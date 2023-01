Los investigadores sobre el cáncer se quejan de falta de financiación del Gobierno

El Gobierno de Sánchez sigue dando la espalda a una de las demandas seculares de la sociedad científica: la lucha contra el cáncer. La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, ASEICA, vuelve a denunciar públicamente la falta de financiación en la investigación contra el cáncer.

Su presidenta, Marisol Soenas, en una reciente entrevista denunciaba la falta de financiación necesaria para desarrollar, no sólo tratamientos e investigación, sino también fármacos que ayuden a paliar el problema. En la investigación española "jugamos en la primera división pero no llegamos a finales porque muchos de nuestros mejores jugadores están fuera y no los podemos atraer y financiar como es debido".

Limitación presupuestaria

La oncóloga y presidenta de ASEICA, también ha resaltado que la labor de los investigadores está condicionada económicamente. "Hay centros en los que se está haciendo ciencia de muy alta calidad y España lidera algunos consorcios importantes internacionales. El potencial está ahí. El problema es que tenemos una limitación presupuestaria, de burocracia y en cuanto a nuestra capacidad para conseguir infraestructuras con las que ser competitivos", recalca Soenas.

El costo tan excesivo de los grandes avances es otra gran preocupación ya que quizá son "innecesariamente costosos". Del mismo modo que el tratamiento no llegue al paciente dependiendo de la comunidad en la que esté, es otro de los principales problemas que expone Soenas. En este aspecto, la presidenta de ASEICA cree que investigadores y asociaciones de pacientes "tenemos que ir de la mano".

Según explica Marisol Soenas, cree que la mayoría de la gente no conoce bien lo que se está haciendo en la investigación del cáncer ya que, "si lo supiesen, reclamarían mucho más para que, desde la política, hubiese un apoyo mayor".

El Gobierno no financia ciertos fármacos

En este sentido, son habituales las decisiones del Gobierno de no financiar determinados fármacos por considerarlos caros, ejemplo de ello son los medicamentos para tratar diferentes tipos de cáncer.

Entre una lista de 50 fármacos, el Sistema Nacional de Salud no subvenciona el principio activo o asociación Panobinostat, con nombre del medicamento Farydak 10 mg cápsulas duras 6 cápsulas, para tratar a pacientes adultos que padecen de un tipo raro de cáncer de la sangre denominado mieloma múltiple.

También es el caso del fármaco Vitrakvi, que se utiliza en adultos, adolescentes y niños para tratar tumores sólidos de diversas partes del organismo que están causados por un cambio en el gen del receptor de tirosina quinasa neurotrófico.

Uno de los casos más polémicos y conocidos de medicamentos no financiados fue el de Trodelvy 200, que trata el cáncer de mama más agresivo y que cuesta unos 90.000 euros al año por paciente.

Precisamente, este asunto ha sido objeto de seguimiento por el diputado Pablo Cambronero, quien desde su posición, somete con preguntas al Ejecutivo cada semana con el objetivo de obtener respuestas ante claros problemas de gestión.

"La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer denuncia la falta de financiación y trabas burocráticas para investigar el cáncer. Es grave que se financie con miles de millones a otros países y esto no", reclama Cambronero en Twitter.

🔴 La Presidenta de @ASEICAnews, (Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer), denuncia falta de financiación y trabas burocráticas para investigar el Cáncer. Es grave que se financie con miles de millones a otros países y esto no. Pido datos y explicaciones.

1/2 pic.twitter.com/jXWQQ4Xix0 — Pablo Cambronero 🇪🇦🇪🇸 (@PabloCamPiq) January 17, 2023

En este caso, el diputado expone sus preguntas sobre la inversión y financiación a la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), así como las trabas burocráticas y otros problemas que dificultan sus trabajos y el motivo de los grandes retrasos de las convocatorias, "¿no se dan cuenta de que así entorpecen el trabajo de estos profesionales?".

En cuanto a la falta de financiación de fármacos, Cambronero también ha solicitado los motivos de no hacerlo. Anteriormente, lo hizo con el Trodelvy 200 que tras un gran revuelo con la respuesta que ofreció el Gobierno al diputado, el Ejecutivo anunció que sería financiado. En esta última ocasión, junto a la denuncia de ASEICA, ha expresado sus dudas sobre el principio activo PANOBINOSTAT, el cual no financia el Gobierno por su elevado precio.