay en nuestro país tendría que ocurrir una catástrofe para que llegara contaminación a las redes de agua de abasto", ha dicho.

En la misma línea, y en declaraciones a SMC España, la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), Mar Faraco, ha insistido en que el riesgo de brote más amplio en España, con el control y prevención de las aguas de consumo humano y el saneamiento ambiental, es "casi inexistente". "Hablamos de agua no potable, no clorada, sin control higiénico alguno. Igualmente me intriga cuál es la fuente de contaminación inicial, el cómo ha llegado el vibrio allí. Habrá que esperar a las investigaciones epidemiológicas ya seguro en marcha".