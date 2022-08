Cuál es el mejor momento para la ducha: por la mañana o por la noche

Es un debate permanente en muchas familias y/o compañeros de piso. La discusión entre eres un vago si no te quieres duchar al levantarte por la mañana, o eres un guarro si no te duchas al llegar a casa del trabajo. La pelea entre me acuesto limpio entre mis sábanas limpias y al lado de mi pareja limpia, o me visto limpio por la mañana, sin rastro de los supuestos sudores o hedores de la noche. Cada uno tiene sus razones para hacerlo de una manera o de otra y, en este caso, no hay opción correcta y opción fallida. Los argumentos son siempre los mismos:

La ducha nocturna elimina las huellas de un día intenso , rodeado de gente con diferentes grados de higiene, en ambientes apretados, en contacto con el humo de los coches, las aglomeraciones del transporte público…

Y la primera conclusión es que en esta pugna no hay decisión salomónica posible, porque los profesionales sanitarios dejan muy claro que no es bueno ni saludable darse más de una ducha al día. Así que tienes que decidir si por la mañana o por la noche.

Sin embargo, antes de empezar a buscar razones científicas y/o médicas para conocer el mejor momento para darse una ducha, hay que tener en cuenta aspectos de sentido común, como por ejemplo, si vamos al gimnasio por la tarde, lo más normal es que nos duchemos cuando acabemos, o lo mismo por la mañana o, incluso, al mediodía. También si tenemos un trabajo en el que acabamos sucios, lo más normal es que nos duchemos al llegar a casa. Darse un baño en función de las necesidades de higiene podríamos decir que está por encima del resto de razones.

Beneficios de ducharse por la mañana

Ducharse por la mañana es beneficioso para las personas a las que les cuesta despertarse, ya que un remojón a primera hora del día ayuda a que nuestro cuerpo active el sistema nervioso. Eso sí, a quienes les gusta el agua fría no deben pasarse, ya que puede provocar que el cuerpo reaccione y suba su temperatura sin una necesidad real para hacerlo.

También es beneficioso para desprenderse de la suciedad que hayamos acumulado durante la noche, ya sea por el sudor, las sábanas o el contacto íntimo con nuestra pareja.

Beneficios de ducharse por la noche

La mayoría de expertos se decantan por la ducha por las noches. ¿Por qué? Porque en sincronía con los ritmos circadianos (los cambios físicos, mentales y de conducta que siguen un ciclo diario, y que responden, en gran medida, a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo), el cuerpo tiende a enfriarse de forma natural por la noche a medida que se acerca nuestra hora de dormir. Al ducharnos, contribuimos a elevar de forma artificial nuestra temperatura corporal lo que ayuda a un enfriamiento más acelerado que estimula el sueño.

De hecho, asociar baño nocturno con un buen sueño es lo habitual en nuestra cultura. Desde siempre, los adultos bañamos a los niños por la noche para que vayan mejor a la cama. Y si se sigue haciendo así será porque funciona. No obstante muchos adultos se duchan por la mañana antes de ir al trabajo, paradojas de la vida.

¿Qué es mejor para la piel?

En general, una ducha por la noche es la mejor opción. La razón principal es porque nos permite irnos a la cama con la piel limpia, y así evitar que la suciedad que se ha ido metiendo en nuestros poros a lo largo del día acabe provocándonos acné. Además, es por la noche cuando nuestro cuerpo y nuestra piel se recupera del ajetreo de todo el día, por lo que una ducha nocturna puede ayudarle a hacerlo y que nuestro cutis esté más hidratado.

Además, es especialmente durante la noche cuando nuestro cuerpo sufre la llamada proliferación celular, que es algo así como la renovación de la piel, y los contaminantes acumulados durante el día son perjudiciales para este proceso, por lo que es mejor eliminarlos.

Es fácil entender que si dejamos las bacterias malas en la piel durante toda la noche, sin ponerles barrera alguna, lo que hacemos es permitir que se reproduzcan, con el riesgo de que acaben imponiéndose a las buenas. Y si eso ocurre, la microbiota cutánea puede ir disminuyendo la capacidad de protegernos y de servir de barrera.

¿Y si hay que lavarse el pelo?

Cuando hablamos de lavar el cabello por la mañana o por la noche, aquí hay que tener mucho en cuenta si nos va a dar tiempo de que se seque por completo antes de meternos en la cama. Si no es así, las consecuencias pueden ser fatales, ya que pueden aparecer hongos, puede favorecer la aparición de la caspa o puede que te levantes con el cabello lleno de enredos. Para los dos primeros problemas no hay mucha solución, nos la vamos a jugar. Para el último, si te haces una trenza floja, aguantarás el cabello y evitarás los nudos y las formas raras cuando te levantes.

Por contra, si nos lo lavamos por la mañana, como tenemos prisa, cometemos el error de secarlo a temperatura elevada para acabar antes, lo que hace que se estropee mucho más. Así que, lo ideal sería, sea por la mañana o por la noche, tener el tiempo suficiente para que el cabello se pueda secar al aire y, cuando aun esté un poco húmedo, si se quiere, darle forma con el secador a baja temperatura.

Cuatro consejos prácticos para una buena ducha