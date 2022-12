Los tres motivos por los que China está en plena ola de contagios por Covid

China está afrontando una nueva ola de coronavirus que tiene saturadas las UCIs y las morgues. Mientras el gobierno comunista habla de 4.128 infecciones, el acta de la reunión de la Comisión Nacional de Sanidad, de la que se hizo eco Bloomberg, apunta a más de 248 millones de nuevos contagios. La pregunta que se hace medio mundo es si esa situación se puede extender al resto del planeta como en 2020.

Antonio Zapatero, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y actual secretario de Asistencia Sanitaria y Salud Pública del PP, ha explicado los tres motivos por los que China se encuentra en la situación actual. "Por un lado como consecuencia de la política de COVID cero, algo que podía tener un sentido al inicio de la pandemia pero que luego quedó absolutamente sin ningún sentido". El motivo es "porque evita que los ciudadanos se puedan infectar, hay que recordar que una parte muy importante de infecciones por el Covid son asintomáticas, evitando así el refuerzo de inmunidad natural".

En segundo lugar "por la aparición de nuevas variantes a partir de septiembre que son sobrinas, por decirlo así, de la primera de Ómicron y que son todavía más contagiosas". Y en tercer lugar las vacunas empleadas por el gobierno comunista chino. Zapatero explica que "China decidió usar vacunas Sinopharm y Sinovac, que se hacen con virus atenuados que no tienen nada que ver con las vacunas ARNm que hemos usado en el resto del mundo".

De entrada las vacunas chinas "tienen una efectividad muy inferior a las que hemos usado en España, tienen una efectividad de un 60% cuando aquí estamos hablando de un 85 o 90%". A lo que hay que sumar, ha añadido, "que con cada aparición de variantes la efectividad de la vacuna disminuye y por tanto hacía necesario las dosis de refuerzo".

Y ahí precisamente hay un motivo añadido relacionado con las vacunas, "el Gobierno chino no ha sido capaz de convencer a sus ciudadanos, sobre todo a los más mayores, de que se pongan los refuerzos". Por tanto, todos esos factores unidos hacen que "la situación de la población china en este momento, desde el punto de vista inmunitario, es de un nivel defensivo bajo o muy bajo".

No hay peligro en el resto del mundo

Ante el temor de que una vez más China sea el origen de una pandemia a nivel global, Antonio Zapatero ha lanzado un mensaje tranquilizador, "la población mundial no está en peligro por lo que está pasando en China". De hecho ha puesto como ejemplo el hospital en el que trabaja en Madrid donde "cuesta mucho ver que ingrese un paciente con una neumonía como las que hubo hace 3 años".

Eso es gracias a que "el estado inmunitario de la población española es muy bueno, bien por las vacunas o bien por haber pasado la infección, una combinación que te nos da más refuerzo inmunitario". Actualmente "el virus se comporta en los pacientes que ingresan como la gripe de todos los inviernos, no se ven neumonías". Por tanto, "con esa situación inmunitaria puedo afirmar que lo que está pasando en China desde el punto de vista sanitario aquí en España no veo que se pueda reproducir".

Muchos países latinoamericanos emplearon las vacunas chinas al inicio de la pandemia. ¿Podría producirse por tanto en países como Chile una situación como la que vive actualmente el gigante asiático? La respuesta es no. "Durante la pandemia muchas veces no se ha utilizado la evidencia científica, yo no he leído en ninguna publicación la efectividad de la vacuna china". Sin embargo, "dicha vacuna fue aprobada de emergencia por la OMS".

Uno de los países que empezó a emplearla fue Chile y "llamó la atención como al poco de esa campaña de vacunación empezaron a aumentar de forma muy llamativa los contagios". Algo que hizo que esos países empezaran a usar refuerzos con vacunas ARNm" como Pfizer o Moderna.

¿Son necesarias aún las mascarillas?

Antonio Zapatero ha sido claro al asegurar que "no tiene mucho sentido en el momento actual el uso de las mascarillas en el transporte público". Para tomar una decisión así debes atender a "la repercusión del daño que hace el virus, fundamentalmente en pacientes ingresados, tanto pacientes con neumonía como pacientes ingresados en la UCI". Actualmente "en Madrid hay ingresados 12 pacientes en la UCI por coronavirus".

Por tanto, "la mascarilla deberían seguir usándola aquellas personas con potencial vulnerabilidad o con un algún tipo de inmunodepresión", pero de forma "voluntaria". Zapatero ha apuntado que la mascarilla también te protege de "el virus de la gripe que circula como todos los inviernos – de hecho hay más ingresos ahora en España por gripe que por coronavirus – y del virus de la bronquiolitis, que ha tenido su pico hace dos semanas y ya va descendiendo".

Pero una vez más Antonio Zapatero subraya que el uso de la mascarilla en el transporte público debería ser voluntario porque "clínicamente ahora mismo no tiene ningún sentido". Por último ha hablado de los índices de vacunación en España que "se ha comportado de forma excelente"

El segundo refuerzo en personas mayores "se ha utilizado de forma muy mayoritaria". Zapatero ha recordado que uno de los factores que pueden complicar la evolución del coronavirus es la edad, "grupos de población por encima de 60 y especialmente por encima de 70 y 80". Grupos de edad que "mayoritariamente tienen puesto un segundo refuerzo que hacen que la situación de este grupo sea bastante seguro de cara al futuro inmediato, no se va a parecer nada a lo que empezamos hace ya 3 años".