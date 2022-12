¿Qué cuidados especiales dar a las piernas con varices?

Las varices son venas hinchadas y retorcidas que pueden apreciarse bajo la piel y, por lo general, suelen formarse en las piernas. Sin embargo, pueden aparecer en otras partes del cuerpo, de hecho, las hemorroides son un tipo de varices. Estas generan pesadez, calambres, complicaciones tromboembólicas o hemorrágicas, y pueden derivar en una enfermedad venosa crónica, llegando a estadios más avanzados como el edema, lesiones cutáneas o la úlcera venosa.

Aunque todavía hoy se desconoce la causa exacta por la que aparecen, los expertos señalan a un conjunto de factores predisponentes que desencadenan su formación. En primer lugar, está la predisposición genética. Las personas cuyos padres las sufren tienen un riesgo mayor de padecerlas. La edad también es un factor predisponente, así como la mala circulación, los embarazos, el estreñimiento, el sedentarismo, llevar ropa muy ajustada y el calor director.

La única manera de prevenirlas y combatirlas es hacer ejercicio y llevar una dieta sana. Evitar cruzar las piernas así como no exponerlas al calor son otras de las medidas que se aconsejan para que las varices no aparezcan o no vayan a más.

Una duda muy frecuente que tienen las personas con varices es la de pensar que si se eliminan venas puede que se sobrecarguen las restantes. Los expertos afirman que una vena con reflujo y varices no hace de vena ni contribuye al transporte de sangre al corazón, sino que la dirige a los pies por gravedad. Esto supone que crea una recirculación de sangre sobrecargando a las venas sanas. Eliminar esa vena es beneficioso para disminuir la sobrecarga de las otras y mejora el drenaje de la extremidad.

Recomendaciones para evitar las varices

No permanecer de pie o sentada durante períodos de tiempo prolongados

Se recomienda no permanecer de pie o sentada durante períodos de tiempo prolongados. En caso de que su actividad laboral se desarrolle en estas condiciones, se recomiendan pequeños paseos a lo largo del día o efectuar movimientos circulares con los pies.

Es recomendable la práctica de un deporte adecuado

Caminar es el ejercicio más beneficioso para la circulación venosa. Deportes tales como la natación, la gimnasia, la danza, la bicicleta o el golf favorecen el retorno venoso. Sin embargo, deportes como el tenis, el balonmano o el baloncesto deben evitarse puesto que provocan variaciones bruscas de presión en las venas.

Evitar el estreñimiento y el sobrepeso

Se recomienda una alimentación baja en calorías y rica en fibra, así como una correcta hidratación (1,5 litros del agua al día). esto combinado con la práctica de deporte hará que las varices no aparezcan, o será más difícil que suceda.

Evitar el calor

Lo ideal es evitar el calor en las piernas (tomar el sol en las piernas, depilación con cera caliente, baños de agua caliente o saunas) puesto que favorece la dilatación venosa.

Duchas de agua fría

Se recomiendan las duchas de agua fría en las piernas puesto que activan la función venosa y alivian la sensación de pesadez y dolor.

Utilizar ropa cómoda

Se recomienda que se utilice ropa cómoda ya que las prendas demasiado ceñidas comprimen las venas y bloquean la circulación de retorno.

Utilizar calzado amplio y confortable

Se recomienda el uso de calzado amplio y confortable (no estrecho, ni puntiagudo), que sujete el pie y a la vez permita su correcta movilidad. No se recomiendan zapatos demasiado altos ni demasiado planos; un tacón de 2-3 cm se considera adecuado.

Masajes en las piernas

Se recomiendan la realización de masajes en las piernas desde los pies hasta las ingles, presionando ligeramente, puesto que aumentan la velocidad del retorno venoso.

Elevar las piernas tantas veces al día como sea posible

Se recomienda elevar las piernas tantas veces al día como sea posible. Existen tareas domésticas que se pueden realizar sentado con los pies en alto, como por ejemplo, coser. Tambi´rn durante el descanso en la cama. Puede colocarse una almohada bajo sus pantorrillas con objeto de elevarlas unos 10-15 cm. Esta medida permitirá reducir el éxtasis venoso mientras duerme.

Evitar cargas pesadas

Plantas que ayudan a combatir la insuficiencia venosa

Las plantas son también aliadas para aliviar las pesadez y combatir la mala circulación. No obstante, hay que recordar que natural no significa inocuo, y que se debe consultar al médico si existe alguna contraindicación.

Hamamelis (Hamamelis virginiana)

Destaca de esta planta la actividad vitamínica P que se traduce en un aumento de la resistencia de las pequeñas venas y capilares y en una disminución de la permeabilidad capilar (salida del líquido capilar), responsable del edema y la inflamación.

Rusco (Ruscus aculeatus)

Los estudios han demostrado que los saponósidos que contiene vasoconstrictores, antiinflamatorios y antiedematosos, haciendo de esta planta una buena opción en el tratamiento de las hemorroides y las piernas cansadas.

Vid roja (Vitis vinifera)

Las hojas de la vid roja contiene antocianósidos, un ingrediente con acción tónica para las venas que favorece la circulación venosa y evita la fragilidad capilar. Mejora la sensación de piernas cansadas, las varices y la circulación sanguínea en general.

Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum)

Se utiliza sólo la corteza de este árbol que contiene derivados cumarínicos, responsables de su importante actividad vitamínica P, aumentando la resistencia de los capilares. Además es un potente vasoconstrictor por lo que mejora la circulación sanguínea y las piernas pesadas.