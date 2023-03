¿Por qué hay que lavar la ropa antes de estrenarla?

Seguro que más de una vez se ha ido a comprar ropa a última hora para estrenarla para algún evento o cena ese mismo día. Lavarla antes de estrenarla no es algo que entre dentro de los planes, pero debería realizarse por salud. Las razones son básicamente dos: hay que eliminar la suciedad, las bacterias y los gérmenes acumulados en la prenda desde su fabricación hasta la compra, y es necesario borrar el rastro de cualquier producto químico empleado en su fabricación y que en contacto con la piel pueda generar una alergia.

Y esto, debería ser algo que saliera de manera innata de las personas porque, si uno se para a pensar, desde que empieza la producción de una prenda hasta que llega a un armario ha pasado por numerosas manos: las que la confeccionan, la empaquetan, contando con que las cajas generan humedad, que propicia la proliferación de gérmenes, parásitos y bacterias, y la transportan, los dependientes que la colocan en la tienda y las personas que se las han probado antes.

En ese tiempo, las prendas pueden haber sido expuestas a gérmenes de cualquier tipo, los cuales pueden vivir en la ropa desde unas semanas hasta varios meses. Por ejemplo, los procedentes de las secreciones respiratorias como la tos o los estornudos. Pero según una investigación del Doctor Philip M. Tierno, director de microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, con varias piezas textiles se encontraron productos químicos y restos menstruales. Esto puede explicarse porque si una persona con gastroenteritis se prueba una prenda las bacterias que provocan esta enfermedad se asientan en la ropa y pueden llegar a contagiar a otras personas.

Motivos por los que no usar la ropa nueva antes de lavarla

Es antihigiénico

Solo con ir a una tienda de ropa física, enseguida uno puede percatarse de que muchas personas han tocado una prenda, se la han probado e, incluso, en ocasiones se cae al suelo o puede terminar pisada. Todo esto lleva a que las prendas tengan siempre suciedad y bacterias.

Puede producir irritaciones en la piel

La Universidad en Estocolmo en 2015 publicó un informe donde indicaba que hay decenas de químicos y sustancias que se utilizan para añadir color y formas a las prendas y que, en muchos casos, sus residuos no se eliminan por completo para cuando llegan a las tiendas.

Conlleva riesgo de sarna, piojos u hongos

No cabe duda que esta razón es una de las más importantes y preocupantes por las que hay que lavar la ropa tras su compra. Puede suceder que se la ponga sin lavar y no pase absolutamente nada, pero también puede darse el caso de que se pueda correr el riesgo de sufrir alteraciones en la piel. Muchas de las rojeces en la piel, erupciones y granitos son procedentes de la acción de los hongos, la sarna e, incluso, contener piojos.

¿Qué hacer con la ropa recién comprada?

Ni puesto ni guardado nada más llegar

Toda ropa que recién comprada es mejor no llevarla puesta ni guardarla en el armario hasta que no se haya estrenado. Entonces, ¿Qué hay que hacer? Debería de ir directamente a la lavadora o bien lavarla a mano si es delicada o urge estrenarla.

La ropa, receptor de toda sustancia perjudicante

Aquí se habla de químicos, bacterias, ácaros y polvo, entre otros, que van directamente a la piel como primera barrera pero también como receptáculo que repercuta luego en el interior del organismo, derivando en algo mucho más grave que un simple picor, una alergia o similares.

La higiene

Lo primero es la higiene, y un probador donde entra tanta gente y además se desnuda, sin saber cómo están, si tienen alguna infección, etc. no es precisamente un sitio muy aséptico. Incluso aunque los antecesores en el probado de ropa sean impecables y el probador esté como los chorros del oro, la ropa es de fácil impregnación y acumulación de todo tipo de situaciones nocivas para tu cuerpo.

La primera perjudicada es la piel

Es en lo primero que se debe pensar y esto es por el contacto directo. No pasa con abrigos, cazadoras o blazers, pero si con casi el resto de ropa: pantalones, blusas, camisas, camisetas, monos, faldas, vestidos… Por eso una vez probados, si finalmente se compra alguna prenda, al llegar a casa hay que cogerla y meterla directamente en la lavadora.

La ropa y su fabricación

Según un informe de 2015 publicado por Universidad de Estocolmo, en Suecia, se llegó a la conclusión de que hay muchos químicos y sustancias que se usan para darle más color y forma a las prendas, que en algunos casos, se quedan como residuos. Dicho estudio demostró que principalmente en los tejidos de poliéster hay dos componente llamados aminas aromáticas y quinolinas, no son muy adecuadas para tu piel, y menos si está sucia.

Consecuencias

El mayor riesgo de probarse ropa ya muy usada o probada por otros y de tejidos industriales es que hay un riesgo cierto de coger sarna, piojos u hongos. Es cierto que la mayoría compra ropa todo el año y seguro que no se lava antes de usarla, y no pasa nada, pero eso no significa que probabilísticamente tarde o temprano puede conllevar alguna consecuencia desagradable. Y la más común son reacciones alérgicas o alteraciones en la piel.

Ropa sobada y alergias

Son un tipo de alergias que se engloban en las llamadas de reacción retardada y que pueden surgir tras un contacto de la piel con moléculas de bajo peso como el formaldehído o el níquel. Aparece al tocar sustancias así y por el contacto directo con la dermis. Y se repite un poco lo mismo: ocurre con sustancias químicas contenidas en textil, algo menos frecuente si el tejido es natural, o al menos de menor reacción. Incluso puede ir a más y producir dermatitis atópica.

¿Y qué pasa con los abrigos y cazadoras?

Este caso es un poco diferente porque no están 100% en contacto con la piel aunque, por supuesto, no está de más lavarlos antes de estrenar, más que nada por lo que haya acumulado, en vez de por un peligro para tu salud.

En el lado contrario, obviamente, como es ropa interior, aunque no se prueba lo mejor es meterla en lavadora antes de estrenar, ya que se podrían dar problemas ginecológicos como vulvitis. De cualquier forma, siempre hay que procurar en las tiendas elegir la que a primera vista se puede considerar que está más limpia o menos usada, por ejemplo escogiendo las del fondo o del rincón, que se miran y tocan menos.