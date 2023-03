Padres deportistas, hijos inteligentes: un estudio revela la relación entre la actividad física y cognitiva

El Dr. José Luis Trejo, que dirige el Grupo de Neurogénesis del Individuo Adulto en el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Madrid, ha investigado el impacto del ejercicio físico en el cerebro, descubriendo que no solo beneficia directamente al que hace deporte, sino que también puede ser heredado por sus hijos y podría incluso por sus nietos.

Investigaciones recientes llevadas a cabo por su grupo de investigación demuestran que, los efectos positivos del ejercicio físico en la capacidad cognitiva, inteligencia, pueden ser heredados por dos generaciones gracias a unas pequeñas moléculas llamadas microARN, las cuales regulan la expresión de los genes en una célula. Estos estudios concluyen que realizar actividad física puede tener efectos positivos en la inteligencia de los hijos y nietos.

El ejercicio físico es considerado beneficioso para la salud en general, incluyendo mejoras en la función cerebral. En los últimos años, son muchos los investigadores que han descrito en detalle sus efectos ansiolíticos, antidepresivos y procognitivos.

El efecto positivo del deporte en la salud es debido a la activación de diversos mecanismos biológicos como son, el aumento de la oxigenación y el flujo sanguíneo al cerebro, la reducción del estrés oxidativo y la inflamación, y la promoción del crecimiento y la supervivencia de las células cerebrales.

El ejercicio físico tiene un efecto positivo en la creación de neuronas en el cerebro, especialmente en la zona del hipocampo, que se relaciona con la memoria, la ansiedad y la depresión. La neurogénesis o creación de neuronas, es una consecuencia directa del deporte y puede heredarse, mejorando la calidad de vida de nuestros descendientes, como han demostrado los estudios en ratones que ha llevado a cabo el grupo del Dr. Trejo.

Estas investigaciones llevaron a la conclusión de que el ejercicio no causa cambios en la metilación del ADN en los espermatozoides masculinos, es decir, no se introduce una modificación en el ADN. Sin embargo, los resultados obtenidos sugieren un posible mecanismo de herencia epigenética a través de los microARN, en otras palabras, cambios heredables en la expresión génica que no implican cambios en la secuencia del ADN.

De manera simplista, se podría comparar este proceso epigenético con la decoración de una casa. Al igual que la decoración puede cambiar la apariencia y la funcionalidad de una casa sin cambiar su estructura física, la epigenética puede influir en la expresión génica y en los rasgos heredables sin cambiar la secuencia del ADN. Al igual que la decoración puede ser modificada y transmitida a través de generaciones, la epigenética también puede ser heredada y transmitida a través de la división celular y la reproducción.

La ciencia ya había confirmado que los efectos del ejercicio en el estado de ánimo y el miedo condicionado pueden ser heredados, y ahora se ha establecido que la actividad física paterna influye directamente de manera positiva en la fisiología cerebral y el comportamiento cognitivo de la descendencia.

Por lo tanto, este estudio prueba que el ejercicio físico puede tener efectos beneficiosos no solo en el individuo que lo practica, sino también para las generaciones futuras. En otras palabras, el ejercicio físico de los padres puede tener un impacto beneficioso en el cerebro y en la forma en que sus hijos y nietos piensan y se comportan.

Además, estas investigaciones proporcionan información valiosa sobre los mecanismos moleculares que podrían mediar estos efectos, lo que podría ayudar a desarrollar tratamientos farmacológicos para mejorar la salud cerebral y cognitiva de las personas.

Este estudio llevado a cabo por investigadores españoles demuestra la importancia de la ciencia y la investigación científica en nuestra sociedad, y destaca la necesidad de apoyar y promover la investigación en España en todas las áreas de la ciencia para avanzar en la comprensión del mundo y mejorar nuestra calidad de vida.