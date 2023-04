En la presentación del informe anual de la Fundación IDIS "Sanidad privada, aportando valor 2023", el presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, Juan Abarca, ha detallado la importancia de la contribución del sistema sanitario privado a la sanidad pública de España. Desde la Fundación IDIS destacan que es esencial contar con un sistema sanitario que tenga en cuenta a los pacientes y los profesionales y normalice la actividad de la sanidad privada.

Durante su intervención, Juan Abarca ha abogado por un gran pacto por la sanidad que incluya varias medidas, destacando que en España hay "un sistema sanitario universal y gratuito que deja fuera a gran parte de la demanda sanitaria que tiene la población". Tal y como refleja el informe, 35 millones de personas no tienen acceso al sistema sanitario privado de ninguna forma y dependen del sistema sanitario público. "Hay que mirar de frente los problemas que tienen los pacientes, en España hay 6 millones de pacientes en lista de espera, entre especialistas, diagnóstico…hay un gran parte de la población que se esta muriendo, y si no queremos, no lo vemos", ha asegurado Abarca.

El presidente de la Fundación ha insistido en que el sistema sanitario público deja de lado algunas patologías importantes como el envejecimiento, la salud mental o personas con dependencia. "Hay que incrementar el gasto en sanidad y tiene que ser como mínimo para ponernos a la altura del resto de países europeos, del 1-2 por ciento del PIB", ha asegurado Juan Abarca.

"No queremos que crezca la sanidad privada, sino que se normalice"

Abarca, ha asegurado, en cualquier caso, que el objetivo de Fundación IDIS no es "que crezca la sanidad privada, sino que se normalice". "El problema de la sanidad pública no es que crezca la privada, sino que los pacientes no puedan acudir a ella. Cuando la sanidad pública tarda 600 días en financiar los nuevos fármacos, acaba afectando a la sanidad privada también. Por eso somos los primeros interesados en que la pública funcione", ha argumentado.

Una de las medidas que más ha destacado para alcanzar el pacto por la sanidad es la introducción de copagos por nivel de renta. "Hay que disminuir los costes del sistema sanitario, lo siento mucho, pretender cubrirlo todo de manera gratuita es engañar a la gente, hay que meter copagos por nivel de renta, es absolutamente imprescindible. ¿Por qué hay que pagarle los antiinflamatorios a todo el mundo cuando estás dejando a los ancianos o los dependientes sin cobertura?", ha incidido Abarca.

El análisis global de la aportación de los datos del Informe muestra que el sector sanitario de titularidad privada representa el 26,7% del gasto sanitario total, lo que supone un elevado peso en el sector productivo español. El conjunto del gasto sanitario privado y la colaboración privada-pública mediante conciertos alcanza los 40.727 millones de euros, un 3,64% del PIB. Asimismo, los 10,3 millones de asegurados contribuyen a la descarga y el ahorro del sistema público.

Mejorar la gestión del sistema sanitario

El sector sanitario privado libera recursos del sector publico y lo complementa, mejorando la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria.

Para constituir una buena gestión del sistema sanitario la Fundación IDIS ve necesario introducir sistemas de buena gobernanza y hacer auditorías a los hospitales públicos para saber la gente que está trabajando y conocer las tasas de absentismo. "Dentro de disminuir los costes sanitarios hay que hacer una política como dios manda, controlada, de recursos humanos, pasa necesariamente por modificar o suprimir el estatuto marco", ha detallado Abarca.

El presidente de la Fundación IDIS ha incidido en la "necesidad de dar estabilidad a los conciertos con la sanidad privada y de facilitar la interoperabilidad entre las diferentes instituciones sanitarias, con independencia de su titularidad, para promover la continuidad asistencial evitando duplicidades, ineficiencias para el sistema y molestias innecesarias para los pacientes".

Dificultades en atención primaria

El presidente de la Fundación IDIS ha destacado la situación que está presente debido la falta de profesionales en la atención primaria. "Nadie es ajeno a los problemas que hay con los profesionales derivado de la falta de motivación que puede existir, sobre todo en la atención primaria, a falta de autoridad, falta de competencias…", ha comentado Abarca.

Ante esta situación, el doctor Juan Abarca considera que hay que cambiar las condiciones de la atención primaria para que sea atractiva para los médicos ya que según explica "esto no es una cuestión de generar más médicos, es un problema de que los médicos no quieren trabajar en atención primaria". De todo ello, Abarca ha recalcado que "todas estas cosas no dependen de las comunidades autónomas, dependen del Gobierno".

La colaboración privada: complemento para el sector público

La sanidad privada promueve la colaboración privada-público a través de conciertos, el mutualismo y las concesiones administrativas. Además, apuesta por la investigación y la innovación como su seña de identidad, siendo clave el sector privado para estos dos aspectos. La sanidad privada ofrece complementar el sistema sanitario con calidad, empleo, formación y responsabilidad.

El informe destaca que la sanidad privada cuenta con objetivos alineados con los ODS, en concreto, participa de forma activa en el cumplimiento ODS 3 (salud y bienestar), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 (industria, innovación e infraestructura), 12 (producción y consumo responsable), 13 (acción por el clima) y 17 (alianzas para lograr los objetivos).