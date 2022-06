Más miopes y con sobrepeso, así nos ha ido tras el confinamiento y con la pandemia

Mucho se habla de los problemas de sobrepeso y obesidad que han dado un salto cuantitativo durante la pandemia. Sin duda, estamos ante una situación grave que está fuera de toda discusión, pero apenas se repara en la mala salud visual de los niños españoles que también ha crecido de una manera preocupante agravada, también, por la pandemia.

Lo cierto es que durante muchos meses los pequeños se vieron abocados, especialmente durante el confinamiento, a una vida muy digital con un ocio eminentemente online, pero también con clases a través de las pantallas, y sin ocasión de salir a la calle a jugar. De esta manera, ahora nos topamos con un escenario de más niños miopes. En este sentido,

recientes investigaciones llevadas a cabo en universidades de puntos dispares del mundo como China, Canadá y América Latina destacaron que la razón principal de este auge se debe, en gran medida, a la falta de luz solar.

No podemos olvidar el estudio que se publicó hace años en el periódico The Lancet en el que se llegaba a la conclusión de lo beneficiosa que resultaba la influencia de los rayos del sol sobre los ojos, dado que al exponerse al sol nuestro cuerpo libera dopamina que va directamente a la retina. Dicha sustancia impide que el globo ocular se alargue y acabe

desarrollando, en definitiva, miopía. Tanto es así que los investigadores afirman que los niños que no salen al aire libre donde reciben la luz del sol, no producen este neurotransmisor y la miopía se acaba disparando.

Pero existen más problemas que afectan a los ojos, además de la miopía, como la hipermetropía (error de refracción que ocasiona que los objetos cercanos se aprecien de forma borrosa) o el astigmatismo (visión borrosa tanto de lejos como de cerca). Afortunadamente podemos dejar atrás todos ellos a través de la cirugía refractiva que cada vez es más popular y se encuentra mucho más perfeccionada gracias a la llegada de constantes innovaciones.

Además de ser una intervención sencilla, el postoperatorio tampoco resulta muy molesto y solo requiere mantener una serie de cuidados, como utilizar gafas de sol siempre en el exterior, descansar en casa durante unas horas y abstenerse de realizar cualquier ejercicio físico. También conviene retirar con cuidado las secreciones del ojo sin tocarlos.

Quizás no sepas que la cirugía refractiva engloba un conjunto de técnicas quirúrgicas cuyo propósito es eliminar o reducir al máximo los defectos refractivos oculares. Para ello normalmente se emplea el procedimiento LASIK que a día de hoy es la técnica de cirugía refractiva láser más extendida para corregir la miopía.

El caso concreto de la miopía es –sin duda– el más alarmante, sobre todo en países como China donde el 90% de la población más joven padece este problema. Las estimaciones apuntan a que el resto del mundo correrá la misma suerte si no tomamos medidas para evitarlo. Así, los investigadores de la Academia Americana de Oftalmología avisan de que

para 2050 cerca del 50% de la población mundial puede llegar a ser miope.