Formas de mantener la mente positiva en situaciones difíciles

La negatividad es uno de los principales frenos que tienen las personas para poder crecer y desarrollarse internamente. Además, las situaciones complicadas se vuelven peores o más recurrentes si solamente existen pensamientos negativos. De hecho, si uno solamente se repite frases como "no puedo", "no valgo para esto", "mejor lo dejo", al final se termina viviendo a medio gas, sin aprovechar al máximo todo el jugo que pueda dar la vida.

Pero, es cierto que hay situaciones complicadas que pueden afectar la positividad y hacer que el humor cambie, que se tenga miedo o que no se esté tan seguros como habitualmente. Pueden ser problemas de salud, económicos, de las relaciones, en el trabajo.... cualquier cosa puede mermar el ánimo de una persona. Es entonces cuando surge la pregunta "¿Cómo ser positivo en tiempos difíciles?". Lo primero que hay que saber es que no hay una fórmula mágica que pueda dar una respuesta porque todo depende de cada persona en particular, de que se quiera superar esa situación y que se tengan energía y ganas de volver a estar positivo y, por tanto, más feliz.

Por supuesto, dependiendo de la situación en la que uno se encuentre, cambiar el prisma y las emociones que se pueden sentir puede ser algo complicado. Pero que sea difícil no significa que sea imposible, simplemente quiere decir que habrá que esforzarse un poco más.

Además, algunos estudios han demostrado que el positivismo surte efectos increíbles en el ser humano, en especial a nivel emocional y cognitivo. Por esta razón, es recomendable que se adquieran hábitos que ayuden a sacarle provecho a los momentos difíciles, sobre todo, si cuesta mucho levantarse tras una caída.

No es ningún secreto que mantenerse positivo es prácticamente un mecanismo de supervivencia en la actualidad, puesto que en la sociedad moderna las malas noticias están a la orden del día. Sin embargo, aunque los momentos de bajón son necesarios y están permitidos hay que buscar mantenerse lo más positivo posible siempre. Hay algunos consejos y trucos para lograrlo.

Consejos para ser positivo en tiempos difíciles

Una persona positiva es capaz de darle una mayor preponderancia a los pensamientos, sentimientos y emociones positivas, en lugar de aferrarse a las experiencias negativas que únicamente generan tristeza, enfado o resentimiento.

Algunas investigaciones en torno al tema han sugerido que las personas que mantienen una buena actitud en todo momento o circunstancia pueden alterar sus organismos a nivel celular, siempre y cuando dominen sus emociones. Esto quiere decir que los pensamientos positivos ayudan a transformar la vida, aunque hay que resaltar que esto no sucede de la noche a la mañana, y por lo tanto, hay que realizar un esfuerzo y tener mucha disciplina.

Basta de victimismos

Para ser positivo en tiempos difíciles es importante que uno se deje de lamentar. Si se está viviendo un momento complicado hará más falta que nunca sacar el lado más valiente y enérgico. Por supuesto que no se habla de reprimir las emociones sino no dejar que ellas sean las dueñas de todo. Hay que aceptar el error, aprender de él y empezar a superarlo para mejorar el presente. Si se empieza a sentir lástima de uno mismo/a se le terminará dando más importancia a los miedos e inseguridades que a la parte más valiente.

Intentar ver la parte positiva de la situación

Esto es algo complicado y, si el problema es de salud todavía más, pero es importante al menos intentar este ejercicio mental. Ante un momento complicado hay que intentar mantener la mente fría y pensar en lo bueno que esta situación puede aportar. Si se necesita ayuda extra se puede hacer el típico balance de ‘pros’ y ‘contras’ para que se pueda ver desde fuera, de forma externa y objetiva, todo aquello que no está tan mal de la situación. Este ejercicio es importante para distanciarse emocionalmente de lo que tanto preocupa y reflexionar acerca del aspecto positivo.

Redefinir las experiencias negativas

Para ser positivo no hay que ignorar las experiencias negativas de la vida, sino enfocarse en redefinirlas. Es decir, en lugar de invertir tiempo y energía en reprimirlas hay que ponerlas en perspectiva y sacarles el mayor aprendizaje posible.

¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la resiliencia? Este término se refiere a la capacidad del hombre para sobreponerse a las situaciones difíciles, saliendo de ellas totalmente fortalecido. Las personas resilientes se caracterizan por tener una mente positiva que les permite adaptarse apropiadamente a las situaciones adversas.

Mantenerse motivado

Definir los gustos, pasiones o aficiones ayudará a enfocarse únicamente en las cosas que aporten valor. Cuando uno es positivo no pierde tiempo en lamentos, quejas, o pataletas, pues es consciente de que existe una solución para cada problema, y de que no todo está perdido.

Una excelente manera de mantenerse motivado es rodearse de otras personas positivas puesto que se compartirán intereses y esta afinidad les permitirá apoyarse mutuamente para superar cualquier contratiempo con la mejor actitud.

Agradecer

Ser agradecido ayudará a conservar una mente positiva ante cualquier situación que se presente en la vida, buena o mala. ¿Cómo ser positivo constantemente? Pues la respuesta es sencilla: hay que practicar el agradecimiento. Esta acción tan simple, permitirá entender cuán afortunado es uno, y ayudará a mantenerse positivo la mayor parte del tiempo. El motivo es que a través de la gratitud se experimentan sensaciones de paz, amor y alegría, de modo que cualquier indicio de negatividad terminará disipándose por completo.

Hábitos de las personas positivas

Para ser positivo se necesitan desarrollar hábitos saludables los cuales ayudarán a tener comportamientos saludables en la vida diaria y, a su vez, estos facilitarán el positivismo. Algunos buenos hábitos diarios son: