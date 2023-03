¿Qué dicen los pies de la salud de una persona?

Cambios en el color de las uñas o de la piel, lesiones cutáneas y otras afecciones pueden estar indicando que se padece alguna enfermedad. Además, por norma general no se suele dar gran importancia a lo que sucede con los pies, salvo que se observe algo que llama poderosamente la atención o en verano ya que todo el mundo los puede ver.

Esto es un detalle no menor ya que los pies son la base del cuerpo que proporciona equilibrio y están abandonados hasta que duelen o se observa alguna lesión. Al contrario de lo que es habitual, lo ideal es estar atentos a ellos porque los dedos, las uñas y la piel pueden indicar alteraciones y patologías a nivel sistémico o infeccioso, que van a dar determinados síntomas. Así que nunca está de más estar atentos a los cambios que se produzcan en las extremidades de las piernas.

Independientemente de las alteraciones o enfermedades propias de los pies como infecciones fúngicas, víricas, durezas, callos, uñas encarnadas..., lo primero que llama la atención son los cambios en las uñas. ¿Cómo se pueden ver diferencias? La normalidad en una uña es verla de un color rosado, cuando cambia de color, ya sea la uña o la piel, o aparecen lesiones cutáneas, puede estar indicando algún problema de salud general.

¿Cuáles son los cambios que hay que vigilar en los pies?

Cromoniquia o cambio de color en las uñas

Lo más habitual es que se produzcan por una infección fúngica y dependiendo del tipo de hongo se verá de un color distinto. Por ejemplo, si es blanco se debe a Candida albicans, si es amarillento a dermatofitos y si es verde a Pseudomonas. Cuando las uñas adquieren un color marrón oscuro, negro o morado, esto es muchas veces provocado por un traumatismo por hacer deporte o un golpe fortuito. Hay que tener en cuenta que una uña tarda en crecer entre un año y año y medio si se pierde.

- Negruzco o marrón oscuro o una línea negra, síntoma de melanoma

Este color marrón en zonas muy localizadas puede deberse a una alteración a nivel de la piel, una lesión beningna, como un nevus o lunarcito. Sin embargo, ese color negruzco o marrón oscuro, también puede tratarse de un melanoma. Además, esta lesión maligna también puede reconocerse porque aparece una línea muy bien definida en toda la longitud de la uña de color negro.

- Blanquecina amarillenta como síntoma de psoriasis

Cuando la uña, sobre todo la del dedo gordo, se vuelve frágil y quebradiza, un poco descamada y con una coloración blanquecina amarillenta, puede ser síntoma de psoriasis. A veces se puede confundir con hongos, pero estas son uñas en las que se forma mucha piel muerta por debajo, que se ve como estropeada. La psoriasis es la enfermedad sistémica estrella que puede causar problemas en las uñas.

Avitaminosis o malnutrición

Cuando se sufre de avitaminosis o malnutrición se tendrá un tipo de uña con un exceso de debilidad, muy frágil, que está despegada, que se puede arrancar incluso con los dedos. A veces, incluso, la uña también presenta lo que se llama líneas de Beau, que son líneas transparentes que recorren en vertical la uña.

Lesiones eccematosas (intoxicaciones, alergia, infecciones víricas)

- Roncha roja o rosada en el empeine o zonas de pliegue: puede estar indicando que se padece una psoriasis. A veces, el primer brote afecta al pie y los podólogos pueden diagnosticar esta enfermedad gracias a que ha salido la lesión en el pie.

- Las ronchas también pueden aparecer por dermatitis: por ejemplo, provocada por una intoxicación o una alergia.

- Pústulas o erupciones: aparecen lesiones por infecciones víricas relacionadas con la piel, por ejemplo, por varicela. En este caso, lo normal es que aparezcan ronchas en todo el cuerpo pero, a veces, la erupción puede empezar en la zona del pie.

Cambios de color en la piel

- Tono amarillento: lo normal es tener la piel de un color homogéneo, pero a veces, según la enfermedad, por ejemplo, una hepática o pancreática, la piel adquiere un tono amarillento.

