¿Es malo ducharse todos los días?

Una de las preguntas más comunes relacionadas con el cuidado personal es si ducharse todos los días es malo. La respuesta no es tan simple como un "sí" o un "no". En realidad, depende de varios factores, incluyendo el tipo de piel, el clima y la actividad física.

Aún en pleno siglo XXI el debate sobre la ducha diaria o no, por la mañana o por la noche, sigue estando vigente y ni siquiera los expertos logran ponerse de acuerdo. ¿Podría ser malo ducharse todos los días? Pues, según una última investigación de la Universidad de Harvard sí podría ser malo.

Parece broma, pero no lo es. Investigadores de la Universidad de Harvard (EEUU) recomiendan no ducharse a diario y advierten de riesgos para la salud en caso de hacerlo día tras día. Según señalan en un nuevo estudio, el problema radica en los champús, geles y productos varios que se emplean durante una ducha. El motivo es sencillo y es que su uso excesivo puede generar irritación y picores pero también infecciones o reacciones alérgicas en la piel.

Para algunas personas, ducharse diariamente es necesario para sentirse frescos y limpios. Sin embargo, para otras, hacerlo podría causar problemas en la piel, como la sequedad o la irritación. Si se tiene la piel sensible o seca, es posible que no sea necesario ducharse todos los días, ya que el agua y los jabones pueden eliminar los aceites naturales de la piel, dejándola aún más seca y susceptible a la irritación.

Además, la frecuencia de las duchas también puede depender del clima. En los meses más fríos, cuando no se suda tanto, puede que no sea necesario ducharse todos los días. Por otro lado, en los meses más cálidos, después de realizar actividad física o en ambientes con altas temperaturas, ducharse con mayor frecuencia podría ser necesario para evitar el mal olor.

Ni tanto ni tan poco

Cierto es que, lo normal es darse una ducha diaria, cosa que sería lo correcto porque la higiene con el agua y el jabón retiran bacterias que pueden entrar al cuerpo y que están sobre la piel, pudiendo causar infecciones. Sin embargo, los expertos de Harvard señalan que la ducha diaria puede ser perjudicial para la salud, la piel, e incluso el pelo. En todo caso, destacan que su investigación no quiere decir que aboguen por no ducharse, ya que no hacerlo también es perjudicial para la salud, más bien hablan de la frecuencia de las duchas, especialmente por el uso de jabones, champús y acondicionadores.

Los investigadores estadounidenses también recogen los efectos nocivos de la falta de 'agua' en un organismo, como la acumulación de suciedad, grasa, sequedad y picazón... más otros aspectos olfativos fácilmente identificables sin necesidad de grandes análisis. Por ello, los expertos recomiendan un equilibrio, unas cuatro duchas por semana, en la medida de lo posible con agua tibia con baños cortos de alrededor de tres minutos.

Sin embargo, como resumen hay que recordar que lo más importante es escuchar al cuerpo y a la piel de cada uno. Si no se siente la necesidad de ducharse todos los días y la piel no presenta problemas, no hay nada de malo en ducharse con menos frecuencia. Por otro lado, si se suda mucho, se vive en un clima cálido o se tiene la piel grasa, puede ser necesario ducharse diariamente.