- Tono azulado o violáceo: se asocia con enfermedad pulmonar o cardíaca. Cuando se observa la piel azul solo en el pie es que no está llegando riego suficiente, seguramente porque haya una alteración a nivel vascular, seguramente una obstrucción en alguna arteria del pie, esto es muy típico de personas con diabetes de larga evolución.

- Tono blanco: cuando la piel se pone blanca se trata de un problema vascular conocido como enfermedad de Raynaud. Aparece por los cambios de temperatura que producen una constricción del vaso sanguíneo y la sangre no llega a la piel.

Hormigueo, quemazón, entumecimiento

Pueden indicar alternaciones a nivel de riego sanguíneo. Y cuando hay una disminución de la sensibilidad del pie, como de quemazón o de hormigueo, puede ser una neuropatía, por ejemplo, síndromes compresivos en los que se pinza un nervio, como el neuroma de Morton.

Lunares oscuros y recientes

Este es otro problema que requiere atención inmediata. Si alguna persona desarrolla un lunar oscuro nuevo en los pies, sobre todo si este crece rápidamente, tiene bordes irregulares y se irrita o sangra fácilmente, debe ver a un médico inmediatamente. Puede tratarse del llamado melanoma maligno acral, un cáncer de la piel que es más común en personas de tez oscura.

Talón doloroso

Si bien esto indica más un problema local, a nivel del talón que a nivel general, algunas veces puede ser provocado por una inflamación en el tendón de Aquiles; y esto puede ser parte de un cuadro más complejo como la inflamación de todo el pie (fascitis plantar). También, podría ser una consecuencia del dolor articular y de partes blandas, como la fibromialgia.

Pies acalambrados

Calambres en los pies, sobre todo aquellos no relacionados al frío, puede indicar problemas con el estado de hidratación y la concentración de sales como el sodio, el cloro o el potasio en la sangre. El uso de medicamentos para controlar la presión arterial, si contienen diuréticos, son una causa frecuente de calambres. Asimismo, si los calambres se presentan en un solo pie, pueden indicar problemas circulatorios asociados a enfermedades cardiovasculares o diabetes.

Pies fríos

Los pies y manos frías pueden ser normal en muchas personas, pero si se asocia a un aumento de peso, caída de cabello y frío generalizado, pueden indicar hipotiroidismo o deficiencia en la función de la glándula tiroides. Un dato importante que apunta a ese diagnóstico es que la frialdad de los pies se presente como un fenómeno reciente.

Juanetes

Los juanetes son deformidades que se producen por que uno de los huesos principales del dedo gordo del pie (metatarsiano) se desalinea con los demás metatarsianos y empieza a crecer hacia la parte interna del pie, formándose entonces la dolorosa deformidad. Este caso no es un reflejo de un problema de salud, sino que lo puede generar. Los juanetes pueden acarrear problemas en las rodillas, caderas e incluso la columna vertebral ya que la persona al caminar tratará de hacerlo de manera que no le duela el pie y haciendo más esfuerzo con sus rodillas y caderas.

Dedos deformados por artrosis

Cuando los dedos de los pies se tuercen y se deforman en garra. Se trata de artrosis, es decir, una degeneración de la articulación por el paso del tiempo, y generalmente se produce a edades avanzadas.

Dedo gordo con dolor e inflamado como consecuencia de la gota

No es lo más habitual, pero podría pasar que el primer síntoma de gota se localice en el dedo gordo del pie, que se pone rojo y muy hinchado y duele mucho porque se forma ahí un depósito de ácido úrico. Si una persona no se cuida y no suele hacerse un control analítico, al final se puede producir un ataque de gota.

Uñas hundidas

Las uñas hundidas o con muescas redondas son un posible indicio de psoriasis, ya que esta enfermedad produce un piqueteado en la lámina de la uña. Sin embargo, también se pueden hundir por el uso prolongado de productos químicos, tales como detergentes y esmaltes ungueales, que alteran la uña.